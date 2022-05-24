南昌暴動（也稱「南昌起義」、「八一起義」等）發生於1927年8月1日，距離該年7月15日汪精衛在武漢召開「分共」會議不過半月時間。儘管南昌是暴動發生地，但周恩來等領導者的目標是廣東省，他們計畫先占據東江地區，其後攻占廣州。東江地區靠海，中共領導人以為該地工農革命力量雄厚，尤其擁有出海口，可由此獲得蘇聯援助。那時的中共，非常重視與蘇聯保持聯繫並得到其支援。

其實，如果不向廣東進軍，當時暴動部隊至少還有兩種戰略選擇：首先，是以南昌為根據地抗衡南京、武漢方面，爭取形成三足鼎立之勢。不過，以暴動部隊的實力，不足以長期據守南昌，更不用說依託南昌向四周擴張。其次，在江西或相鄰省分湖南、湖北、福建的偏遠山區建立農村革命根據地。但當時暴動領導者的主要目標仍是大城市（尤其廣州）──他們還未確立農村包圍城市的革命道路。

8月1日暴動獲勝，從3日起部隊即分批撤出南昌，前往廣東。然而，當時暴動部隊就實力而言遠不足以占領整個廣東，能否攻占東江地區都成問題。那時的暴動領導者，包括周恩來、聶榮臻等在內，總體說來武裝鬥爭經驗尚有不足，未充分考慮到種種困難與不利因素。

參加暴動部隊總兵力超過兩萬人，主要包括四部分：葉挺率領的第11軍第24師約5500人，蔡廷鍇率領的第11軍第10師約4500人，周士第率領的第4軍第25師（大部而非全部）約3000人，以及賀龍任軍長的第20軍約7500人。其中，葉挺部、蔡廷鍇部、周士第部戰鬥力較強，而賀龍部戰鬥力相對較弱。

那時葉挺、周士第已是中共黨員，而賀龍、蔡廷鍇並非黨員。賀龍在向廣東進軍途中於瑞金加入中共，當時周恩來主持入黨儀式。南昌暴動時，有人主張扣留蔡廷鍇，但未執行──因為葉挺等人反對。蔡廷鍇率部作為前衛在8月3日從南昌出發，4日到達江西進賢縣時就脫離暴動陣營，而這在一定程度上挫傷了整個暴動部隊的士氣。後來，蔡廷鍇在1948年參與發起成立中國國民黨革命委員會。次年，他又參加中國人民政治協商會議，與共產黨可謂「殊途同歸」。

暴動部隊撤離南昌較為倉促，趕來參加此次暴動的第二方面軍警衛團等，未能及時趕到與大部隊會合。這也從一側面反映暴動計畫有不周之處。在進軍途中，暴動部隊在江西壬田、會昌等地先後與錢大均部、黃紹竑部等發生激戰，雖獲勝但自身傷亡並不算小。而後暴動部隊由水路經閩西進入廣東。此後，部隊分為3支：先是朱德指揮周士第的第25師駐守三河壩。其後，周逸群指揮第20軍第3師留守潮汕。而主力部隊向揭陽進軍，由11軍第24師、第20軍的一師與二師組成，其人數不足6000人。

該部隊在湯坑（揭陽以北）與薛岳部激戰，終因寡不敵眾且損失較大而撤離。其後，它在普寧流沙附近又遇襲而被打散，周恩來、葉挺、聶榮臻3人乘小船前往香港。至於留守潮汕的第3師戰鬥力較差，敗於黃紹竑部。而三河壩的第25師，撤退途中敗於錢大均第18師，剩1500餘人。周士第等師、團級幹部先後離隊，朱德、陳毅則堅持下來，率餘部經閩西、贛南前往湘南。

南昌暴動被視為中國共產黨向國民黨政權打響的第一槍，其實它也是對七一五「分共」的武裝反擊。暴動儘管以失敗告終，卻是中共創建軍隊以及武裝奪取政權的開端。在中共十大元帥中，朱德、林彪、劉伯承、賀龍、聶榮臻5人都參加了南昌暴動。暴動發生時不在南昌的葉劍英、陳毅，前者在暴動前給將遭免職的葉挺、賀龍通風報信，後者在部隊離開南昌後於撫州追上──這樣葉、陳兩人也可算參加了南昌暴動。

1927年10月15日中共領導人張太雷在其報告中使用了「南昌『八一』暴動」一語，葉挺在其寫於1927年的〈南昌暴動至潮汕的失敗〉中則使用了「南昌暴動」。本文也使用「南昌暴動」，而非中國大陸史書中較為常見的「南昌起義」。

（作者為歷史學博士、副教授）