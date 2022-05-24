蔡英文執政6年最大的政績就是「網軍充斥」！網軍治國在台灣已經不是傳說，而是一個活生生的事實，始作俑者，就是現任總統蔡英文。

日前PTT有人詳細揭露了民進黨的側翼與網軍的操作模式，片刻之間，筆者才知道台灣真的有「小英戰鬥軍一群、二群、三群⋯」這種類似邪教的「綠衛軍」組織，而且許多政府與民進黨的高層還有側翼名嘴與網紅都在其中，擔任類似幫會中舵主的角色，一聲令下，綠色網軍集體出征，或霸凌，或護航，或洗白，或帶風向，正是「從前我風聞有你，如今我親眼見你！」實在令人不寒而慄。

蔡英文在2018年輸掉了地方選舉，快速改變戰略，大力扶持「黑韓產業」，養出了一批充滿仇恨值，沒有道德下線，智商歸零的網軍。這些網軍如同蟑螂，充斥在電視評論節目以及社群網路，以莫須有的造謠，浮誇的渲染，道聽塗說地抹黑，極盡所能地霸凌、潑糞、羞辱一切批評、監督政府的人。

最近的例子，就是徐巧芯的「紅線停車不給開單」的抹黑事件。而最讓人匪夷所思的是這兩個造謠者一個是警員，一個是教師。當這些網路蟑螂的卵鞘已經滲入了這兩類最該公正超然的公務體系，而且孵育成功，這是一個何等可怕的國家？

大家戲稱這些造謠抹黑的網軍為蟑螂，因為蟑螂是一種非常骯髒、噁心、醜陋、令人討厭的生物，用在這些人身上，恰如其分。這些人仇恨值爆滿，生性好戰，但他們也像蟑螂的特性一樣，挨了打就逃跑，被打到可能斷了幾隻腳沒有死，就會假裝在原地暈死或求饒，等風頭過了，再弄個假帳戶重起爐灶。這些網路蟑螂最擅長的就是囂張的時候，群起而攻，遇到打擊或威脅的時候，一哄而散。

隨著網路的崛起，這種網軍的操作變的更加容易且趨向標準化。首先，政府利用專案灑下資源籠絡一些「本土意識」強烈的臉書粉專，吹捧他們成為所謂的意見領袖。接下來，再花大筆的金錢做網路行銷，並且動用網路蟑螂為蔡英文的政策護航洗白。最後，再用「不斷電洗腦」的大內宣與大外宣，營造「台灣第一」的精神高潮！

豢養這些蟑螂非常簡單而且廉價。牠們的繁殖力強、經常一隻雄性可以交配許多雌性，或者租穴同住，或者在辦公室陰暗的角落雜混而居，只要在地上留下1450毫克的垃圾殘渣，就能養活牠們一個月。而且重點是這些六足蜚蠊蟲沒有大腦，非常聽話，無論是打高端、喫萊豬、反公投、為黨獻身染疫，都非常的配合。當然最可悲的是，這麼廉價骯髒的網路蟑螂竟然能夠為民進黨攻城掠地，屢建戰功，台灣人民要不是太軟弱無用，太低能弱智，就是太明哲保身了！

蔡英文上任六年以來，對美日言聽計從，任其予取予求，卻無法加入任何國際組織，無法簽署任何貿易協定，斷了八個邦交國家，而唯一一次鬼打牆讓陳建仁當上美國副總統，還是多虧了自家黨媒華視的幫忙。對內卻在各部會編列了史上最高的行銷專案預算，並利用10萬元以下無需投標送審的巧門，對綠友友的公關公司與側翼粉專大開方便之門，以各種名目的大小專案營造「你敢要政府就敢給」的民進黨、側翼、網軍、鄉民的「茅坑共生學」與「綠色蛆屎生態」，豢養了無數作梗圖、帶風向、販賣仇恨值、洗年輕人腦的網路老鼠蟑螂！

這種「老鼠蟑螂國家養」的綠色產業鏈，反映出的是整個國家社會的「墮落、退化、邪惡」，是完完全全與「是非、善良、正義」對立的。台灣的未來，端看人民是否有理智良知與道德勇氣，能夠挺身而出，對抗邪惡的政權和它所豢養的那一群廉價、低智、仇恨、狂熱、忠誠的義和團蟑螂。真正的勇氣是即便當我們只是一個人獨自站立的時候，我們也要勇敢地向邪惡與無知宣戰。

沉默不會讓你擺脫掉那些噁心蟑螂的騷擾，忍耐不會讓你避開邪惡政權的統治，冷漠更不會讓你脫離貪婪政客的壓榨。只要民進黨的髒手繼續染指教育、媒體、司法，那麼台灣的民主將永無翻身之日。為了國家，為了下一代，每個人都應該勇敢地站出來對無能貪婪的蔡政府表達憤怒與不滿。

（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）