美國白宮國家安全顧問蘇利文日昨受訪時預先透露，台灣將不會成為「印太經濟架構」（IPEF）首輪參與國家，台灣未受邀出席23日的啟動儀式，也不會被納入IPEF。消息傳來令蔡政府大失所望、外交部立即表示，對於我國未獲納入IPEF首輪名單感到遺憾。從外交部一改過去常用的「表示理解」說詞，多少表達了我國的失望與不滿。

IPEF是由美國新提出的倡議，主旨在透過「公正且強韌的貿易」以促進地區內的經濟發展，包括貿易、清潔能源與去碳化及基礎設施、供應鏈強韌化、稅與反腐敗等四大內容。預計參加IPEF的有美、日、韓、澳、紐、星、菲、馬、越和印度等10國。拜登政府稱之為21世紀經濟安排，讓美國能擴大參與印太地區經濟。

早在今年3月底就有200位眾議員聯名致函拜登政府財經官員，呼籲邀請台灣參與IPEF；接著在本月18日參議院外委會主席梅南德茲、共和黨首席議員里契帶領50名跨黨派參議員，致函拜登本人作出同樣呼籲。而最重要且難得的是，美國務卿布林肯於4月28日出席眾院外委會聽證會時也強調，IPEF是一個開放且具包容性的架構，美國不會對台灣在內的任何夥伴關閉大門。

就在我國外交部不久前對於布林肯的友好發言表示歡迎之際，上述美國國安部門打臉外交部門的作法，以及美政府「初一說的話，十五就變卦」的背信忘義，難怪我外交部要表示遺憾；其實對於美國再次耍了台灣，讓我們空歡喜一場，外交部應表示憤怒才對。

日本「共同社」曾報導，IPEF若讓台灣參與，勢必讓中國感到不安；拜登政府可能認為，最好將台灣排除在架構之外，以吸引東南亞國家更廣泛參與，因其中多國與中國關係密切。看來這正是美國不讓我國參與的重要原因，雖然IPEF並未包含中國，美國顯然還是懼怕北京的反應。

其實明眼人都可以看出，「印太經濟架構」乃是拜登政府對中國的「新圍堵政策」，是要重回1960年代中共與美國因韓戰、越戰及台灣問題，以及意識形態等因素而進行的對抗。因此參與此一倡議的國家，除日韓澳紐之外，其他國家是否會隨著美國的指揮棒起舞還有待觀察。但美國對台灣的「真心換絕情」，又再一次欺騙我們，是不言而喻的！

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