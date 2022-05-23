國民黨主席朱立倫為徵召張善政參選桃園市長引發黨內風暴，今（23）日最新說法是「這段時間大家對張善政都非常肯定，認為是國民黨對桃園最負責任、最優秀人才，且民進黨陣腳大亂」。惹得綠營人士臉書諷刺「好害怕啊」然後哈哈大笑。

國民黨許多人都相信張善政是個好人才，但是徵召的亂源並不是他，而是黨主席朱立倫。朱主席前兩天才說責任要一肩扛，搞得藍營人士滿臉狐疑「要怎麼扛？」沒想到今天就拋出「民進黨陣腳大亂」的論調，似乎「扛責」多慮了，眼下民進黨層峰已焦慮不安、坐困愁城！但顯然朱立倫是自我感覺良好，民進黨看國民黨自亂陣腳，腦袋還搞不清楚錯在哪裡，這種豬頭主席不斷失言，只是「每日一笑」逗樂大家。

朱立倫政治精算師真不是叫假的，連民進黨陣腳大亂不見形色都算得出來，這次鬧出黨內那麼大的風波，6月初還有心情訪美嗎？算得出自己訪美聲勢會高、還是跌呢？算得出美國兩黨政客忙著期中選舉壓力山大，會不會懶得理台灣來的在野黨領袖，而曾參選總統的他，拿過史上最低得票數，聲望下滑似乎還沒探底？年底地方選舉一肩扛責充滿變數，需要花多少精神聽你吹噓嗎？

朱立倫上台講「親美」的次數比講「和中」、「九二共識」的次數多很多，趕在選舉旺季前又急著訪美交心表態，親中媒體已警告，不知道政治精算師算到了沒有？把國民黨當塑膠、把桃園選民當塑膠，還把民進黨當塑膠，連美國、中國都當塑膠，真的逗樂台灣老百姓了！

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