如果沒有辦法做到「曲突徙薪」、防患未然，也應做到「亡羊補牢」、化解傷害。

道歉有兩種，一種是叫人閉嘴的道歉，也就是事情已定，道歉只是安撫大家的情緒；一種是真心懺悔的道歉，也就是亡羊補牢，立刻修正以前的錯誤，重新出發。

中國國民黨桃園市長候選人的提名案，鬧得風風雨雨已經一個星期了。在被提名人張善政、黃健庭秘書長及朱立倫主席輪番出面道歉下，國民黨基層的不滿聲音並沒有消停，更令人擔心的是，桃園紛擾所產生的外溢傷害，已再次傷及國民黨在不少選民眼中的形象，危及到全台各地的選情。

無私與誠信是領導人必備的品質。無私是美德，誠信卻是最基本的底線。目前桃園風波中最核心的問題就在於領導人的這兩個品質受到質疑。

如果能做到犧牲，完全利他而不利己，這種無私是一種美德，我們不要求政治人物如此，但是檢驗世俗的領導者有否無私的最基本標準，就在於他能否創造或維護一個公平的機制並按其行事。「我這是為大家好」不能作為自認無私的理由。誠信的定義更為簡單，即自己說過的話要算數。所謂「民無信不立」，誠信對一個領導人而言更是重中之重。誠信與無私，即為這次領導危機與桃園風波的問題所在。

朱立倫主席曾在去年11月批評蔡英文掌握六都提名權，是「民進黨成一人獨裁政黨」，但最終在本次提名作業中，國民黨中央也在學習民進黨，成立選舉對策小組以及提名委員會，也建立「以協調取代初選」的原則。姑且不論國民黨放棄初選是否適當，但是在桃園一局中，黨中央在面對桃園市議長邱奕勝時，曾說過要尊重在地人選；在羅智強加入後，又同意以民調做依據；在提出人選張善政前，也沒有與現有人選進行任何的協調。

桃園風波所呈現的現象是國民黨既無初選，也無協調；沒有公開，也無公平，誠信全無，黨內只有一個機制，就是黨主席說了算。

在民意的強大壓力下，黨中央道歉了，但那是安撫情緒的道歉，而非「亡羊補牢」、「知錯能改」的道歉。

要解決當前困境的方法有二。一是目前黨中央的作法，持續安撫情緒，化解不滿的聲音。這個作法呈現的政治文化是「有權者可乾坤獨斷，黨內爭議可用摸頭或給點甜頭化解，制度只是擺飾或是麵團，高興怎麼捏就怎麼捏」。

另一種方法，是把道歉視為知錯能改的道歉，回歸誠信與制度。由中常會撤銷目前桃園市長的提名，給優秀人選張善政一個整合桃園的機會。讓張善政與目前有意參選的呂玉玲、羅智強，以及其他有意願的黨內同志參加政見發表會，後進行由黨員與民調比例各半、一場公平且公開的初選制度。

現任主席朱立倫當年的「換柱」決策，顯示重新提名候選人對他而言並不陌生，當時也道歉了，但是當年所採行的是前述第一種和稀泥的方法，以致於傷害迄今仍在。

朱立倫主席繼「換柱」後再一次來到十字路口。上次道歉後卻自己上場，但慘敗收場，這次「突襲提名」結果又會如何？但無論如何，朱主席是否認為誠信為必要品德，用什麼樣的解決方式來完成道歉，是對他政治智慧與人格的再一次檢驗。

（作者為孫文學校總校長）