自歐巴馬政府「重返亞洲」開始，亞太/印太地區就一直是美國的「主戰場」，這一點從未改變過。即使是俄烏衝突爆發與連續升級，美國的重心也一直「專注」在包含唯一「戰略競爭對手」的亞太地區中。無論是拜登及其智囊團隊的言辭，或者是美國立法機構中的涉華草案都顯示出，美國對外戰略基本上都牢牢圍繞「唯一有潛力顛覆美國霸權」的中國展開。從這個意義上來說，拜登任內的首次「亞洲行」便是對這種主要矛盾的一種映射，更是其對亞太/印太地區霸權護持邏輯的一種三重展現。

其一，拜登「亞洲行」的主要目的是為了強化美國主導的印太戰略。

從歷史上來看，「離岸平衡手」是美國主導世界各地區的重要策略。穿梭訪問是這種「平衡手」的重要體現。自川普政府時期至今，東亞地區秩序發生了翻天覆地的變化，其中包括：自由開放印太戰略的實施、日韓兩國的分歧、韓國文在寅政府對美國主導安全架構的消極態度和區域衝突熱點的隱患等。

對美國而言，它需要進一步深化自由開放的印太戰略（如「印太經濟框架」），以維護自身在亞太地區的政治經濟影響力；需要緩和日韓兩國持續有年的歷史、領土和經濟分歧，以鞏固其立足亞太地區的安全盟友體系；需要進一步在「四邊安全對話」為主的地區體系中為「變天」而衝動的韓國尋找一個可能位置，從而充實美國主導的亞太安全架構；也需要儘快對亞太地區的熱點問題（如半島問題、台海問題、新冠疫情）展露主動姿態，從而展現自己在該地區的仁慈霸權形象，並向相關盟友傳達一種可靠的安全承諾。

其二，拜登「亞洲行」還隱含糾集力量強化對俄羅斯制裁的意圖。

在對俄羅斯的制裁行動中，美國和日本基本步調一致，致力於做制裁俄羅斯的中堅力量。俄羅斯是一個橫跨歐亞大陸、影響跨大西洋和印太地區的大國。對美國來說，調配亞歐兩個戰場間的資源，優化其配置，是一種維繫當下戰略布局的低成本路徑。拜登夫人和美國眾議院議長裴洛西先訪問歐洲相關國家，拜登則隨後親自率團來到亞洲，也能展現出亞歐兩地區的重要性區別，更能展現出美國外交團隊的政策分工。

觀察者認為，美日澳印「四邊安全對話」會議的一個討論議題必然是俄烏衝突問題，美日必然會在會議上協調對俄羅斯的未來政策，並且最為重要的是，「四邊安全對話」機制需要尋求某種方式來包容與俄羅斯展現某種「特殊關係」的印度。印度媒體也對拜登的「亞洲行」呈現出不一致的爭論。面對地緣政治、歷史糾紛和內部裂痕，拜登必然竭盡全力協調盟友立場，在俄烏衝突問題上尋找一個能夠動員大多數力量的共識點。

其三，通過正式訪問動員盟友體系為繼續遏制圍堵中國提供動力。

自拜登政府上台後，美國對中國的遏制態度比川普時期更加強烈，在手段上也更加系統化。日前，白宮印太事務協調官坎貝爾明確表示，美國「更大的根本挑戰」在亞太，美國需要在這個地區加強區域合作；毋庸諱言，這個挑戰便是中國。圍繞中國，美國陸續粗暴地侵吞中國設置的紅線，例如在兩岸問題上修改《與台灣關係法》，系統地推動一系列露骨的涉華法案，涉及軍事、政治、經濟等不同的議題。

日本和韓國作為中國的兩個鄰國同時也是美國在亞洲安全體系的兩個盟國，拜登對政權變換後的兩國進行官方正式訪問，必然會試圖溝通與整個東亞安全秩序相關的系列議題，評估這些議題因美國遏制中國政策而發酵的可能，尋求兩個國家的支持和配合。在這個過程中，兩國的周邊安全環境和美國的東亞安全框架也會一併受到影響。

此外，即使在俄烏衝突的過程中，美國還惡意捆綁中國與俄羅斯，並聯合日本、慫恿韓國對中國和中國的對俄態度施加壓力。這也顯示出美國不分場合、不遺餘力地為遏制圍堵中國經營其盟友體系。

（作者為南京大學亞太發展研究中心教授）

（本文來源《海外看世界》，授權中時新聞網刊登）

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