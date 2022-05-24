近來美國拜登政府上自總統、國務卿下至國務院官員紛紛表態，以各種方式支持台灣參與世界衛生組織（WHO）及世界衛生組織大會（WHA）。自蔡英文執政以來，除第一年因馬英九執政後期已被邀請參與外，其餘至今並未獲邀參與世衛大會。面對台灣國際空間日益受到壓縮，儘管民進黨當局曾宣稱應放棄邦交國迷失，但在兩岸當局無「九二共識」政治基礎下，台灣喪失8個邦交國僅剩14個；無法參與世衛大會、國際刑警組織及國際民航組織大會；7個以中華民國為名稱駐外辦事處，被迫更名為台北經濟或文化辦事處。

針對WHO仍然拒絕邀請台灣以觀察員身分，參與在日內瓦召開的年度WHA，台灣外交部發表聲明對世衛「深表不滿與遺憾」。聲明中提及此次世衛大會是全球爆發新冠疫情後，首次恢復以實體方式舉行；但世衛並無回應各界籲促祕書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）邀請台灣參與的訴求。聲明批評世衛未能「秉持中立、專業原則」，一再忽視台灣參與世衛組織及世衛大會的必要性與急迫性，及國際社會廣泛聲援台灣的堅定立場。

同時，外交部感謝具有WHO會員國身分的13個友邦已向世衛祕書處提案「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」，並要求以「補充項目」（supplementary item）列入本屆世衛大會的議程。事實上，這樣藉由友邦方式及友台國家聲援支持台灣拓展國際空間，長達數年來其效果十分有限。這源自於蔡英文總統的「聯美抗中」失衡戰略，改變前總統馬英九「友美和中」均衡戰略，致兩岸互動陷入惡性循環困境。

蔡總統上任後，儘管主張維持現狀，宣稱依據憲法及《兩岸人民關係條例》處理兩岸事務；然隨時間推移，其兩岸路線逐漸變調：從提出「九二歷史事實」、「九二會談精神」作為替代方案，到公開否認「九二共識」存在；從宣稱「兩岸關係是兩岸關係」、「兩岸關係非外交關係」，到宣稱「兩岸互不隸屬」、「對岸鄰國論」；從宣稱「維持現狀」，到「變更現狀」呼籲「兩岸相互承認主權」，致兩岸敵意如螺旋般上升，雙方關係陷入戰爭邊緣風險。其根本結構性因素，恐怕是蔡英文拒絕承認「九二共識」所致。

蔡英文倡議「抗中保台」路線，及實施「聯美抗中」戰略；這與美國政府從川普到拜登所揭櫫「印太戰略」框架目標相合謀，試圖透過圍堵方式遏制中國發展機遇。美國則視台灣為其「印太戰略」之前沿及「馬前卒」角色。是故，5月13日美國總統拜登（Joe Biden）簽署國會一致通過、支持台灣參與WHO及WHA法案。5月18日布林肯（Antony Blinken）發表聲明，再次重申支持台灣與會；積極協助台灣爭取各國支持，包含美國駐他國大使館。國務院國際組織局助卿席森（Michele Sison）也透過美台雙邊國際組織會談，密集與台灣協調全球支持台灣參與國際組織各種行動方案。

就民進黨當局角度來論，美國強烈支持訊號非常明確。然而從客觀結果來看，其實這是捨近求遠方式其效應有限。儘管美國總統拜登、國務卿布林肯發表聲明，支持台灣以觀察員身分參與WHA；無獨偶有，德國國會736席，有613位表達支持台灣以觀察員身分參與WHA，可謂是「台德關係史上頭一遭」；加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）再度重申，一貫立場支持台灣納入國際多邊場域與機構。

尤其歐洲跨國議會平台，統計更有34個國家及1504名議員挺台，連署致函給世衛組織祕書長譚德塞，呼籲其支持台灣參與世衛年會，可謂是創下連署國家及議員人數的最高紀錄。然台灣加入世衛組織及大會，依然困難重重。儘管台灣民意基金會詢問民眾「是否滿意總統蔡英文處理對外關係的表現（包括與各國的外交、加入或參與重要國際組織等）？」 結果發現，有17.1%非常滿意，39.6%還算滿意，19.7%不太滿意，14.2%非常不滿意，滿意達56.7％、不滿意達33.9％。這顯示民眾固然滿意其對外關係表現，但對於國際組織參與實質幫助卻十分有限。

誠如前總統馬英九所提，僅靠國際社會幫助並不充分，關鍵是回歸兩岸當局直接對話及協商。問題是民進黨當局又已公開否認「九二共識」存在，致兩岸互動毫無轉圜空間。最近民調顯示，台灣民眾希望兩岸逐步開放交流。中華亞太菁英交流協會進行「蔡英文就職六週年與兩岸關係發展」民調顯示，在兩岸疫情穩定的前提下，支持不支持兩岸逐步開放交流，放寬中國大陸人士來台，恢復兩岸人員往來？有68.5%支持，不支持有16.1%。此顯示台灣民眾希望建立兩岸和平穩定關係框架。就此而論，目前能夠充當回歸校正的天平砝碼或通關密語之唯一處方良藥，即是創造性模糊概念語詞「九二共識」。

（作者為佛光大學公共事務學系副教授，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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