「大仁哥」陳建仁又出馬了，這次他說，去年以前新冠肺炎的死亡率5%，但今年只有「萬分之3」，所以Omicron是一個致死率很低的病毒，大家不用太擔心。相較之下，上海這波疫情的死亡率1%，大約是台灣的34倍，是否我們又該覆誦一句，“Taiwan Can Help”？

首先應該幫大仁哥更新一下，截至衛福部5月22日的數字，台灣2022年確診130萬3321人，確診死亡546人，死亡率是萬分之4.2，已有向上的趨勢。而另一個數字是，今年3月台灣的死亡人數1萬8239人，是新冠肺炎爆發後最高—3月份的「平均每日死亡人數」比2月增加11%，比4月增加20%，比去年同期增加11%。

3月死亡人數是一個尖峰，但整個3月份有3096人確診，確診死亡數卻是「0」；換句話說，這個「疫情期間最高」的死亡數，跟疫情一點關係都沒有，甘有可能？

資料來源：內政統計月報

當然，如果3月份真的有「確診黑數」，那麼疫情應該會如雪球般越滾越大，4月份每日死亡人數下降，又該作何解釋？

確定的事實是，疫情有在3月份升溫。指揮中心3月28日的新聞稿表示，「本土疫情新增數起不同場域且感染源待釐清之群聚事件，顯示社區傳播風險上升」，於是要「強化特定娛樂場所防疫作為」。具體來說，八大行業的顧客應提供接種三劑證明，工作人員應每週快篩一次，相關從業人員進行造冊等等……。

指揮中心的作為成功降低了4月份死亡人數，這也就表示，3月份死亡數的確與疫情有關，那為什麼「確診死亡」的人數又會是零呢？

針對地方的「確診火化數」，與中央的「確診死亡數」兜不攏，指揮中心近日給出了說法，縣市殯葬處是「不管死因，只要是新冠確診者，都算到確診亡者」；而指揮中心則是「直接死因有新冠肺炎，或經審查確定死因與新冠肺炎有關者，才會列入計算」。

這就可以解釋，為什麼2021年死亡人數增加1萬0576人，而確診死亡人數僅有843人；為什麼3月份死亡人數暴衝到疫情新高，而確診死亡人數卻是0人。既然「死因」的認定有彈性空間，陳時中當然有誘因，從制度上降低「確診死亡」的數字，來製造民進黨的政治紅利。

但這種「制度蓋牌」的後遺症，就是社會對指揮中心失去信任，也讓指揮中心自己對疫情懈怠。去年開放「3+11」缺疫苗，今年要與病毒共存卻缺快篩、缺PCR、缺病床、缺醫護，甚至連「傳染病通報資訊系統」塞車，都要在侯友宜反映一個多月後才能改善。

正常來說防疫應該是「最壞的打算，最好的準備」，但民進黨希望的「政治防疫」，則是要用「最差的準備」，來證明現在是最好的成績。疫情爆發以來，各界要求政府嚴陣以待，卻好像是要民進黨的命一樣：彰化萬人普篩，陳時中說不行；BNT疫苗先買起來，陳時中說不要；便宜的大陸快篩不給進，然後把錢花在紐西蘭刊登“Taiwan Can Help”的廣告。

紓困防疫預算8400億花到哪？陳時中喊冤：「指揮中心只有1800億」，言下之意是其他部會浪費的，跟我沒有關係。現在陳建仁又站出來，打算把「準備不足」的責任推到陳時中頭上，民進黨一邊防疫一邊踢皮球，人民除了嘆氣，又能如何？

（作者為政治幕僚）

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