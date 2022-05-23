國內Omicron疫情已進入高峰或高原期，最新防疫措施為「快篩陽性視同確診」即將適用於全民。施行以後，原本因為PCR檢驗塞車而停留在快篩陽性的染疫者將獲得確診，等於讓疫情更加真實反映出來，對於防疫當然會有正面效應。

香港在今年2月初疫情爆發後，原本也只使用PCR檢測確診，但後來因為染疫數目太多，只好在2月底採用「快篩陽性視同確診」。施行以後，PCR與快篩確診並行，快篩確診約占1/3的數量，其他為PCR確診，讓曲線從「高山」變成了更高的「尖峰」，因此產生了兩個效應：一是讓中重症確診者及早接受治療，二是讓確診者及早進入防疫流程，避免「黑數」造成疫情擴散。

香港乃由市民上網登錄快篩結果即可，台灣必須由醫師確認，能不能讓更多「黑數」現形猶待觀察。此外，北北基桃的PCR篩檢站將因新制轉型，若導致PCR檢驗數量下降，反而可能產生更多黑數。因此，未來應保留現有PCR檢驗量能，與快篩確診雙軌並行，並讓快篩確診流程更加簡便順暢，才能讓更多黑數曝光。

目前中央疫情指揮中心打算由基層診所提供快篩確診，這是一個可行的方式，但也可比照香港，讓非高風險族群（不必服用抗病毒藥物者）直接上網呈報，才能讓確診者及早進入自主防疫流程。

以目前每日新增6到8萬例，中重症約200例來說，比例明顯高於2、3周前。原因可能有二：一是隨著疫情擴散，原本社交比較退縮的老人家被染疫，使得中重症比例增加，另一則是黑數增加。在「快篩陽性視同確診」後，如果PCR量能不變，那麼可能會讓黑數現形，帶動一波確診案例上揚的能量。

目前指揮中心預估高峰約單日新增10萬，若加上上述效應，很可能會破10萬。香港因為採行「快篩陽性視同確診」，讓潛在感染源曝光，而使得疫情曲線達高峰後，1個月就降到低點，就看台灣有沒有這樣的效應。

「快篩陽性視同確診」乃為了加快抗病毒藥物給藥流程，但應讓民眾了解，並非所有人都需服用，而是對有中重症高風險的人才有幫助。事實上應把相關確診與給藥量能集中火力用在未打疫苗的高齡族群，或者有慢性病併發症與免疫低下族群，以免引發「給藥塞車」的後遺症。

雙北市長老早就建議「快篩陽性視同確診」應適用於全民，但指揮中心分段採行，算是比較謹慎。事實上，高風險族群如果能夠更早採納，或許可以減少「確診數天即死亡」的案例。先前有人認為，快篩陽性視同確診，在陽性率較低時，有陽性預測值太低的問題，其實現在仍有「在陽性率較高時，有陰性預測值太低的問題」，因此現在懷疑自己染疫，但快篩陰性的民眾，應尋求PCR確診，而不是以為就沒事了。

目前疫情大勢是，北北基桃高峰已過，中南部還在上升，而後者新增比例已超越前者，「黃金交叉」已經出現。北部先前確診塞車的經驗，可供中南部引為前車之鑑，本周又增加「快篩陽性視同確診」後，對於疫情控制將有明顯幫助，或可讓全台確診曲線早日降到低點。（作者為醫師）