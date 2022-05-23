新冠確診人數連四日下降，看起來疫情有緩降趨勢，所以指揮中心也自詡「控制得宜」，但其中有多少「黑數」，甚或是「校正回歸」，連高雄市長陳其邁都懷疑「北部有黑數」，恐怕大家是心裡有數的。

「黑數」的可能，一是來自PCR的檢測量，因量能不足，未檢測的樣本與已確診的數目相當，約10萬例，指揮中心的其中包括「確診者住院後的後續篩檢」說詞，根本不值一駁；其次是在家自行篩檢的「輕症者」或「無症狀者」，根本連報都不想報。兩者相加，再加上根本不去篩檢的，其數會有多少，顯然是絕對沒有指揮中心所報如此樂觀的。

「防控得宜」這四字，在確診數已超過120萬，死亡人數以40、50逐日增加，中重症人數也一直在增長的時候，由指揮中心說出來，實在是很諷刺的，這些在「超前部署」的虛妄口號下，無辜身死、罹病、身心備受折磨的老百姓，就等如白白犧牲了一般，是可忍，孰不可忍？我看真正「控制得宜」的，就是這些可能被蓄意掩蓋的「黑數」了。

古代戰爭是「一將功成萬骨枯」，萬萬千千的戰士壯烈犧牲，得利的卻是那些升官封侯的將領；而今日的「戰疫」，則是「一人功成萬家哭」，數以百萬計的染疫者，都成了指揮中心某些人的政治踏腳石，還要高呼萬歲、感恩戴德，真是天底下最荒謬不過的了。

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