父親生前曾提及他在1930年代後期，進入我們劉家「族學」七修初級小學的學習歷程。在那個兵荒馬亂，百廢待舉的紛擾時代，族學的「複式教學」正提供了父親啟蒙最便捷的選擇。

我們湖南瀏陽永安劉氏敦本堂，自開基祖於1333年元朝末葉播遷於此，到了明朝初期傳到第五代先祖，全家族計有十個堂兄弟，是為十大房，我們所屬的第七房子孫，人丁既旺，產業也最殷實，所以在大祠堂敦本堂的結構之下，又創立了七修堂，乃是我等的二祠堂。此外，七修堂尚有餘裕自營小學，名喚七修初級小學，提供一年級到四年級的課程，且劉氏族人入內就讀一律免費，族學在舊時代年復一年的歲月中，培育了許多優秀子弟。

1937年8月13日，日寇犯我上海，服務於中央陸軍77師赴淞滬馳援的先祖父於9月下旬英年殉國。時年6歲的父親從此只能與先曾祖相依為命。先曾祖曾讀過私塾，但長期在家務農，對於當年中式學堂和西式學校的差異並不甚理解。爾後，族中之人邀請父親做伴一同去就讀私塾，先曾祖同意支持，所以父親在族中老學究──一名前清縣學附生（秀才）的指導下，經歷了數個月似懂非懂的私塾生涯。後來，恰逢七修小學開學，父親和該族人又連袂去上小學了。

那一年族學七修初級小學正巧沒有一年級課程，只有二、三、四年級三個年級，且每個年級只有一班約十餘名學生。父親雖然不曾讀過一年級，但是礙於課程限制，也就直接併入了二年級上課。而全校師生上課地點則正是在七修祠堂的正廳。祠堂方正的正廳內除了祖宗牌位，供桌和高懸的匾額之外，在僅有的4個角落，擺上了小黑板和桌椅，正好可以提供最多4組學生上課研習之用。

是時七修小學只有兩名老師，文史老師是父親的堂叔公，前清安徽公立法政學堂畢業，曾為稅務局稽徵員；而數理老師則是二十開外甫從師範學校畢業不久的女老師，但論及輩分卻是父親的堂姑奶奶。他們二人輪流教授這僅有的3個年級的3個小班學生們。原則上在同一時段間，一個班學生上文史課，另一個班學生則專注於數理，剩下的一個班學生就只好自習做作業了，等到下一節課開始，兩位老師再進行班級輪換，這是當年典型的「複式教學」模式。

而除了文史和數理課外，今日小學教程中所涵蓋的音樂、體育、美勞等才藝課程全部付之闕如。而且3個班學生均在沒有隔間的祠堂大廳內同時上課，彼此之間的干擾可想而知，不過在昔時民風純樸的鄉間，及尊師重道的教誨深植之下，這些稚齡兒童均能循規蹈矩，不敢造次。

父親在「族學」完成了四年級課程，升入了李家巷所辦的培元高級小學就讀，同時日寇發動第二次和第三次長沙會戰的烽火也延燒到我們永安鎮，課程開開停停。抗戰勝利後，父親支身赴湘西沅陵完成初中學業，在南京就讀高中，又輾轉到台北完成學士學位，他的學習之路幾經顛沛流離，其艱苦不是我們承平時期成長的新生代所能體會的。

不過在族學就讀階段，年幼失怙的父親在先曾袓的照拂下，感受濃濃親情，劉家親族們體恤父親為抗日烈士遺孤，也多所關照，那也是父親童年最覺溫馨的美好時光。

（作者現居美國德州休斯頓市）

【劉良昇專欄每周二刊出】