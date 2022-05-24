總統蔡英文就職6周年遭批口號治國，不過行政院長蘇貞昌卻是公開細數政績，而讓市井小民彷佛置身於「元宇宙」般，不論是在政治、經濟、文化、社會的執政表現，顯現的是表象虛幻的短線炒作，卻帶全國民眾進入了虛擬世界，淪為失控的「元宇宙」政績。

「元宇宙（Metaverse）是指一個聚焦於社交連結的虛擬世界，透過去中心化的操作方式，利用手機、平板、電腦建構，導致實體世界的全面虛擬；蔡政府在虛擬世界中重設了「公民定義」，也與人民對於執政感受大相逕庭，難怪自滿過去的政績表現，也讓未來的剩餘價值堪慮，難以發揮「元宇宙」本該具備的開創國力。

臺灣民意基金會公布蔡英文總統聲望最新民調僅剩4成左右的支持度，疾呼「有政府、會做事」的政令無法實質帶動績效，整個行政團隊善於創造口號、利用內外媒體進行宣傳、輔以各種側翼網軍形成風向，建構主流輿論大於負起政治責任，也讓蔡政府的「元宇宙」虛擬政績民心向背。

蔡總統堪稱國內政治網紅的開台元老之一，每逢選舉激戰善於吸引選民並行銷自己，專注虛擬世界的網路聲量成為勝選心法，結合知名網紅連袂演出輕鬆獲取龐大的流量粉絲，從總統以降紛紛形塑表象只為掩飾政績不佳，國家方向跟著網路民粹，導致具有開創意義的「元宇宙」失控走向一種膚淺、模糊、速成與短線的虛幻政績。

行政院長蘇貞昌卻搶在520前宣揚蔡總統的歷史表現，舉凡國家主權、人民安全、經濟發展、社會照顧、成果分享、財政紀律、典章制度等備受肯定，甚至引用總統所言，未來要交給下一棒更好的國家；這位年過70歲的綠營天王獨挑大樑，替代原本的學運世代進入中央，仿佛就像創辦人祖克柏將臉書改名占據「元宇宙」的中心，也讓真實世界的政績在虛擬世界中找到贗品。

民眾對於蔡政府6年的施政滿意已與痛苦指數呈現反比，不僅無法留下一個具有競爭力的國體，在政治面造成國防預算爆表、外交友邦銳減、兩岸衝突加劇；經濟面的股市萬點炒作、民生物價上揚、薪資水平停滯；文化面的操作臺灣價值、強化仇中情緒、課綱意識形態；社會面的選舉世代衝突、年金階級對立、長照與兒少社會問題；在防疫上也從超前佈署淪為自主應變等。蔡政府卻以國家主權維護、經濟體質強韌、社會發展正確、補貼照顧弱勢、防疫世界第一等，在「元宇宙」的虛擬世界中找到政績替代。

蔡政府執政6周年政績無疑淪為失控的「元宇宙」，不僅沒有擷取「元」的開創特質來強化國力，反而只有聚焦虛幻政績來作為政見落實，因為蔡總統早忘了2020年第二任就職演說「要讓台灣脫胎換骨」的政治承諾。

（作者為新聞研究所博士班學生）