儘管Omicron疫情大爆發，快篩劑又貴又缺，防疫措施一日數變，物價節節上漲，民怨沸騰，台灣民意基金會公布的520成績單，蔡英文的聲望依然還有46.2%，只比上個月下滑 3.7 %。更令人拍案驚奇的是，民眾對蔡總統就任6周年的評價，總平均分數是 61.55 分，創下6年來的新高。

另一方面，根據Yahoo新聞所進行的網路投票，超過4.7萬名民眾參與的投票結果顯示，對於蔡政府表現不滿意的高達了87.3%，創下了民選總統以來，民眾對總統施政不滿意度的新高。

61.55分勉強及格和87.3%不滿意度，究竟哪一個數字比較接近真實的民意？

網路民調純粹是「姜太公釣魚，願者上鉤」因此，網路民調結果往往反映的是一種集體的不滿或憤怒。因為集體情緒高漲，所以，大家明知網路民調不精確，但就是要上網發洩一下不滿及憤怒。當我們看到民眾扶老攜幼，冒著風雨酷暑排隊購買價格高昂的快篩劑時；當我們看到新聞報導父母抱著發高燒確診的幼兒，求助無門，許多為人子女因居隔無法見往生父母最後一面時；如果說，蔡政府的施政評價依然創下新高，毋寧是對人民集體智慧的羞辱！

為什麼基金會的民調會「讓」蔡政府施政評價創下新高呢？說穿了，若不是調查方法有誤，便是受訪民眾無可奈何心態的表達！不滿意又如何？既不能馬上換掉這個無能腐敗的政府，乾脆胡里麻里地回答，讓他們驕兵必敗吧!

民調的虛妄，恰恰凸顯了我國政治制度的荒謬。內閣制的民主，執政者隨時有被倒閣的可能，國會隨時有被解散的風險，在朝在野都必須戰戰兢兢，體察最新的民意。台灣的民選獨裁總統制反之，再爛的總統，再壞的行政院長，再混的衛福部長，只要膽敢死皮賴臉，動用網軍唬弄民眾，誰又奈他何？再說，人民是健忘的，媒體是可收買的，三兩個月過去，誰還記得在低檔徘徊的滿意度？

不改為內閣制，行政首長施政滿意度民調，可以休矣！

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