美國海軍研究所出版的五月號《議事錄》雜誌發表文章，鼓吹大陸攻打台灣時，派兵摧毁台灣基建，才能挽救台灣。如果有一天，美國空軍機群飛到新竹、台中、台南科學園區的外海上空，我們的空軍，空防等，是否已經凌空「迎戰」？防空飛彈是否已開機鎖定目標？因為這些美國軍機就有可能來摧毁我們的核心科技產業、半導體及其周邊產業。

美國人為什麼要這麼做？它的理由是不想把台灣的核心科技產業，世界性產業，落入中國大陸的手中。問題是，美國可以替台灣做這樣的決定嗎？當然不行！台灣當局會自毀「核心科技產業」嗎？頭腦清楚的人，都知道不能這樣做。

從政治層面來看，台灣的核心科技產業，等同是和中國大陸談判的有利條件。從非政治性的觀點來看，這些核心科技產業都是上市企業，亦即都是國際性企業。例如台積電的股份，有超過80%是屬於外資。台灣當局，根本沒有任何理由可以破壞這些國際企業？美國人為什麼敢這樣？因為它以為世界是歸它管的、分配的，其他國家或國民的財產也是它的。

這次俄烏戰爭，美國宣布沒收俄羅斯人財產，這種海盜行為，出自美國總統拜登口裡，真是匪夷所思，它要你生你就生，要你死你就死。它以為它是全人類的主宰者。這樣的國家和精英領導階層，已成為世界文明的禍源。我們真的不清楚，一個號稱民主的國家，怎麼會走到這種自殘的地步呢？美國的危機，也許就在於美國國民對於民主體制，是否已有自覺反省的能力？美國的民主是否已墮落成為少數政治人物操控民粹的寡頭政治？這樣強而有力的集團政府，可以說是人類文明的危機。

現在正進行中的俄烏戰爭，從單純的兩國衝突，演變成俄羅斯面對北約30國，再外加美國的「遠親近鄰」，日本、韓國、澳洲、加拿大等。美國正好順水推舟，想把俄羅斯拖死。因此也不管歐盟和俄羅斯緊密的能源關係，壓迫歐盟必須聯合出手，供應烏克蘭軍火和財政支持，來對付俄羅斯。

若依道理和常情來看，美國應該成為俄烏衝突的主要調停著，如果美國人這樣做，才真正能獲得國際的尊重。如今反其道而行，美國圖的是先搞死俄羅斯，然後再不擇手段地孤立中國大陸。

從蔡英文競選第二任總統開始，美國川普總統就拿台灣來對付中國大陸。然後再玩香港的反送中，美國人有多期望中共派部隊進入香港，弄死香港。但習近平不為所動，迅速立法，強力支持香港當局，然後又多了一個新冠肺炎病毒來助陣，讓反送中，很快銷聲匿跡。如今，反送中，船過水無痕，新特首又選出，香港復歸平靜。

現在，美國人的手中，只剩下台灣可以和中國大陸攪局。幸好，台灣是個開放型的社會，還有定期大小選舉，儘管民進黨精於操作民粹，但事實的真相總有水落石出的一天。台灣人民不可能被民進黨操弄到自己活不下去，更不可能將自己陷入困境。但在整個民粹變化的過程中，民進黨人一心想藉美國人的反中，來賡續自己操弄來的政權，這是路人皆知的事。台灣的政客應當清楚到一些搞民粹取得政權而又被老百姓唾棄或美國人出賣的眾多國外例子，不勝枚舉。「天作孽，猶可違、自作孽不可活」，這不是天理報應，而是自己種下的因，就得吞下結出來的果。

這次，美國人居然有聲音，必要時，派兵摧毁台灣基建，還說才能挽救台灣。這種傷害他國主權的言論， 從這次拜登對付俄羅斯和擺弄烏克蘭的例子來看，美國人有可能會這樣幹。這種心理就是「我得不到你，我就毀了你」。去年八月，美國從阿富汗的倉促撤軍就是鮮明的例子，「我沒能力治好你，閃人就對了」。相信美國的阿富汗人，現在正好被追殺。如今相信美國人的台灣政客，難道不會有兔死狐悲，物傷其類的感覺？

總之，民進黨的反中抗中也玩過了，現在美國人真的玩上癮了，因為他就是想要壓制中國大陸。台灣能不能陪美國人繼續玩，自己要清楚，否則玩火自焚，說不定那天，美國誤判情勢，自以為先下手為強就派飛機來炸台灣的科學園區。這樣的發展台灣人可曾考慮過？

（作者為中華戰略學會研究員）

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