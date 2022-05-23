沒有最亂，只有更亂，這就是蔡政府防疫表現的最適當評論。確診標準、快篩、居隔日期、急診室的長隊伍等與疫情直接相關的事件，固然是一團亂、民眾怨聲載道，但出乎外界意料之外的，金融也跟著來亂─政府主管單位失職誤判在先，事發又缺乏決斷，「核保及理賠五大原則」姍姍來遲，加上部分業者缺乏專業又唯利是圖，這個「防疫險之亂」不只該檢討，更該妥善因應處理，否則不僅傷害眾多保戶權益，保險業的信任度更將大受損傷。

業者失誠信 民怨沸騰

這次會發生所謂的「防疫險之亂」，原因很簡單，就是國內新冠確診人數節節高升，從原來「加零」的天堂，增為每天數千人，進而上萬人，一度破9萬人。今年以來總確診人數已近130萬，這代表的是當初保險業者以為確診人數少、大力推銷賣出的防疫保單，現在許多保單都要理賠，業者估算保險業者為了這波防疫險，少則賠付300億、多則賠付超過900億元，保險公司的財務狀況將惡化。

也因此，先是有「業界代言人」出面呼籲讓保險公司防疫險退保、不理賠，但金管會很快就出面否決，主委黃天牧還呼籲業者「確保所有保戶都能在符合理賠條件下得到合宜的理賠」，對業者財務可能惡化一事，他也說，即使業者短期出現赤字，但「現階段重要是保戶信任問題，請各產險公司要依照誠信原則去面對保戶。」但一直拖到近日才終於公布了核保、理賠五大原則。

因為金管會一直未盡快決斷，業者無所依循，因此先是富邦產險開第一槍，拒絕重複投保件者，後續新光產險、第一產險等也跟進。坦白說，業者這個宣布是否合法已有疑慮，其引用的法令顯然有過度引伸解釋之嫌，引發民眾嘲笑、非議，怒罵保險公司「輸不起」，立委則以「願賭不服輸」形容業者，要求金管會「說清楚，不要讓保戶權益受損」。

專業來看，這次「防疫險之亂」最需要釐清，同時也是要由金管會決斷的有二大主題，一個是業者「逕行退保」的合理、合法性如何？第二個是理賠的標準如何？以兼顧理想與現實。

對於退保問題，尚未完成核保程序的保單，業者不接受要退保，是可以接受的，因為業者原本就有核准權力；但對已核保卻以各種理由退保的作法，並不合理，這些包括重覆投保、在其他公司投保，或投保其他保單也計入「重複投保」之列者，明顯是業者為規避理賠損失而為之，金管會在這方面是該嚴格守護保戶的權益。金管會公布的「五大原則」，還是不夠明確。

風險意識低 產官卸責

至於理賠標準，到底是快篩陽性，還是PCR陽性、甚至要有投藥等醫療行為（重症者）才能理賠，金管會的五大原則算是有一定的規範，當然，最重要的是要回歸到保單合約與法令來看。

坦白說，如果保單上就是說「確診即理賠」，業者現在卻要搞出「投藥重症」才理賠，明顯站不住腳，當然不能被接受。但對確診的認定，縱然牽涉到醫療能量問題，如果各方都認為PCR可信度更高而要以此為準，是可以接受。再如居隔標準的改變，如果保單無特別條文規範，業者就不該拿來作為不理賠的藉口。

除了解決問題外，也必須回頭好好檢討一下，何以致之？台灣金融業不是號稱要去「打亞洲盃」甚至「世界盃」的嗎？怎麼犯下如此低劣的錯誤？

國內防疫險的「基本規格」是：保費500元，確診理賠10萬元，保險公司既未精算可能的財務情況，更未對可能升高的確診率做風險評估，這種保單被業界私下取笑是如玩樂透、彩券。看著各國確診率與確診人數持續上揚的情況下，保險公司的風險意識竟然低到認為台灣可以永遠確診「加零」，防疫保單穩賺不賠，所以拚命推銷，這種表現既缺乏專業更無風險意識。當然，金管會任由業者推賣，完全沒有把疫情與保險業的互動當回事，處於被動狀態，出事後才來責怪業者，有這樣顢頇的主管單位，難怪要為疫情添亂。

根據官方統計，防疫保單近700萬張，如何處理、處理是否得當，不僅關係著眾多民眾與保戶的權益，更關乎著民眾對保險業者的信任度。金管會雖有基本的規範原則出爐，但防疫險之亂是否治得住，還是會像疫情一樣繼續失控，讓我們拭目以待吧！