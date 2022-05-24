啊《乘風破浪》就這樣在週末的午飯時間猝不及防地開播了！！

「甜心教主」王心凌，當然一開始就唱了她的招牌歌《愛你》。

前天先寫了《乘風破浪》的台灣姐姐琇琇許茹芸，後台很多催寫其他三位姐姐的，今天就寫王心凌咯。不過本文更多是影視向。

接著昨天的許茹芸的時間段。琇琇的崛起，很大程度是因為她遇見了台灣本土唱片公司在流行音樂黃金時代末期和國際大公司對打的大手筆。

但是到了新世紀之後，因為盜版和網路的圍攻，無論是國際還是本土唱片公司，都遇到了前所未有的挑戰。但是這個時候，偶像劇的興盛，在一定程度上，讓唱片公司換了一個思路。

大約是以2002年為發端，唱片公司培養偶像歌手，一手出唱片，一手拍偶像劇，兩邊相互補充，讓當年台灣的「偶像劇文化」頗為熱鬧繁盛。數得上名字的歌手和偶像劇女主雙行線發展的女星，就有王心凌、張韶涵、楊丞琳、陳嘉樺、郭采潔等等。

2002年，日本的娛樂大廠愛貝克思Avex意欲進入台灣市場，他們進得實在是有點晚，因為當時台灣的流行音樂市場早就被國際音樂巨頭瓜分。但Avex可是日本偶像的「製造機」，當時手裡也有濱崎步、安室奈美惠、幸田未來等超級偶像。Avex於是到台灣尋找一位有潛質的新人，他們在大聲經紀公司發現了20歲的小女生王心凌，帶到日本培養了半年，回到台灣和Avex的台灣公司艾回唱片簽了約。

王心凌1982年出生在新竹縣，請注意，新竹縣和新竹市是兩個挨著的台灣地區行政地域，新竹市在王心凌出生那一年脫離新竹縣成為省轄市。不過新竹縣市重新合併聲浪這些年鬧得很厲害。

王心凌和弟弟由單親媽媽一手帶大，小時候生活很艱難。1998年，王心凌考上了台灣著名的藝術類高中華岡藝校，成為該校的第23期學生，她這一屆還出了一位金曲歌後魏如萱。

王心凌參加陸綜《乘風破浪》衝上熱搜冠軍。（天晴娛樂提供）

2000年，也就是王心凌高三的時候，著名導演張作驥到華岡找演員，拍攝他的一部五集的客家話短劇，叫《車正在追》，王心凌被選去出演，不過是很小的龍套角色。

也在同一年，導演張華坤和陳以文拍電影《運轉手之戀》，王心凌在片中客串了一位檳榔西施。很多年後，《運轉手之戀》依然被認為是台灣影史中新世紀初期最成功和有代表性的商業片，所以王心凌的第一個大銀幕形象，也是偶爾被「考古」提起。第一部電影就和宮澤理惠同片呢！

2000年，剛剛憑借《呼吸》走紅不久的新加坡歌手蔡健雅，發行了《紀念》專輯，主打歌《紀念》MV中，就有王心凌的出演。（昨日得知歌後蔡健雅感染新冠，祝早日康復）

王心凌在華岡畢業後當起了平面模特，直到被艾回相中。2003年2月23日（明年是王心凌正式出道20週年喔），艾回為王心凌推出第一張專輯《Cyndi Begin》，由曾經的偶像歌手包小松、包小柏合作製作。

和很多歌手的第一張專輯一樣，《Cyndi Begin》不算爆紅，但借助艾回強大的造星能力和推廣手段，王心凌小試牛刀，嶄露頭角。

同時，王心凌開始演戲，主演了偶像劇《西街少年》，於2003年9月播出。

王心凌在《西街少年》中扮演援交女郎沈銀荷，身世淒慘，我見猶憐。和王心凌在熒屏上第一個演感情戲的是霍建華。《西街少年》四大主演，王心凌、霍建華、劉品言、孫協志。

《西街少年》四大主演，王心凌、霍建華、劉品言、孫協志。（取自網路）

《西街少年》在當年可以說是傳統偶像劇的一個小小的突破和創新，比如王心凌的角色不是那種活在夢幻中的偶像劇女主角，而是直面現實的人物。這部劇的反響相當成功，收視成績也很好，王心凌也就紅了。

當然，當年偶像劇的功能，就是幫主演打歌，《西街少年》的主演5566包圓了片頭片尾曲。插曲用了王心凌《Cyndi Begin》專輯的主打歌《當你》，這首歌也是她最早膾炙人口的歌曲，是當年剛出道的新加坡新人林俊傑寫的曲子。

《西街少年》中，王心凌還和5566的孫協志合唱了一首《煎熬》。

時光來到了2004年，這年3月，真正讓王心凌爆紅的個人第二張專輯《愛你》面市。在當時實體唱片已很凋敝的台灣地區，竟然賣破20萬張！

為《愛你》做說唱的是5566的王少偉，他現在更多的是當演員和主持人，比如演了近年來台灣現象級的熱劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》。前些天，他成為今年反彈疫情中最早確診的藝人，不過目前已經基本康復了。

《愛你》推出後半年，2004年9月，在台灣偶像劇時代佔據重要位置的《天國的嫁衣》播出。王心凌搭檔兩位偶像劇王子立威廉+明道主演，女主角里還有大美女關穎。

《天國的嫁衣》的片頭片尾曲都是王心凌唱的，片頭是《花的嫁紗》，片尾是《愛的天國》，合起來就和劇名對應為《天國的嫁衣》。另外她還唱了插曲《愛情加油》。

《天國的嫁衣》當年真是紅到飛起來啊，是2004年台灣偶像劇的收視冠軍。但即便是偶像劇最紅的年代，在總收視排行上，偶像劇也幹不過閩南語鄉土劇，那年收視率比《天國的嫁衣》高很多的鄉土劇，多達十部以上。

趁熱打鐵，2005年2月，艾回為王心凌推出第三張專輯《honey》，這張專輯是她在拍《天國的嫁衣》期間錄製的，也是她第一次到大陸宣傳。正是這張專輯後，她有了「甜心教主」的稱號。

2005年是王心凌事業最關鍵的時期，這一年她專注在歌唱事業中，並沒有戲劇的作品。這年年底，艾回開出千萬元豐厚條件和王心凌續約三年。很快，她就推出了第四張專輯《Cyndi With U》，這張專輯中有著名的《睫毛彎彎》，《我會好好的》等歌曲。

其實2005年是台灣偶像劇大爆發的關鍵年成，《格鬥天王》《惡魔在身邊》《王子變青蛙》《惡作劇之吻》《綠光森林》《終極一班》等經典偶像劇，都是在這一年誕生的。但王心凌卻「完美」錯過了這一年，不過她的歌唱事業卻如日中天。

到了2006年暑假，王心凌主演的偶像劇《微笑Pasta》播出，和她搭檔的是張棟樑。

《微笑Pasta》的收視率是2005年台灣偶像劇第二名，僅次於《愛情魔髮師》。

《微笑Pasta》中還有一位漂亮小姐姐，那就是趙小僑（趙虹喬）。趙小僑是偶像劇興盛年代著名的女演員。前兩天趙小僑傳來好消息，她已經懷孕30周，不久後就將生下小寶寶，很不容易啊，恭喜她！

《微笑Pasta》的收視率是2005年台灣偶像劇第二名。（取自網路）

王心凌為《微笑Pasta》演唱了片頭曲《彩虹的微笑》也很經典，之外還唱了插曲《黃昏曉》和《I DO》。

《微笑Pasta》的男主角張棟樑配唱的片尾曲《北極星的眼淚》也非常經典，他把這首代表作一唱就是好多年。不過這些年他的消息很少，看他前幾天自己發的近照，變化也很大。張棟樑現在大多數時候是在家鄉馬來西亞演出和工作。

連著兩部偶像劇都爆紅，王心凌的事業重心依然還是在歌唱上。2007年4月，她推出第五張專輯《Magic Cyndi》，這張專輯中唱紅的歌也好多，包括《愛的天靈靈》、《那年夏天寧靜的海》等。

不知道芒果會怎麼給這次參加第三季的大姐大寧靜，安排《那年夏天寧靜的海》的哏？

2007這一年王心凌的戲劇表演工作輪空，但唱片竟然出了兩張，另一張是11月發行的《Fly! Cyndi》。

但2008年王心凌的原創專輯輪空，因為這是她和艾回合約的最後一年，這一年她就靠電影比較近了。她為賀歲檔在台灣上映的日本動畫片《飛天小女警Z》唱了中文主題曲《Touch Me!》。

2008年3月，王心凌主演的第一部電影《花吃了那女孩》亮相香港國際電影節，半年後該片在台灣上映。這部電影由著名導演陳宏一執導，邀請了多位影視和歌壇女星出演，包括張榕容、魏如萱、吳立琪、高伊玲、林嘉欣、王心凌、路嘉欣等，題材也非常大膽。

王心凌扮演的角色叫小雲，在片中頂著各種各樣鮮艷的假髮，和林嘉欣演出大膽戲份。而這些炫目的造型，也讓該片在金馬的角逐中，得到的唯一一個獎——最佳造型設計獎。

2009年，王心凌和夥伴合開了新的經紀公司打理自己的工作，唱片約則簽給了金牌大風。金牌大風於2008年收購台灣百代唱片，變成了華語區實力最強的唱片公司，王心凌的加入，讓當時的金牌大風如同「天后宮」一般地存在。

2009年10月，暌違熒屏三年多的王心凌主演的偶像劇《桃花小妹》開播。王心凌演的是最受疼愛的小妹陳桃花，家裡有四個高大帥氣的哥哥，分別由朱孝天、藍鈞天、丁春誠和高以翔扮演。

偶像劇《桃花小妹》。（取自網路）

由於這部劇是可米國際影視製作的，所以旗下飛輪海的汪東城和辰亦儒都有出演。

王心凌為《桃花小妹》唱了片頭曲《喜歡你怎麼辦》和插曲《小星星》，這兩首歌被收在兩個月後出版的專輯《心電心》中，這一次，王心凌真正實現了偶像劇和唱片准同步進行。

2011年6月，王心凌推出專輯《（黏黏）2》。

很快的，當年6月，王心凌和賀軍翔、施易男主演的偶像劇《愛上查美樂》播出，這是王心凌第一次主演大陸和台灣地區合拍的電視劇。

《愛上查美樂》在台灣播出的時候叫《美樂加油》。

《愛上查美樂》也實現了和專輯《（黏黏）2》的同步宣傳，片頭曲《不哭》和片尾曲《黏黏黏黏》都出自專輯中。

2011年王心凌和金牌大風合約到期，2012年轉投了國際巨頭環球音樂，並在當年的12月推出第九張專輯《愛不愛》。

2013年7月，王心凌主演的偶像劇《幸福選擇題》開播，這部電視劇的雙男主是謝坤達和修杰楷，後來這兩位都娶了金鐘視后。王心凌在這部劇中一人飾演了兩個角色。

同時王心凌也為《幸福選擇題》配唱了主題曲《從未到過的地方》。

《幸福選擇題》算是提前了一年為王心凌打歌，這首《從未到過的地方》到了第二年暑假，才被收入進王心凌踏入歌壇第十年的第十張專輯《第10個王心凌》中。

《第10個王心凌》中的《說不出的味道》和《碰碰》兩首歌，還成為電視劇《媽咪的男朋友》的插曲。

當年還有「微電影」這個概念，王心凌在2015年11月主演了大陸出品的微電影《愛的圓舞曲》。這部微電影的導演是《康熙來了》的製作人B2陳彥銘，由王心凌和吳大維、湯志偉、陳淑芳等實力演員出演。

王心凌在這部《愛的圓舞曲》中演了一位芭蕾舞演員，挑戰高難度芭蕾動作。

緊接著，2015年12月，她推出了第11張專輯《敢要敢不要》。

說來很好玩，王心凌在這張專輯中有一組吃漢堡的照片，在網路引發熱議，她於是在社交平台上寫「主！要！看！氣！質！」，於是，這句「主要看氣質」成為當年很紅的網路語言。

「主要看氣質」成為當年很紅的網絡語言。（取自網路）

2016年暑假，王心凌和小鬼黃鴻升主演的電影《風雲高手》上映，這是一部籃球題材的運動電影。

2016年的9月，芒果推出柴智屏監製的網劇《別那麼驕傲》，由大陸小生佟夢實與台灣女星宋芸樺主演。

王心凌和該劇男主佟夢實合唱了主題曲《冤家路窄》。

2018年4月，王心凌和伍嘉成為網劇《哦！我的皇帝陛下》配唱片尾曲《境遷》。這部網劇非常神奇，當時還只是新人的肖戰和趙露思，之後成為國內頂流明星。

2018年10月，電影《為你寫詩》上映。這是吳克群把自己十年前紅極一時的同名歌曲改編成電影。王心凌和張棟樑這對《微笑PASTA》的老搭檔，一起為好友吳克群客串。

2018年底，王心凌推出第12張專輯《CYNDILOVES2SING 愛。心凌》。

而早在2015年底，王心凌就在廣東拍攝了香港著名導演張堅庭的寵物喜劇《我想靜靜》，並且和與余少群、胡夏一起是主演。

但是這部電影拖了很久很久都沒有消息。

終於，《我想靜靜》宣佈在2020年8月14號，也就是疫情過後電影院恢復營業後不久上映。然而這部電影很奇怪，到了上映那天，根本就沒在電影院出現。

2020年10月，王心凌和楊丞琳神奇地合體發行了一首單曲《女孩們》。這兩位現在已是天后級的女歌手，是校友（楊丞琳晚兩屆），幾乎同時出道，也幾乎同時期在台灣偶像劇中飾演女主角，也曾經被稱為台灣歌壇的「三小天后」之二（還有一個是張韶涵）。她們一個是「甜心教主」，一個是「可愛教主」，但卻從來好像沒有什麼關聯。她們的合體，也是讓人感到意外與驚喜。

一個是「甜心教主」，一個是「可愛教主」。（取自網路）

而楊丞琳參加了2021年第二季的《乘風破浪的姐姐》，表演非常驚艷，她以踢館選手出現，最後一路走到第三名成團。

前兩天，楊丞琳還到《乘風破浪》第三季探班，和王心凌、Twins姐妹合照，掀起話題熱浪。不知道去年楊丞琳的好運氣，會不會降臨到王心凌身上呢？（台片所）

（本文來源：「映畫台灣」公眾號）