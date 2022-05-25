寫下郭采潔三個字的時候，內心是矛盾的。

幾年來，我們已經不止一次唱衰郭采潔把一手好牌打得稀爛，卻又對她在大陸十年的高開低走非常惋惜，內心是希望她東山再起的，因為她的當量，是遠遠高過顧里的。

一個被角色禁錮了近十年的演員，該如果走出來？

《乘風破浪》第三季一開始，郭采潔就大走哥德風，初舞台演唱了專輯《Vol.13-1986數羊》中《我有一顆蘋果》，在30位姐姐中顯得獨樹一幟。

和王心凌幾乎20年不變的風格甚至裝扮不同，郭采潔想要做的，是脫離大眾趣味的實驗性。

想當年郭采潔剛出道的時候，那就是甜姐兒本甜啊。很多人心目中對台灣女生的印象，就可以具體到郭采潔身上：軟糯+甜美+清新

郭采潔原名叫郭彥君，上大學前她跑去算命，於是改成了現在這個名字。她上的大學是位於新北市三峽的台北大學，這個大學很多人都沒聽說過，其實是因為它比較新，它是新世紀後由中興大學的法商學院改成綜合性大學的，郭采潔就讀的是社會工作系。她在大學的時候就在學校唱歌獲獎而被發掘，開始擔綱模特的工作。

在出道前，郭采潔拍過很多MV。

Tank（呂建忠）的《我們小時候》。早已經淡出歌壇的新加坡歌手何耀珊的《還是會想他》。飛兒樂團（F.I.R.）吉他手阿沁首張單飛專輯中的《其實還愛你》。還有孫燕姿著名的《雨天》的MV，只不過當郭采潔被華納發掘的時候，師姐孫燕姿已經天價跳槽到了EMI去了。

郭采潔的正式出道，是在2007年的聖誕節，台灣華納唱片為她推出了專輯《隱形超人》。那時候的髮型化妝，都很有陳喬恩的味道，沒錯，那是陳喬恩最紅的時候。

華納為郭采潔的定位和別稱，叫「優格女孩」。優格在台灣話中是酸奶的意思，但在這裡諧音U Girl，是最簡單、有效率的方式搞定自己生活的新世代半熟女生。

2008年6月，郭采潔從台北大學畢業，正式全面進軍娛樂圈。

這一年的8月，偶像劇《無敵珊寶妹》在無線的台視和有線的三立開播。

《無敵珊寶妹》。（取自網路）

2008年的時候，台灣偶像劇已經開始走下坡路，只是速度並沒有那麼明顯快，橫跨唱片與偶像劇的女藝人，有好幾個非常紅，包括王心凌、楊丞琳、張韶涵、陳嘉樺，以及略晚的郭采潔。

《無敵珊寶妹》的男主角有兩個，一個是張棟樑。這兩天因為《乘風破浪》王心凌的重新翻紅，連帶她主演的《微笑Pasta》神奇地上了熱搜第一名。更神奇的是，已經幾乎離開台灣娛樂圈回老家馬來西亞發展的《微笑Pasta》男主角張棟樑，以及他唱的《小烏龜》和《北極星的眼淚》也神奇地出現在熱搜中。

張棟樑堪稱是台灣偶像劇黃金時代末期的寶藏男孩，不僅和王心凌合作了《微笑Pasta》，還和郭采潔演了《無敵珊寶妹》，算是偶像劇女神「收割機」了。

《無敵珊寶妹》的片頭曲《情花開》是張棟樑唱的，片尾曲《LOVE》是郭采潔唱的，他們兩人還合唱過《就是愛》和《天生一對》兩首歌（芒果要不要考慮請張先生從馬來西亞飛長沙當驚喜嘉賓啊，兩個他的女主角在《乘風破浪》呢）。

《無敵珊寶妹》帶著很強的喜劇元素，講的是家裡做叉燒的胡珊寶，和當紅主持人孫無敵（張棟樑扮演），以及鐵板燒師傅趙唯青（邱澤扮演）的三角戀情。

而當年用來撐收視率的，竟然是張棟樑，當時他剛演完《微笑Pasta》，是真的紅。

《無敵珊寶妹》請來澳門著名諧星黃一飛，加上洪小鈴、梁赫群、鍾欣凌、張兆志、大炳、陳漢典等，全員搞笑。

《無敵珊寶妹》當年開播第一集曾經創造過最高收視破10的超高紀錄，最後的平均收視是3.22，排在那年偶像劇收視率的第七名。那一年的第一名是紅得發紫的《命中注定我愛你》。

郭采潔憑借《無敵珊寶妹》，成為2008年台灣偶像劇最亮眼的新人。

郭采潔現在的造型。（取自網路）

2009年郭采潔的發展也是非常平順，華納在這年5月為她出了第二張專輯《愛異想》。

更有意思的是，這年8月，她在兩岸的熒屏以不同的方式亮相。

8月5日，大陸的情景劇《愛情公寓》上星播出，這部劇剛開始的時候是舅舅不疼奶奶不愛的，陣容都是新人，所以根本上不了一線衛視，還是在江西衛視播的。

但是很快，《愛情公寓》在大陸的年輕觀眾中大火，主題曲《我的未來式》也跟著傳唱一時。這首歌最早是韓國著名女團Fin.K.L的《Happy》，後來被華納買下版權，由劉偉恩填詞，取名《我的未來式》，由郭采潔首唱，並收錄在她第一張專輯《隱形超人》中。《愛情公寓》導演的太太陳每文把這首歌拿過去唱了電視劇的片頭版（當年《愛情公寓》製作費用多麼捉襟見肘，可見一斑了）

因為這首歌太紅了，所以有人翻出了郭采潔發第一張專輯路演時候的現場演唱視頻，並說「這是顧里打工時期的演唱嗎？」

由於不熟，她第一次現場唱這首歌還找人要歌詞本才能唱完。

後來郭采潔上《吐槽大會》，還唱了一段《我的未來式》宣告「主權」。當然，她其實是很感謝《愛情公寓》的，因為這首太偶然的歌，讓很少唱這首歌的她，有時候也要拿出來唱一下熱熱場子。

《愛情公寓》在大陸播出後兩天，電視劇《那一年的幸福時光》在台灣開播，依然是在台視和三立播出。

《那一年的幸福時光》是楊德昌的合作夥伴陳希聖的導演作品，這部劇和當時的台灣偶像劇以及閩南語對白的鄉土劇，有著非常明顯的區隔。和那些幾乎全部棚拍趕進度的鄉土劇不同，這部劇可以說是在宜蘭鄉下拍實景的慢節奏偶像劇。

郭采潔在劇中演單純的鄉下女教師陳素馨，這個角色讓她入圍了金鐘獎戲劇節目女配角。

郭采潔在《那一年的幸福時光》中演單純的鄉下女教師陳素馨，這個角色讓她入圍了金鐘獎戲劇節目女配角。（取自網路）

2010年，郭采潔24歲，這一年對她來說，還真是幸福時光的那一年。

這年4月2日，郭采潔主演的電影《一頁台北》上映，這部電影的導演是楊德昌的關門弟子陳駿霖。這樣算下來，郭采潔接連兩部作品，都和楊德昌弟子有緣。

《一頁台北》被認為是表現當下台北最成功的電影，郭采潔扮演的誠品書店女店員，也是讓人印象深刻。她憑借這個角色拿下了當年台北電影獎的最佳新演員獎。後來，有多少遊客去台北誠品書店，希望遇見郭采潔這樣的女店員啊！

有多少遊客去台北誠品書店，希望遇見郭采潔這樣的女店員啊！（取自網路）

那年6月，她出了自己的第三張專輯《煙火》。

這年暑期檔，郭采潔真正擔綱第一女主角的電影《近在咫尺的愛戀》在兩岸暨香港地區同步上映。

這部《近在咫尺的愛戀》十多年後，主創的變化真是太大。

這部電影之前，彭于晏還是漫畫美少年的身材，為了電影中扮演拳擊手，他把自己練壯了。這是彭于晏首次以肌肉男的形象亮相。第二年的《翻滾吧！阿信》他又為了演體操運動員，變得更精壯。2013年他為了演《激戰》，又練大了幾個尺碼。

這部電影的時候，明道的偶像劇王子的效應還在。他可能自己也想不到，十年後，他會一年裡接不到一個演戲的活兒。他今年最新消息有兩個，一個是合夥做生意的朋友被查，一個是在片場發飆。

女二號是來自上海的苑新雨，當時被力捧，主演了多部台灣電影。只可惜她可能天生就不是當明星或者演員的料，如今回到上海結婚生娃當電視台出鏡記者，普通人的生活也是平凡安穩。

楊子姍也出演了這部電影，當時她剛簽給了台灣公司，但真正讓她大紅的還是三年後的《致青春》，不過在台灣發展的時候，她收穫了後來成為她老公吳中天。

2010年的最後幾天，郭采潔和偶像劇王子鄭元暢合作的《國民英雄》播出，她演的是一個狗仔記者。郭采潔可能自己應該想得到，多年後，她也被狗仔隊拍到好些照片。

2011年這一年她只拍了一部台灣電影《昨日的記憶》，四位導演合作拍攝的失智老人題材電影，郭采潔出演的是沈可尚導演的一段，和著名監製與演員李烈合作。

2012年情人節檔期，豆導鈕承澤的電影《愛》在兩岸上映，郭采潔、陳意涵和彭于晏演繹了一段三角戀情，郭采潔角色被陳意涵扮演的閨蜜暗地裡「搶走」了男友。

郭采潔第二度和彭于晏演戀人。

《愛》讓郭采潔和陳意涵分別入圍了好幾個電影獎的最佳女配角。

其中，郭采潔拿到了台北電影獎的最佳女配角。她和陳意涵還雙雙入圍了金馬女配，但最後拿獎的是《殺生》的梁靜。

就在《愛》在兩岸上映的時候，郭采潔主演的電視劇《向前走向愛走》在台灣開播。

因為這部劇，郭采潔和楊祐寧相戀。

這一年她還推出了第四張專輯《給他》，沒想到這就是她最近的一張實體專輯了，這之後她就專心當演員了。

時間來到2013年，喔，對郭采潔來說，那是她人生的高光時刻。

她和楊祐寧主演了邱璃寬導演，黃朝亮執行導演的電影《大尾鱸鰻》，這部電影在台灣大賣，4.3億的票房至今依然是台灣影史本土電影的票房的第三名，比《那些年，我們一起追的女孩》都要高。

接著，就是2013年6月和8月上映的《小時代》第一和第二部了，當年這部電影有多紅，當年郭采潔扮演的顧里有多紅，就不用多說了吧。

郭采潔扮演的顧里。（取自網路）

近十年後，時代姐妹花四姝中，有三位都結婚生娃。三位中，一位已經離婚但依然是超一線女星，一位嫁入豪門要再生第二個，一位生娃後就安心過家庭生活了。

只有「顧里」郭采潔，未婚未育，半紅不黑還在拼。

演過顧里之後，郭采潔就到大陸發展了，資源也是好上了天。

接著《小時代2》的是和黃曉明合作的電影《神奇》，這部「神奇」的電影，豆瓣3.0，一停留就已經九年了。

2013年底還有一部《意外的戀愛時光》，豆瓣5.6，算是不錯的分數了。

她還和該片男主一起唱了電影的主題曲。

2014年，和楊德昌弟子有緣的郭采潔，演出了楊德昌曾經的員工、弟子、助手和演員王維明導演的《不能說的夏天》，這部電影在台灣上映的時候叫《寒蟬效應》。

郭采潔在片中扮演身陷風波之中的弱者女生，這部電影的口碑就很好了，豆瓣曾經到過7分，現在是6.9。

到了2015年，《小時代》的溢出和長虹效應，讓郭采潔接到的資源都堪稱華語頂級。

2015年春節眾星雲集的春節檔電影《一路驚喜》，郭采潔在海報是處C位位置的。不過這部電影反響平平，沒有什麼驚喜可言。

然後，在同一個檔期，她作為主演中唯一的非香港演員，主演了《衝上雲霄》的電影版，而且她在大陸宣傳中的番位是第一女主角，甚至高過天后鄭秀文。不過這部衍生電影反響並不好，豆瓣只有4.5。

2015年夏天在兩岸上映的《對風說愛你》（台灣上映名叫《風中家族》），大導演王童籌備多年的作品，郭采潔與楊祐寧 、郭碧婷、胡宇威、柯佳嬿、李淳等主演。

郭碧婷在片中和李淳演一對。

喔對了，經歷過男主角風波之後的《小時代》系列，終於在2015年完結。最後一部叫《靈魂盡頭》，但「顧里」嵌入郭采潔的表演靈魂中，卻好似永無盡頭。

反倒是她客串了一下的《煎餅俠》，在這一年夏天大賣。

2015年暑期檔，郭采潔和古天樂合作了《巴黎假期》，反響只是一般。

那年11月，郭采潔主演的《前任2：備胎反擊戰》，口碑也是一般，不過票房很不錯，讓這部電影後來有動力拍了第三部。

所以腦洞就是，《前任2》和《前任3》的女主角，都來到了《乘風破浪3》。

《前任2》在大陸上映的同時，張家輝導演的《陀地驅魔人》在香港上映，郭采潔是女主角。

這年她還演了台灣女導演陳映蓉的一部短片《愛造飛機》，還第一次當製作人做了這部短片的迷你原聲帶。

2016年春節檔，《大尾鱸鰻》原班人馬匯聚的第二部在台灣上映，票房依然很好。只是這部電影上映的時候，郭采潔已經和楊祐寧分手了。

《大尾鱸鰻2》改名叫《我不做大哥好多年》，於2017年在大陸上映。

2016年國慶檔，《小時代》原班人馬拍的《爵跡》上映，低劣的電腦動畫，讓影評人問「小四是不是被特效公司騙了？」

當然，《爵跡》的評價也是一塌糊塗，豆瓣至今3.7。

這年年底郭采潔還出現在著名導演林嶺東的《沖天火》中，演的是從台灣到香港求醫的絕症女孩，這部電影創下大導演職業生涯最低分，豆瓣3.5，但其實並沒有爛到這個程度的，可能是港片觀眾對大導演復出拍戲的期待過於高了吧。

2017年，郭采潔拍了星爺粉絲盧正雨非常星爺向的電影《絕世高手》，「暴力少女」的人設也可以看出她轉型的努力。

沒想到這部電影全部的記憶點，卻是蔡國慶老師。

郭采潔還和蔡國慶一起，演唱了《絕世高手》的推廣曲，叫《新365個祝福》。

從2018年開始，郭采潔的事業開始停滯不前，並有下坡路的苗頭。

那年並沒有那麼成功的電視劇《遠大前程》，郭采潔演了一個民國富家女。

然後就是在很失敗的芒果新版《流星花園》中，客串扮演新聞系學姐郭采潔，幾分鐘的戲而已，台詞卻被網友吐槽。

2019年是郭采潔前所未有的低潮期，有多低呢？

這年五一檔，郭采潔和鄭愷、李東學主演的電影《下一任：前任》上映，這部電影拍好後拖了四年才上映，惡評如潮，豆瓣拿到了年度最低的2.8分。

其實這部電影爛是爛，但是爛的程度可能也就4到5分，之所以這樣低，也是因為它的片名蹭熱點蹭得太沒水準。

2017年底，電影《前任3：再見前任》，對，就是于文文主演的那部電影，意外在大陸狂賣近20億票房。

於是，本來電影名是叫《時間差》的這部鄭愷和郭采潔領銜主演的電影，因為他倆是《前任2》的主演嘛，《時間差》片方就改名叫《下一任：前任》來蹭熱點，還發了一個「我們不是前任4」的海報來此地無銀。連《前任》的導演田羽生都來譴責這部電影的侵權行徑。

這部電影在台灣上映的時候，名字就要中規中矩一些。

可能是早就知道這部電影會很爛，也可能是不想深陷片名漩渦中，或是因為拍這部電影的時候有太苦痛的回憶（和楊祐寧分手時期），郭采潔沒有參與這部電影哪怕一丁點的宣傳。

但其實《下一任：前任》就是個爛尾片。這部電影，當時是叫《時間差》，早在2015年3月就拍好了，還傳出了郭采潔和其他演員的合照。

以及藍心湄來客串，和郭采潔以及經紀人邱璃寬的合影。

網路上也有一些粉絲拍的路透照。

當時的導演是叫陳鴻儀，但後來不知道何故加上了邱皓洲。

而本來就是作家的陳鴻儀，第一部導演作品失敗之後，也是沉寂了好久，今年憑借編劇賣腐熱劇《我家浴缸的二三事》重出江湖。

不過這部《下一任：前任》最後的票房竟然收了1.38億人民幣，證明郭采潔還是有一定票房號召力的。

這年9月開播的電視劇《親.愛的味道》，郭采潔和陸毅主演，台灣名導陳銘章導演。

但是這部美食劇播出後反響太糟糕了，可以說是直接撲街，以至於豆瓣至今都沒開分。

撲街的2019年過去了，2020年還會好嗎？

不會的，只是更加可怕的噩夢！

還記得嗎，郭采潔到大陸發展，《小時代》後第一部電影《神奇》就大撲街，那部電影的導演就是胡雪樺。

可是《神奇》都那麼失敗了，郭采潔還是繼續接了胡雪樺的電影《上海王》。

《上海王》分兩部，第一部沒有郭采潔，於2017年2月在大陸院線上映。這部電影在豆瓣只有4.8的低分，票房也只有1300萬人民幣，連胡軍、余男、鳳小岳和秦昊，都救不了這部投資巨大的史詩片。

可能是由於第一部反響太差，原本訂好的第二部就撤檔了，遙遙無期。終於，三年半後，《上海王2》直接在網路上映。這一部中，郭采潔出場了，和影后余男是雙女主角。

但《上海王2》的反響更差，豆瓣3.8。

2020年10月，郭采潔和張國柱主演的《喜寶》上映，引發了花式吐槽熱潮。

最後《喜寶》的豆瓣得分只有3.3分，但票房卻「奇跡」般地拿到了1.13億的「驚人」成績。

這都還沒完，2020年的最後幾天，因為演員的原因而拖了很久的《爵跡》的第二部《冷血狂宴》，只好在網絡播出了。

《冷血狂宴》的豆瓣得分是3.8，這樣郭采潔在2020的平均成績是3.63分。試問還有哪個演員會這樣霉到起冬瓜灰，一年之中，兩部院線級的大製作電影，被逼成了網路電影（後一部還因為導演的原因被下架了）。

2021年郭采潔有兩部電影上映，一部是著名演員果靖霖導演的心理懸疑片《記憶切割》。儘管這部電影有徐崢來客串，但票房「慘烈」到只有300萬人民幣出頭，豆瓣也只有3.0分。郭采潔的票房號召力，到這部電影也失效了。

更神奇的是，2021年12月，一部拖了好幾年，經過了無數次改檔，改片名，改導演名字的電影《曾經相愛的我們》終於上映了，郭采潔和陳柏霖主演。

最後，這部遮遮掩掩欲說還羞的電影，豆瓣拿到了年度最低的2.8分，讓人有一種「是不是郭采潔的電影，觀眾就閉著眼睛打低分」的錯覺。最後這部電影賣了3600萬人民幣，可能也就保個本吧。

2021年9月，出道13年的郭采潔推出《Vol.13-1986數羊》專輯，非常地下、電子和實驗性的音樂，專輯的第一首歌就是她在《乘風破浪》中初舞台的《我有一顆蘋果》。這張專輯也成為今年台灣金曲獎的遺珠一顆。

《乘風破浪》第三季第一期開錄其實已經過去兩個多月了，現在的郭采潔的造型是這樣子的。

嗯，丟掉顧里，開心就好。

（台片所）

（本文來源：「映畫台灣」公眾號）