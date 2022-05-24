拜登亞洲行所為何來，各方專家分析是為強化「印太戰略」規劃與部署，順帶打造「印太經濟架構」，但這部分台灣已確定不會被列入，只有充當豪豬刺蝟的份。在結束南韓訪問後，媒體提問對北韓態度，拜登以「哈囉！就這樣！」簡短但表達出自信，完全不把金正恩放在眼裡，肆無忌憚的態度回應。而後接續日本行程與日本首相岸田文雄舉行高峰會談時，更是語出驚人：「中國武取台灣，美國將武力保台。」白宮隨即透過路透表示：「如總統所述無誤！」

台灣人吃台灣米喝台灣水，土生土長卻無能為力決定自己的未來，和平坦途可能因為美國接連在國際場合煽風點火而變得崎嶇坎坷，近日中方已因爲美方頻頻訪台而表達嚴正抗議，加大增量軍機艦繞台，如若擦槍走火，即便拜登協防所言不假，黎民百姓也都難逃炮火洗禮，戰爭哪能不死人？慷慨赴義目的為何？只為擁護台灣獨立？全世界最有權力和武力最強的美國總統把戰爭掛在嘴邊，造成全台膽戰心驚的肅殺氛圍怎麼緩和。

在拜登語出驚人之際，美國參謀首長聯席會主席米利針對五角大廈準備裁撤1.28萬名醫療職缺，間接表示了倘若發生大規模戰役，美軍將無法支援醫官、醫護兵等必要人力，形同醫療體系將徹底崩潰、量能將全盤瓦解。另一方面如果兩岸開戰，導致美國參戰，戰事將跳脫出「首戰即決戰」，可能演變成長期抗戰的持久戰、消耗戰與短兵相接的肉搏戰，美國智庫專家就曾示警：「部分武器的關鍵器材長期仰賴單一廠商供給的供應鏈恐將斷鏈。」也難怪拜登在南韓行第一站就快速會面三星高層，對高階軍、民兩用規格晶片的急迫需求表露無遺。在在都顯示了美國根本毫無本錢同中國全面抗衡，更別說為台灣這個忠心耿耿的看門小弟強出頭。

美國是不是真的會與幫助烏克蘭抵禦俄羅斯入侵者相比，願意為台灣做得更多，派出兵力「抗中保台」，我們不預設立場，但也不會輕易相信。兩岸關係仍應以和平為努力方向，也唯有如此才能保障台灣人民生命財產安全，相信所有人皆不樂見用打爛台灣的方式來拖垮中國大陸，否則損傷的是兩岸人民，占盡便宜的是美國。（作者為 台灣青年聯合會理事長）

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