一般咸認，央行升息讓銀行業利差擴大，使其獲利最大宗的淨利息收入增加，有助於整體獲利，進而讓銀行股價有表現的空間。而自聯準會今年3月啟動升息至今，已累計升息3碼，其他主要央行亦先後跟進，頓時讓全球金融環境邁入升息循環，但銀行業者真的有受益嗎？

以美國經驗來看，聯準會升息大多有利銀行業營收與股價表現。如2015年12月啟動升息循環後，至2018年12月之間共有9次會期升息，將聯邦資金利率從0～0.25％水準調高至2.25～2.5％，讓2016～2017年間代表美國大型銀行、地區銀行和儲蓄機構的KBW銀行指數表現大幅優於S&P500指數，顯見升息循環啟動初期，銀行業確有獲益。然而，今年3月聯準會啟動升息以來，截至5月13日為止，KBW銀行指數不漲反跌，跌幅高達17.43％，表現差於S&P500的跌幅9.84％。同樣地，台灣央行於今年3月啟動升息1碼後，截至5月13日為止，台股的金融類指數也不漲反跌，未能再現2010年6月升息循環初期的飆升態勢。

何以如此？首先被想到的原因是，2020年全球新冠肺炎疫情大流行，為防止經濟陷入大衰退的危機，聯準會遂推出超寬鬆貨幣政策，於同年3月將利率降至0～0.25％超低水準，此舉導致銀行利差大幅縮水，從而將資金轉為購買有價證券（securities），如公債、MBS等，寄望藉此提升整體資金的營運績效。資料顯示，相較於2015年第4季美國整體商業銀行購買有價證券年增率僅3.9％，2020年第3季、第4季年增率則分別高達31％、21％，2021年各季年增率也有14.3～24.5％。同時，截止今年3月，全美商業銀行總資產達22.815兆美元，其中有5.8兆美元用來購買有價證券，占總資產25.42％，與2015年12月購買有價證券僅3.1兆美元、占總資產19.91％相比，增幅甚為明顯。也就是說，在這次聯準會升息前，美國銀行業資金已大量投資在有價證券上，而這些資產價格會隨著利率上升而下跌，拖累了銀行業的獲利。

更具體地說，依國際財務報導準則（IFRS）規定，現行的綜合損益表涵蓋範圍包括本期損益和其他綜合損益（OCI），OCI大多指備供出售金融資產或現金流量避險工具之未實現評價損益、國外營運機構財報換算之兌換差額、資產重估增值等。而累積其他綜合損益（AOCI）則是當期和前期OCI的累積，屬資產負債表中股東權益的調整項，前述OCI所列的損益實現時，其金額將從AOCI項目中扣除，並轉入當期損益表。如銀行持有債券的帳面價值下降時，並未反映在本期損益，而是反映在AOCI中，亦即銀行所投資的金融資產可能會在AOCI中累積大量未實現的損益。像是花旗銀行今年第1季的資產負債表中，AOCI認列的未實現損失即高達435.85億美元，年增幅近24％，摩根大通銀行的情形亦然。

若再就花旗銀行今年第1季營收來看，雖然淨利息收入為108億美元，年增幅仍有3％，但手續費收入為25.68億美元，年減30％；投資的已實現資本利得劇降至8,000萬美元，大減80％；備抵呆帳提存釋出亦從去年第1季的32.27億美元，減至今年第1季6.12億美元，對獲利的貢獻大減80％。至於獲利方面，該行今年第1季本期淨利為43.06億美元，亦較去年同期減少46％。這些數據顯示，今年以來美國銀行業獲利確有明顯下降情事，但其可能是許多因素交織而成，未必能單以聯準會升息，導致銀行握有的債券價格下降，就論斷央行升息讓銀行業獲利的常例不再。值得一提的是，銀行不僅對利率敏感，也是對經濟成長敏感的產業。此次聯準會極鷹派的升息態度，引發各界對美國經濟將硬著陸vs.軟著陸的爭辯，一旦經濟衰退成真，銀行又將面對借貸客戶減少，且違約率明顯提高的難題。

綜上，由於銀行業獲利的最主要來源是存放利差，而央行升息讓利差擴大，應是有助於銀行業獲益。惟這次央行升息使美國銀行業股價表現未若大盤，與過去經驗有所不同，難免讓人揣測是否其有利銀行業獲益的常例不再。只是，影響銀行業經營表現的原因甚多，且需要深入檢視，實不宜以單季獲利與短期的股價表現來論斷。