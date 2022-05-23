多位大陸權威經濟學者日前在「2022清華五道口首席經濟學家論壇」就大陸經濟情勢做出研判，出身台灣的林毅夫強調「中國經濟終將是美國2倍」，曾赴中南海講課的李稻葵稱「成功防疫2年給每個中國人增壽10天」的說法，不僅在大陸受到熱議，台灣也出現一些率直的評論。過度聚焦爭議性言論，反而遺漏了這些學者的冷靜觀察和務實建言。

戰爭必斷經濟之路

大陸經濟情勢正面臨前所未有的挑戰，這場論壇因而受到高度矚目。官方數據顯示，今年4月大陸社會消費品零售總額、全國規模以上工業增加值等關鍵經濟統計數據，出現不同程度下跌，城鎮調查失業率升至近年來最高點。正值中共二十大召開前的敏感時段，大陸經濟發展受到疫情猛烈衝擊，再加上俄烏情勢令大陸國際環境複雜化，更牽動著外界對北京政局穩定和政治走向的關切。

多重疊加因素衝擊下，外界對大陸政經發展走向的討論，不再僅限於個別領域或特定政策，而是對全局性、方向性問題的關注。特別是過去1年來，從官方大力整頓資本、增強防疫體系下的社會管控，到高層提出「國內大循環」與「統一大市場」，再到北京更傾向以鬥爭姿態處理外交，海外輿論很快升起兩大問號：大陸的和平發展路線是否已改變？改革開放的方向會不會變？台灣置身於美中兩強碰撞最前線，無論是政界、工商界，還是知識界，對上述問題更為敏感。

事實上，對北京菁英層內心想法的好奇，本質上是對大陸發展路線走向的關心。這是因為，一方面自2008年金融海嘯「中國經濟拯救全球」以降，「制度自信」的確溢於北京菁英言表，所謂「東升西降」的官方論斷更證實了這種昂揚心態，另一方面則是肇始於美國朝野對華路線轉向，美中局部性「新冷戰」和「科技脫鉤」已既成事實，這無疑催化了大陸內部反西方的保守民粹，而菁英層反覆強調「自力更生」、「自立自強」也加深了外界認知。

沒想到，新冠疫情與俄烏戰爭猶如重力加速度，更加劇了外界對大陸經濟發展方向的擔憂，此時就格外需要從北京重要經濟幕僚的話語中，獲取大陸菁英層的最新認識，這也是為何清華大學這場經濟論壇如此重要的原因。先來看林毅夫的觀點，他說「中國經濟終將是美國2倍」的主要語境，是表達對大陸經濟持續成長充滿信心，重中之重是下面這句：「當下中國會竭盡所能避免戰爭，在任何情況下，中國應該以古為鑒，防止戰爭產生。」換言之，在林毅夫看來，大陸一旦拖入戰爭，就必定打斷經濟持續成長之路，反之，大陸目前仍有雄厚實力維持發展進步，超越美國只是時間問題。

穩經濟就是保生命

再來看李稻葵的演說，他在提及「防疫令人均壽命延長10天」之後，立即話鋒一轉，表示「提高老百姓生活水平就是延長平均壽命，1%的人均消費增長能提高每年10天的壽命」，進而提出預警：「由於受疫情影響，老百姓的消費是下降的……今天消費下降1%，未來7、8年都會下降，會有心理的陰影。」換言之，李稻葵既肯定了防疫對民眾生命健康的保護，也嚴肅提出了疫情對生產、供應鏈和消費的負面影響，最後更是以「保經濟就是保生命，穩經濟就是保生命」作為結語，實質上想表達的重點為何，再清楚不過了。

無獨有偶，在與會的其他多位北京重量級經濟學家發言中，不約而同提及對外開放、深化改革、推動全球化、健全資本市場等主張。儘管海外消息滿天飛、大陸內部輿論眾說紛紜，至少這批身處核心決策圈的北京菁英層，都毫不猶豫地堅持和平發展、改革開放。中共黨媒《求是》雜誌最新一期全文刊登習近平在中央經濟會議的講話，強調共同富裕不能搞「道德綁架式逼捐」、遏制資本無序擴張「不是不要資本」、以互利共贏方式「充分利用國際國內兩個市場」、反對「一刀切」等論述，主軸同樣圍繞「改革開放」。

和平發展是改革開放的前提，相信這是北京菁英層的最大共識，也是大陸經濟盡快走出疫情困境的唯一理性選擇。美中競爭、台海緊張固然充滿不可控因素，但大陸在堅持和平與開放的基礎上持續發展進步，這才是最穩定、最可控的因素。