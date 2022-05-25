「美國加州台灣長老教會傳出槍擊，共計1人死亡5人受傷，對兩岸關係的不滿成為了整起案件的犯案動機…..」、「水牛城購物超市發生10人喪命的槍擊案，兇手被懷疑是具有白人至上主義….」，手機螢幕上滑過美國「又」一次的槍擊案新聞，甚至還要注意一下新聞發布的時間，為什麼？

因為類似的槍擊案件在美國似乎已成為了常態，且像是壞掉的唱盤一樣，不停的重複著這個輪迴——校園槍擊、或隨機孤狼式攻擊發生、引起美國社會悲憤、嘗試檢討槍枝管制的對錯，但又伴隨著時間的流逝，再次的回歸到平時，只等下一次的槍擊案發生。

不論是共和黨或是民主黨籍的總統，小布希、歐巴馬、川普，一直到現在的拜登，這項政策回答題，彷彿不曾存在過一樣，這些案件往往被歸咎於種族犯罪、犯嫌患有精神疾病等，而不是一項沒人敢觸碰的美國政壇莫測高深的議題「擁槍權」，但不是因為其反對擁槍牴觸了美國憲法的「崇高精神」，而是一個更為直接簡單的理由——選舉和金錢。

於2019年時，美國眾議院曾有兩項法案嘗試對槍枝擁有權做出限制，第一份法案是對於槍枝購買者需要向政府機關提出背景審查資料檢核；第二項法案則是將購買資格審查延長十天，但對於隱私權以及遊說團體的牴觸下，法案時至今日仍未被立法。美國利益團體，多是雇用遊說集團（Lobbying）對國會議員的法案進行會談與遊說，試圖改變國會議員的想法，以及議案在國會的重要性，在美國軍工複合體的運作下，國會、利益團體、行政部門成為了一個「完美」的運作體系。

而在美國聲援擁有槍枝的權利，除了是一個獲利頗豐的商業考量以外，更是一種對選舉動員的簡單又極具效果的催化劑：「只要你擁槍，你就是美國價值的守護者，熱愛保護自己的財產與家庭。」美國步槍協會（NRA）在利益團體的政治獻金項目支出可能不那麼顯著，但根據其團體自述，會員人數達到了近500萬人，在政治上日趨保守與傳統價值的共和黨，自然不會放過鞏固穩定支持者的好機會，顯眼又強大的「美國價值」正左右著華府政壇，將其分裂為簡單的「保守」與「自由」兩派。

也許這次的教會槍擊事件是因為犯嫌本身的政治仇恨動機，但更別忘了使其能夠讓人引發仇恨犯罪需要「心理」和「物理」條件並存，而令人感到不勝唏噓的是，嘗試滋養仇恨犯罪的不是別人，正是被利益團體操弄的政府，而合法的讓公民們持有槍枝的也不是別人，也正是為了選舉高呼「美國價值」的國會議員們。

不是為了百姓的生命著想，而是為了下一次的選舉票數、下一次的選戰經費，而這樣的情形，只會在美國見到嗎？我想不然。

（作者為世新大學新聞系學生）

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