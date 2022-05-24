自新冠肺炎疫情肆虐以來，台灣各地老少因染疫死亡的消息不但頻傳，人數且有攀升之勢，使得人心惶惶，也引起美國政府與許多外國媒體的報導與關注。然而，面對此一禍及人民生死之大事，我們國家的最高領導人蔡總統卻躲在幕後，不置一詞；她的前任副總統陳建仁則強調：「比起其他國家，我們的死亡率算是偏低的」云云。

很多事固可以用「比率原則」來推算，唯獨死亡一事卻萬萬不可。這是因為如果蔡、陳、蘇、賴諸政府官員，家中沒人因染疫死亡，比率則為零；一旦有人因此病死，比率就是「百分之百」。

數字是冰冷的，生命不論老少貴賤是有溫度的。從公佈因染疫死亡人數與相關病因以來，我們只看到蔡政府發布的死亡人數和比率原則，卻從未聽到一言半語的物傷其類的關懷言語。

這樣冷淡、冷漠及無血、無淚的反應，台灣人民竟然可以慨然接受。這不禁令我想起一部小說《動物農莊》的內容。在動物農場裡，一條豬被捅了一刀，其他豬都是「無動於衷」的。這種比例原則，很適合管理豬圈的屠夫們的管控。難怪笑話說「將豬牽到紐約，還是一條豬」。沒見過這樣視人命如芻狗的政府。

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