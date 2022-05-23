在北韓飛彈與核試威脅下，美國總統拜登與南韓新任總統尹錫悅間的首度「拜尹會」於21日總算順利落幕。此次會談是具有資深外交經驗的「老總統」與只有上任10天的「新總統」間的首次對手，可稱得上各取所需，雙贏局面。

首先，對尹錫悅來說，選前的對北韓政見幾乎得到拜登的100%確認。首先，今年以來在北韓的飛彈不時威脅之下，南韓經濟發展要靠國家的安全為後盾，因此，尹錫悅即推出「經濟是安全，安全是經濟」施政目標。此次拜登來訪，等於為尹錫悅試打了一劑「安全針」，不再憂慮北韓蠢蠢欲動的挑釁。

剛好拜登「趁虛而入」，拉攏尹錫悅輕而易舉。首次「拜尹會」會後發表的聯合聲明中，不像雙邊會談，包括地區性與全球性的議題。包羅萬象諸如：氣候變化、宇宙開發等，拜登與尹錫悅雙方的約定，確實華麗菜單如「滿漢全席」，將來如何具體實現則是另外一回事。

像Pen & MicYoutube電視台就評論說，此次拜登訪韓，口袋裝滿美金而歸。的確如此。第一天拜登一下飛機就跑去三星半導體工廠參觀，最後一天則在下榻的酒店會見現代汽車董事長鄭義宣，讓鄭義宣突然加碼，從原先發表的55億4千萬美元，增加至105億美元投資在美國喬治亞州設廠。可讓拜登笑逐顏開，不知如何感謝。

韓國人「佩服」美國人追求實利的手段。但對於尹錫悅大選外交與安全政見中所提及加入四方安全機制（QUAD）一事，卻潑冷水感到頗不為然。美國為了自己的國家利益，就把新政府的要求打了退票，甚至聯合日本並肩作戰，因為，日本一直反對南韓參與。

聯合聲明中，首次提到人權問題。顯然是針對中國大陸與北韓而來，尤其讓中國不爽的是，南韓在美國的壓力下，再次重彈1年前的舊調：「台海與南海問題」，明顯可以看出，是國務院國家安全顧問蘇利文的「作品」，讓尹錫悅不得不屈膝遵從。

當然，對新總統尹錫悅來說，拜登為第一位「國賓」。正如「國民之力黨」代表李俊錫所說般，拜登亞洲之行首先訪問首爾，可以「提升」韓國國格。尤其尹錫悅對人民所作的承諾，不是「廢話」。

還好，北韓新冠疫情日益嚴重。原先，美韓憂慮的飛彈和核試，北韓領導人金正恩似乎無暇「搗蛋」，這段期間讓拜登與尹錫悅手牽手，高歌並且跳舞，但文在寅前總統與民主黨方面仍懷疑「陣痛」在後頭。

無可諱言，從地理位置上，南韓與中國大陸與北韓毗連。無論如何，尹錫悅再有能耐，也需要與中國大陸和北韓維持關係。今年迎接中韓建交30周年，雙方都要舉行各種慶祝活動，因此，此刻，兩國都需要「禮尚往來」。

（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

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