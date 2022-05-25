如果說今年3月和4月是美國外交的「俄烏衝突月」，那5月則是「印太戰略月」。美國國務卿布林肯原定於5月初發表的涉華演講，本應成為美國新一輪印太外交的「頭炮」。之後的美國與東協峰會以及拜登任內首訪亞洲，則勾勒出美國以應對中國為目標，以東協、日韓為外交著力點的地區戰略佈局。

拜登此次亞洲行充分體現了美國印太戰略旨在塑造中國戰略環境的既定目標，而在俄烏危機升級為衝突的新背景下，美國的印太戰略亦呈現新步調。

從整體戰略層面看，美國急於通過拜登亞洲之行來回應能否平衡歐亞和印太兩大地緣政治板塊的質疑。俄烏衝突爆發以來，美國被迫對歐洲實施「再平衡」，在外交、軍事、經濟等領域加大對歐洲的資源傾斜，客觀上衝擊了印太戰略的部署節奏。

儘管美國高官多次表態能夠平衡好「兩大場域」，甚至拋出二者實為「同一場域」的觀點，試圖綁定歐亞與印太、俄羅斯與中國，甚至烏克蘭問題與台灣問題，但美國深知必須通過具體的政策與行動才能釋放出更清晰的信號。

在美國看來，俄烏衝突更多對歐洲造成了衝擊，並沒有對美國「傷筋動骨」，也沒有改變美國長期在全球戰略上的資源配置。美國甚至借俄烏衝突疏遠了歐俄關係，在美俄歐三邊關係中處於更加有利的戰略位置。只要歐洲能夠承擔起應盡的責任，美國仍然可以從歐洲脫身，戰略東移不會因此受阻。

從地區同盟角度看，拜登的亞洲之行試圖利用韓日兩國國內的政治變化，從兩個方向進一步升級與韓日的同盟關係，注入新動力。一是將地緣政治、意識形態和經濟安全強行捆綁，作為鞏固同盟凝聚力、提升對華競爭力的重要抓手。供應鏈成為這一新態勢的重要註腳之一。拜登訪韓第一站就前往三星半導體工廠，並強調只有確保供應鏈安全，美韓才能避免在經濟和國家安全方面依賴價值觀不同的國家。

二是推動韓日同盟逐步成為美國全球同盟的樞紐性盟友，推動兩國在美國對華戰略甚至全球戰略中發揮更大作用。此行之後，美國對韓日兩國的作用定位恐怕將「源於印太、高於印太」，通過進一步賦權韓日，將二者打造為美國在全球事務上的得力助手。拜登訪問期間，美韓達成共同指向「全球性全面戰略同盟」的目標，兩國探討的重點領域也不僅限於朝核等傳統議題，囊括了經濟技術、全球事務合作等更寬泛的議題。日本成為拜登宣佈「印太經濟框架」和召開美日印澳四方安全對話機制的一站，日本也直言不諱地表達出應當由日美引領國際社會的野心。

當前，韓日兩國對地區形勢的認知普遍較為悲觀，不僅認為兩極化態勢明顯，兩國也在事實上推動地區的分裂與對立。拜登的訪問將固化韓國尹錫悅政府「倚美疏華」的姿態，韓國年內還將推出自身印太戰略並與美國對接。拜登訪問之後，日本對華強硬勢頭恐怕也將上升，尤其是涉華軍事發展的基調將更為凸顯。

從印太戰略的自身情況看，拜登此行還為了拼上最後一塊缺失的經濟拼圖，構建與軍事同盟相呼應的經濟盟伴網絡。自美國提出亞太「再平衡」、印太戰略以來，缺乏有效的經濟支柱一直是這一地區戰略飽受詬病的主要原因之一。因此，拜登在訪日期間正式宣佈外界關注已久的「印太經濟架構」，並表示有12個國家加入美國行列。

「印太經濟架構」包括互聯互通的經濟、有韌性的經濟、清潔的經濟和公平的經濟四大模塊，為更有效吸引地區國家，框架在加入方式上較為靈活，對接國家可以根據自身情況選擇相應模塊加入。此外，「印太經濟架構」也與美歐的「貿易與技術委員會」相呼應，體現了美國以東西兩線推進的方式打造「去中國化」的經貿、技術「小圈子」。

然而，拜登亞洲之行推動的印太戰略仍然面臨不少挑戰。第一，美國難以通過一次訪問解決戰略透支和戰略失焦的難題。美國戰略東移的本質在於美國國力相對下降，因此必須在全球更有效地配置資源，這是一種無奈的選擇，而不是進取的作為。

在這種背景下，俄烏衝突讓美國的對外資源更加捉襟見肘，一方面會讓國內問題叢生的美國繼續陷入戰略透支的困境，另一方面也會讓美國因為必須兼顧東西兩線反而出現戰略失焦的風險，所謂「兩個場域合一」只是一廂情願的文字遊戲，在現實世界難以落地。

第二，美國的地區盟友和夥伴想法各異，不會按照美國的戰略設想亦步亦趨。除了加強美韓、美日雙邊關係外，拜登政府更大的目標是強化美日韓三邊關係。在2月出爐的印太戰略報告中，美國特意強調要擴大美日韓三方合作，尋求在三邊背景下協調地區戰略。然而，日韓之間長期存在的矛盾與分歧在短期內難以化解，雙方對美國的需求也並不一致。

而在美日印澳四方安全對話機制中，印度的角色同樣十分微妙。印度不是美國的盟友，不希望四方機制發展成為一個純粹針對中國的軍事安全准同盟。同時，儘管面對來自美歐的巨大壓力，印度在俄烏衝突中仍然不願跟隨西方的對俄制裁步伐，也讓美印關係發展遭遇逆風。

最後，美國推行以大國競爭為主要任務的印太戰略，並不會受到地區國家的歡迎。地區國家希望大國能夠開展合作，渴望從大國的利益重疊處受益，而不是在大國的惡性戰略競爭中選邊站隊。

美國安全、經濟兩手並舉的政策只會讓地區國家心懷戒備。俄烏衝突的悲劇讓地區國家高度警惕，美國試圖重塑同盟和夥伴體系、引入北約等外部力量的行為將衝擊地區和平與穩定，而「印太經濟架構」也並沒有提供地區國家最看重的關稅和市場准入措施。世界變局之下，地區國家在面對美國時不是照單全收的被動方，不會接受美國製造、販賣的「大國競爭」焦慮，更不會不假思索地隨美起舞。（作者為清華大學戰略與安全研究中心助理研究員）

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