「台灣民意基金會」公布了六都首長防疫表現的民調。結果顯示，36.3%認為新北市長侯友宜防疫表現較好，依序是台北市長柯文哲27.5%，高雄市長陳其邁26.9%，台中市長盧秀燕16.1%， 桃園市長鄭文燦9.6%，台南市長黃偉哲7.2%。

這項民調從去5月開始，已進行了5次。基金會董事長游盈隆「自調自評」說道：侯友宜的防疫表現，頗受民眾青睞，但與去年7月最高的50.3%下降到這次的36.3%，或許和侯友宜防疫工作屢屢槓上中央有關。柯文哲防疫表現也曾大幅滑落，但此次調查上升7.7%，恐和近期國人對蔡政府防疫表現信心急遽弱化有關。至於台南黃偉哲歷次調查都吊車尾，應該是因為台南疫情輕微，民眾無從評價。

這是民意調查基金會又一次鬼扯蛋的演出！

首先，這項調查受訪者可複選，最多可以選擇3位六都首長。疫情嚴峻，人心惶惶，自顧不暇，中央防疫指揮中心的防疫指示，天天在變，搞得民眾暈頭轉向，自救都來不及了，哪裡還能評價其他城市首長的防疫表現？我們將六都首長「得票」百分比相加，僅有123.6%，似乎意味著多數受訪者單選，少數受訪者複選，試問，單選複選的「得票」，混在一起，是否公平？

游盈隆說，台南市因疫情輕微，民眾無從評價，所以黃偉哲防疫表現成績「低落」。那麼，為什麼高雄疫情同樣輕微，陳其邁卻獲得正評？又為什麼，桃園疫情嚴重，且為兩次疫情爆發的始作俑者，鄭文燦卻獲得差評，一如黃偉哲？

防疫政策，從口罩生產管制、實名制、疫苗採購、快篩劑進口配送、PCR程序、確診患者確認及死亡人數公布，哪一樣不是中央在管控？疫情延燒，民怨沸騰，游盈隆卻聚焦六都防疫表現，難脫轉移民怨焦點，為中央防疫失能卸責的嫌疑！

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