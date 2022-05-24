美國總統拜登5月20日至24日，展開上任後的首度東亞行，到訪韓國與日本。拜登以韓國為首站，雖表示對重視美國的尹錫悅新政府之支持，但不意味拜登在印太戰略的開展中，將「抑日揚韓」，美日同盟仍是拜登梳理印太秩序的核心，日本首相岸田文雄仍將為拜登扛起拜登主導的「印太經濟架構」（IPEF）之開路先鋒的角色，團結並擴大「四方安全對話」（Quad）。

岸田及尹錫悅皆須展現對美外交的手腕，以爭取民意的支持，擴大權力基盤，此對面臨朝小野大挑戰的尹錫悅，及尋求在今夏日本參議院選舉中勝選，確保執政長期化的岸田內閣而言至關重大。

拜登東亞行除了與日、韓兩大東亞盟邦舉行元首會談外，啟動IPEF及出席Quad峰會為此行主要目的。IPEF是美國印太戰略的經濟布局，使印太戰略安全與經濟兼備，以利全面抗衡中國，且填補美國退出《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）後，在印太經貿整合中的缺席。專研日本問題的葛林認為，當前印太國家對拜登政府最大的批評是美國缺乏經濟戰略，且美國正將此領域讓給中國。拜登當務之急是亡羊補牢，以IPEF證明「美國回來了」，不會任由中國制定經濟規則，IPEF為重要轉捩點。

拜登在日本宣布啟動IPEF，突出日本在美國印太戰略中之地位，迎來拜登首訪的日本率先向美國表態將全面參與IPEF四大領域，意味「岸田外交」力挺拜登的印太戰略，但岸田內閣希望拜登政府重返CPTPP做為回報。然而，美國不考慮重返國內民意反對的CPTPP，將尋求推動IPEF，但IPEF談判曠日廢時，依美國的日程至少1年半，且拜登的政治前景不明，韓國與承諾參加的東協（ASEAN）國家也且戰且走，成敗在未定之天。IPEF難以成為岸田推動「新資本主義」的即戰力，岸田內閣一時之間亦舉不出加入IPEF的實質利益所在。

在美日元首會談中，雙方以俄羅斯入侵烏克蘭及中國的軍事崛起為念，確認美日將強化遏制與應對的能力。岸田直言將檢討保有「對敵基地攻擊能力」，徹底強化日本防衛能力，但「對敵基地攻擊能力」恐有違源自日本憲法第9條的「專守防衛」，不僅日本民意對突破「專守防衛」遲疑，更與岸田領軍之「宏池會」的「重經濟、輕軍事」初衷有所出入。岸田如何說服民意，在不違憲下自圓其說，難度更甚解禁「集體自衛權行使」。

此外，各方注目的Quad峰會在拜登東亞行壓軸登場，韓國止步於IPEF，未如預期成為Quad的新成員。峰會聯合聲明雖首揭「和平及安定」，言及中、俄，並意有所指的強調「反對以力量片面改變現狀」，但Quad的合作逐漸從安全戰略轉向經濟、氣候變遷及公衛領域。Quad仍定位在對話的功能，不朝向印太版「北約」發展，未實體化為印太多邊組織。

Quad議題轉向顯示印太國家重視美國，與深化對美關係，但不必然「重美」即須「抗中」，因渠等國家無法割捨對中的巨大貿易，日、印、澳無意升高與中國的對立，使印太走向衝突。

（作者為輔仁大學日文系所特聘教授、日本暨東亞研究中心主任）