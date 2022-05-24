經濟部日前公布4月外銷訂單，非常意外，訂單大幅下滑至519億美元，終止25個月的正成長，年增率由兩位數成長急轉為-5.5％，比預期更糟，何以如此？經濟部官員認為上海、蘇州等長三角地區因應疫情所採取的封控，是主要原因。

何以長三角地區封控會有如此巨大影響？依經濟部看法，這個地區是台灣資訊電子業集散地，而資訊電子又是台灣輸往大陸的大宗產品，當封控影響了上海、蘇州的生產活動，連帶也會影響進口需求，如此，來自大陸的訂單豈能不衰退？大陸訂單一衰退，總接單自無成長之理。由是觀之，兩岸經貿可謂一榮俱榮，一損俱損。

根據投審會統計，過去五年（2017～2021）核准對大陸投資337億美元，其中華東地區達246億美元（上海、江蘇、浙江及福建），占比逾七成，華東長三角地區的確是我商在大陸投資的重鎮。再依海關統計也可以發現，過去兩年我對大陸及香港的出口總額裡，電子產品占逾半數，加上資通視聽、光學器材合計超過七成。兩岸產業分工之緊密，電子資訊產業相互依賴之深，於此可知，而從本次大陸封控對我訂單帶來如此巨大的衝擊，更反映了兩岸相互依存的經貿關係，過去如此，今天也是如此，可預見的未來依舊是如此。

過去幾年，由於中美貿易戰，川普對自大陸進口的產品加徵關稅，不少專家都說全球供應鏈要重組了，然而，供應鏈是一、二十年在市場機制下形成的，自然不可能說移轉就移轉，說重組就重組，從這次上海封控對訂單的巨大影響，恰好說明了這一點。試想，果真如專家所言，上海封控對全球經濟自無舉足輕重的影響，全球經濟仍可日出日落的正常運行才是，惟事實並非如此，顯見供應鏈重組仍在漫長的旅程中起步而已，直到今日，兩岸產業分工的架構並未改變，執政當局千萬不要誤判情勢。

總統蔡英文於2016年贏得大選之際，適逢中美貿易戰登場，面對這一新局面，執政當局為提振台灣的投資，於2019年推動「歡迎台商回台投資行動方案」給予返台投資者優惠融資，希望能將台商於大陸的供應鏈移回台灣。依經濟部估計，這一方案執行三年已帶動兆元的民間投資，政府官員也經常表示有多少、多少大陸的生產線已移回台灣了，又說台灣對大陸的貿易依存度已明顯降低。果真如此嗎？非也，如前所言，供應鏈歷一、二十年始成，自不可能於數年之間扭轉此一局面，即或有中美貿易戰、新冠疫情的東風相助，也沒那麼快就改變兩岸分工架構。

事實上，確實是如此。去年我們對大陸及香港的出口1,888億美元，大幅成長25％，對大陸及香港出口占總出口（出口依存度）42.3％，比起2016年蔡總統執政之初的40.1％進一步提升，而4月上海等長三角的封控更直接導致了我國外銷接單由紅翻黑。這告訴我們，在目前兩岸經濟架構下，兩岸貿易依賴依舊，即或政府推動歡迎台商回台投資有成，也不可能改變兩岸產業分工的局面，而在這個架構下，只要大陸趨緩，台灣必然也跟著走疲，這是事實，不必否認。

從這次上海等長三角封控對我國訂單的影響，執政當局當明白供應鏈重組沒那麼快，兩岸生產、貿易的緊密關係並未改變，同時也要認清，長期以來的兩岸產業分工是市場的力量所致，絕不是靠歡迎台商回台等寥寥幾項政策就可以改變。此外，還要正視兩岸貿易在台灣經濟成長上所扮演的關鍵角色，執政當局若不健忘的話，應該還記得去年讓台灣經濟成長升逾6％創造經濟奇蹟2.0的關鍵要素之一即是「三角貿易淨收入」大幅成長50％，而三角貿易從何而來？不就是從兩岸產業分工而來？這也是事實，也不必否認。

兩岸政治上有分歧，自應審慎面對，我們該有堅定的主張，但不應激化這個紛歧，把兩岸關係搞緊張了，對誰都沒好處，尤其在目前兩岸經濟架構下，上海短暫封控對我們的衝擊已如此之大，若是弄到兩岸戰雲密布，失去大陸市場，對台灣經濟的傷害有多大？試想，兩岸有必要鬧到如此劍拔弩張嗎？這是台灣2,300萬人希望的結果嗎？自然不是。

孟子說：「惟仁者能以大事小，惟智者能以小事大。」大哉斯言，我們不必期盼大國是仁者，但我們須是智者。蔡總統於2020年就職演說時曾表示：「兩岸關係正處於歷史轉折點，雙方都有責任，謀求長遠相處之道，避免對立與分歧擴大。」這是智者之言，然而還須輔以赤子之心，才能實現兩岸和平穩定，在還有兩年的任期裡，盼蔡總統能成為智者，也惟其如此，台灣經濟才能在多變的世局裡行穩致遠。