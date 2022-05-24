本土確診數前幾日往下走，衛福部長陳時中就認為我們疫情「控制得宜」，希望致死率不要超過千分之1。前副總統陳建仁還說，「比起其他國家，我們的死亡率算是偏低的。」問題是，和新加坡萬分之5、紐西蘭萬分之8的死亡率相比，陳時中的希望目標實在離譜。看看現在的各種防疫亂象，快篩劑貴又難買，幼兒接連猝死，染疫者無法迅速拿到藥，蔡政府有把人命當回事嗎？

愚昧自滿讓兒童枉死

疫情大爆發不到1個月，台灣今年累計就死了600多人，再半個月豈不是要上千？據指揮中心的統計，有47%確診者是在3天內死亡。偏偏現在急診、快篩陽認定確診、自我通報系統、視訊問診、取得抗病毒藥物等流程都嚴重塞車，把民眾整得苦不堪言。

蔡政府最大的問題是愚昧與自滿，最終造成全民的災難。Omicron疫情在世界狂燒了半年多，蔡政府有什麼理由確信台灣會是百毒不侵的淨土？結果春節時縮短入境居隔天數，接著疫情便開始爆發，而此時我們什麼準備都沒做，其他國家怎麼應對的，指揮中心連照抄都不會。人家兒童疫苗早已開打，我們是火燒眉毛了才緊急採購；新加坡快篩試劑在街頭免費發，我們的政府卻嚴加控管得像戰略物資；美國民眾在指定藥局快篩陽即可免費拿5天輝瑞的Paxlovid，我們的給藥卻限定嚴格條件，因為耽擱用藥而轉重症或死亡的人，去向誰討公道？

最令人難過的是，至今已有6位兒童不幸死亡，其中5人有腦炎，病況惡化得非常快。但在兒童死亡事件爆發前，政府有提前預想到兒童都沒有接種疫苗，可能出現重症死亡，必須及早採購疫苗，並增加兒科重症醫療量能嗎？每次都是人死了，新聞鬧很大，指揮中心才手忙腳亂因應。蔡政府根本輕忽了Omicron對兒童的危險性，只向民眾強調Omicron重症和死亡率很低，但事實上，因為感染數量大，它在全球造成的死亡數比前幾波都高。

更重要的是，兒童感染率高，4歲以下住院、哮吼和抽搐比率都高，重症與腦部傷害均甚於前幾波病毒。雖然現在死亡者多是長者，也多有慢性病，但沒打疫苗的孩子死亡，卻更讓人傷心，因為他們每位都是父母的心頭肉，而政府明知Omicron疫情在全球肆虐，到底為這些脆弱的孩子提前建立了什麼保護？

蔡政府一直強調Omicron超過99%都是無症狀或輕症，重症和死亡的風險極低。但指揮中心公布的統計數據，總是把無症狀和輕症放一起，從不告訴你其實只有約3成才是真正的無症狀，多達6成還是有症狀的，而且經常是非常不舒服。這是不是一種刻意誤導粉飾太平的話術？中重症的判別沒有一定標準，以致於重症被低估，但即使如此，我們的重症率，也從0.03%倍增至0.06%，如果指揮中心重新調整重症標準，這個比率還會上升。

誰該為防疫失職負責

這波疫情大爆發，讓台灣防疫網的破洞一一現形，偏偏蔡政府仍不改高高在上的威權心態，聽不進逆耳建言，卻又不做好應有的準備。對抗疫情時，應該為最壞的狀況做最好的準備，指揮中心卻是設想最好的狀況，然後不做準備。任何人合理推想一下，都明白當大量感染時PCR的量能缺口勢必要由快篩補上，但政府對快篩劑的供應數量、便利性及法律定位上，完全沒有先規畫好，以至於手忙腳亂朝令夕改，政策繁瑣多變搞得民眾四處求告。現在很多藥局實名制快篩劑沒人買，指揮中心說要延到6月才開放第二輪購買，理由是怕民眾囤貨。但隨著病情變化有時要篩幾次才能驗出陽，一人染疫全家人都需要篩，或公司要求篩了才能上班，第一輪用完的人買不到快篩劑，你叫他們去吃土嗎？

近幾日疫情的變化，一是確診數下降，二是北消南漲。這意味著北部民眾減少外出，而且有不少人自我蓋牌，省得受折騰。這其中細思極恐，因為北部隱藏大量的黑數，更容易廣泛散播，而且波形拉長，導致更多的重症和死亡。而南部疫情開始增長，但南部及偏鄉的醫療資源遠不如北部，請問政府對南部和偏鄉的疫情做好準備了沒有？這波疫情，政府從頭到尾表現得荒腔走板，將帥無能累死三軍、害死百姓，蔡總統、蘇院長到陳指揮官，總該有人出來謝個罪道個歉吧！