澳洲大選結果21日揭曉，號稱歷年澳洲「最反中」的現任總理莫里森率領的保守派「自由國家聯盟」落敗，這個結果應該有些值得深思之處，外界也都關切選舉結果是否會影響地緣政治。

莫里森在選舉中的主要訴求，一個是其掌控經濟的表現與能力，再一個是其對中國政策的強硬、「保衛民主」；對外方面，他是最早提出要對中國大陸「追究新冠病毒流出責任」的國家領導人，與美、英組成抗中的軍事集團，在內部也推出許多「防中」政策。

但從選舉結果來看，民眾對他及這些政策並不怎麼埋單。事實上，不論從地緣政治或是經濟貿易來看，莫里森的政策很可能把澳洲帶入災難。

以經濟貿易而言，澳洲最大的出口國是中國大陸，占比在3到4成，莫里森無謂的讓澳洲捲入中美競爭中，甚至甘為美國的馬前卒與打手，引來中國大陸的貿易報復，對經濟與貿易當然有負面影響。

在地緣政治上，中國與澳洲相隔千里，又無領土之爭，按理可相安無事；但莫里森讓澳洲加入英美的抗中軍事集團，反而可能為澳洲帶來軍事衝突的風險。相較之下，與澳洲相鄰的紐西蘭就較聰明，避免了在中美競爭中過分倒向某一方，當然也不會成為美國抗中的馬前卒，在政治、經濟、乃至軍事受到的衝擊就相對小。

在莫里森下台之後，工黨領袖艾班尼斯將成為新任總理，他是否會改變其對外政策從而影響地緣政治呢？這一點尚待觀察，但已經形成的政策較難完全翻轉，澳洲很可能還是要繼續綁在美國抗中的船上無法脫身，差別只在投入的程度罷了。