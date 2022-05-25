前（23）日觀察中共北部戰區、東部戰區組織編隊往日本海進行遠海訓練，研判不排除與俄羅斯太平洋艦船所屬機艦進行演練。果然，24日日本防衛省緊急發布，中俄聯合空中巡邏，範圍擴及西太平洋、東海、黃海、日本海等空域，總計13小時。值此，美日印澳「四方安全對話」（Quad）峰會在東京舉行，震撼東北亞區域安全的鐘擺。

5月24日日本防衛省緊急發布，中共空軍轟6機2架由東海往日本海與俄羅斯太平洋艦隊圖95轟炸機2架會合後，偕同巡邏至東海。中方另由2架轟6機接替，繼續與俄羅斯圖95轟炸機2架由東海經宮古海峽上空往西太平洋後，返回東海與日本海，結束編隊活動；另俄羅斯依爾20情報蒐集機在日本海空域活動，中俄兩國聯合空中巡邏針對美日印澳「四方安全對話」（Quad）峰會而來，意圖顯而易見。

今日中俄聯合空中巡邏總計13小時，範圍擴及西太平洋、東海、黃海、日本海等空域。經查詢，本次為中俄第4次聯合空中巡邏，第1次於2018年7月23日，中俄轟6機與圖95轟炸機各2架，範圍東海、對馬海峽、日本海等空域；第2次於2019年12月22日中方轟6機4架分在東黃海、日本海與圖95轟炸機2架偕同空巡；第3次於2020年11月19日轟6機與圖95轟炸機各2架，先後在日本海往來東海。

據知，5月23日日本防衛省統合幕僚監部發布，東部與北部戰區海軍054A型護衛艦530與579，由黃海經對馬海峽往日本海活動；另東部戰區海軍現代級驅逐艦136由東海經宮古海峽進入西太平洋。

個人從中俄空中聯合巡邏的前一二天，發現日本反應中方上述作戰艦分往日本海、宮古海峽東南處之西太平洋海域動向訊息，再比對中俄聯合空中巡邏的空域，日本海、東海經宮古海峽入西太平洋等航線。推斷，此次較以往特別的是，中俄聯合空中巡邏機群，分別在中方海軍作戰艦3艘航行的日本海及西太平洋期間，進行海空聯合巡邏與警戒及數據通信等任務。

特別值得關注的是，本次中俄聯合空中巡邏的航跡較以往綿密與精細，可見應是中方的北斗導航衛星擔此重責大任。

（作者為文化大學國發所博士候選人）

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