近日由美國所主導的「印太經濟架構」（IPEF）名單公佈，台灣卻未納入首輪名單。各界對於蔡英文政府過去宣傳的「台美關係堅若磐石」說法表示高度的懷疑。

從2019年開始，蔡政府就與川普政府一搭一唱，一再密集找機會洗腦台灣人，一直說現在是台美關係史上最好的時候。2019年，美聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納說美台關係現在是有史以來最好。同一年的9月30日蔡英文總統在她寓所接見威爾遜國際學人中心訪問團時則指出：「現在是台美關係有史以來最好的時刻。」

2020年8月28日，總統蔡英文宣布於2021年開放含萊克多巴胺的全豬進入台灣。蔡英文告訴國人，萊豬進口影響的，不只是台美間的經貿關係，甚至包括CPTPP等區域貿易協定的參與。原來，促進台美關係必須要犧牲全台灣人的健康，然而，到了今天，台灣換來了什麼？

2021年3月16日，行政院官網發新聞說：「進一步開放美豬、美牛進口，接軌國際拓展經貿關係。」還附上一張圖，上面壓字寫著「台美關係史上最佳」。2021年11月16日拜習會登場，行政院長蘇貞昌也告訴國人：「我們和美國的關係是史上最好。」

在不久前，2022年3月2日， 經濟部國際貿易局也信誓旦旦表示，台美關係可以說是史上最佳。

但是，這些話，卻是口惠而不實，真正重要的國際經濟場合，美國主導的「印太經濟架構」（IPEF）名單公佈了，台灣卻不在13個創始國名單內。

美國與蔡政府聯手催眠台灣人「每年的台美關係現在是最好的時候」，不知不覺中，台灣做出更多讓步或犧牲，就像開放萊豬進口那樣犧牲了國人健康，期待卻一次次落了空。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※