科技巨擘或是說由其主導的外拓不成，就會走向內捲。容我借「內捲」一詞來描述科技產業的現況。什麼是內捲？內捲是近來網路上特別流行一個詞，一般用於形容某個領域中發生了過度的競爭，導致人們進入了互相傾軋、內耗的狀態。英文叫involution，與之對應的是evolution，即演化。更直白的說法，內捲就是「向內演化」，所有無實質意義的消耗都可稱為內捲。內捲現象對台灣電子或網路業將有深遠的影響。

先說說Google吧。2021年10月Google發布Pixel 6系列手機，首次搭載自研Tensor晶片，這兩款手機搭載其自研的首款晶片Tensor，可流暢運行Android 12。Google為Pixel 6和Pixel 6 Pro打造了其他安卓手機上無法使用的軟體。Google做手機不是頭一回，但為何自研晶片，推出自己專屬的應用程式，這有很深沉的意義。因為那代表數位匯流經濟發展往前碰到障礙，於是開始內捲，走起蘋果10多年前的老路──自建專屬生態系，一手賣手機，一手賣起自家應用服務，這又有啥問題？

眾所皆知，Google在多年前吃下Android之後，無償將Android釋出，讓有意願的業者可以Android為中心來製造手機，這使得非蘋果系統的手機品牌商或應用服務開發商有機會利用Android來大吃智慧手機及其延伸的商機。 Google的Android也順勢成為全球手機作業系統市占冠軍。但如今，它似乎要球員兼裁判，自己提供作業系統、自己做手機、自己玩生態系。

我當時便認為，這種內捲可能會導致三個問題，首先，由Google主導的Android與其手機製造聯盟關係會不會開始鬆動？其次，Google是評估認為世上已無其他手機作業系統的可能了，所以這樣破壞江湖規矩無妨？最後，Google在數位經濟上遇到大瓶頸，特別是廣告方面，使得它必須行險來找到出路？

2022年內捲案例越來越多。4月初，面對飆高的美國政府債券殖利率及聯準會官員的鷹派言論，華爾街交易員紛紛逃離科技股，使那斯達克100 指數市值5天內蒸發逾1兆美元，連分析師也在地緣政治和政策緊縮等風險中轉趨謹慎，建議投資人獲利了結。緊接著，5月還有以下幾件事更值得我們留意：

一、蘋果痛失全球市值第1名寶座，被沙國石油公司超越，這意思是風光多年的網路產業又被實體產業搶走了光芒。

二、5月3日美國記者Tripp Mickle推出新書《After Steve：How Apple Became a Trillion-Dollar Company and Lost Its Soul》（中文譯：後教主年代：蘋果如何變成有錢無靈魂的萬億美元公司），爆出Apple失去創意靈魂及Tim Cook如何逼走首席設計長Jony Ive的真相。

三、5月12日凌晨，Google召開了一年一度的I/O開發者大會，卻被許多評論家嘲諷，Google的「科技盛宴」從何時開始變得如此無聊。

在此，我們不禁要問，以美國為首的全球網路科技業，究竟出了什麼狀況？ 我們當然知道外在環境有包括COVID-19的方興未艾、俄烏戰爭還不見盡頭、電子產業供應鏈斷鏈及晶片短缺等等問題，但是，反躬自省，科技巨擘自己本身難道沒有問題嗎？

根據媒體報導，4月29日，蘋果在開發者網站正式發布公告，對於在過去3年內從未更新且未達到最低下載量的APP，蘋果會將其從App Store中移除。有意思的是，當官方公告「蘋果商店將下架長期不更新應用程式」時，讓人意料之外的是，大部分的評論居然不是來自於被下架的APP開發者，而是手機用戶，許多社群網站上吐槽聲不斷：APP頻繁更新，越更新越不好用，怎麼App Store還要強制要求更新？

不要小看這問題，它說明了平台、消費者與開發商三方之間居然開始存在矛盾與衝突，而非如往常一般利益一致、協調。換言之，內捲化於焉開始。

站在研究數位科技趨勢的立場來看，我當然希望數位經濟發展前途光明一片，但目前網路科技遇到大狀況是不爭的事實，我覺得科技巨擘除了一昧地往外找問題的根源之外，也許也應該向內檢視一翻，畢竟完全商業掛帥、沒有理想性而導致內捲，是難以致遠的。

（作者為科技媒體專欄作家）