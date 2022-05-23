美國總統拜登23日在日本宣布啟動美國的「印太經濟架構」（IPEF），但他在亞洲的言行與行程規畫，迄今還未呈現美國對印太區塊的具體經濟作為。拜登只有口號，如何落實，會透過怎樣的機制綁定與印太12國的經濟關係，沒有內容。

拜登此次行程，至少前半段，美國貿易代表署主導核心內容，美國貿易代表戴琪的幾次發言訊息非常清楚，特別在中國議題上，沒有超出拜登對習近平的親口承諾：不圍堵中國、不搞集團對抗。儘管台灣輿論把「印太經濟架構」上綱為中美水火不容的緊張態勢，中國大陸外長王毅的發言也憤聲高調，王毅說：「美國炮製出來的印太戰略打著自由開放的旗號，目的就是企圖圍堵中國。」他也強調「旗幟鮮明地拒絕任何將軍事集團和陣營對抗引入亞太的圖謀」，但戴琪的發言始終聚焦經濟，她說美國非常關注與中國的競爭，「印太經濟架構」帶來的是基於市場與開放的方式。就這點來說，戴琪的說法和稍早王毅評論「印太經濟架構」時認為「應該推進自由貿易，不搞變相保護主義」的原則相當一致。

彼此作為最重要的貿易夥伴，中國與美國的鬥嘴也總留有餘地。中美關係的核心是貿易，就是一起做生意，中美關係的核心是合作不是樹敵。中美合作賺錢，也搶利基，希望創造對己有利的遊戲規則，表面上兩大國都高舉自由貿易大旗，但美麗口號背面有醜陋的事實陳年未決：美國對中國特定項目的關稅課徵，此一違反自由貿易的作法，中、美都有產業受傷。

川普時代，雙方談好，中國先給美國面子，分階段處理，達成所謂的第一階段貿易協議，最重要的部分是中國必須加大購買力道，買美國工農產品、買服務。戴琪上台之後，對於川普時代兩國達成的作法態度反覆，她說過不承認，但也積極與中方檢討落實情形，去年底宣布「不打算與中國展開第二階段貿易談判」，戴琪要脅將祭出301條款，回過頭來，還是要走攻擊性的單邊主義。

面對中方，美國不加遮掩地露出真面目，但面對世界，特別是與中國大陸地緣最相關的印太，美國還是要找出新修辭，以符合自由貿易的口號，而且面對印太廣大市場，美國基於當下的選舉選票考量，也希望農產品長驅直入，這是「印太經濟架構」於焉產生的一項原因。

川普貿然地退出《跨太平洋夥伴協定》（TPP），相對於中國大陸藉著《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）領頭與日、韓、澳、紐、東協10國結夥合作，美國當然必須迎頭趕上，在戴琪口中，「印太經濟架構」可用來填補美國缺席的RECP與TPP，但她又強調會很不一樣。

真的不一樣嗎？白宮最新發布「印太經濟架構」的四大經濟標題：連結、韌性、乾淨、公平，這些內容拜登政府都已努力過，例如連結與公平這兩項，本是廢話，TPP與RCEP就是連結，也講公平，美國不要TPP也不要RCEP，那新路何在？

至於乾淨經濟，拜登上台後高舉氣候變遷，積極拉攏中國，他的氣候特使凱瑞半年內就跑了兩趟大陸，兩國攜手打造世界能源市場的新遊戲規則早已進行。韌性經濟一項，企圖改變世界產業鏈，這點台灣業者早已點破，美國可以威逼，但台資是否設廠美國需考量的條件太多。「印太經濟架構」作為新口號，到底與既有作法有何不同，美國沒提出答案。

要彌補退出TPP的缺憾，要與中國既競逐又合作，「印太經濟架構」要能有效果，而不只是拜登對美國內部的宣傳，關鍵的要素仍在於如何形成自由貿易集團。好玩的是，戴琪強調「印太經濟架構」絕對不是舊有的自由貿易協定的作法，但又提不出新的具體措施。

「印太經濟架構」不可能拋掉已成形或正逐步成形的RCEP或CPTPP，「印太經濟架構」做得最好也只是CPTPP＋1，或是加個花邊，不可能完全丟掉既有的區域發展形勢，也不可能圍堵與印太關係深厚的中國，何況，現在八字還沒一撇，只是口號先行。（作者為倫敦大學伯貝克法律學校博士）