美國總統拜登日前關於台海有一個最新談話，表達了美國在必要的時機會軍事介入救援台灣。似乎是針對這個談話，老牌戰略家季辛吉緊接著在達沃斯經濟論壇表達了他的看法。

季辛吉指出台灣不能夠夾在中間，成為美中談判的核心議題。他並且告誡美國，不要搞漸進的「兩個中國政策」，而中國也要繼續保持耐心。

季辛吉的提醒，目的在於促進世界和平，他希望美中兩大國能夠避免在台灣課題上形成對抗，以至於局面難以收拾。關鍵問題在於，他或許只不過說了一句善意的空話。

放眼望去中短期時間軸，我們能否看到哪怕是一位在美中之間具有聲望和領導力的調人？看到哪裡存在著一個具體有益的戰略意圖？或者是一個有效的、能達成共識的解決方案？嚴格地說，五年以來世界所看到的主要是一個正在形成中的新秩序，而該秩序正反映出美中台為了指日可待的一系列對抗，在盡可能地去做好一切必要的佈局。

華爾街的意見領袖之一達立歐（Ray Dalio）在他新近出版的《面對世界秩序變遷：國家成敗因果》，談到了美中鬥而不破的態勢事實上頗不容易維持。

達立歐認為，美中彼此互不相讓的變數正是台灣。假設缺乏有效的調人和解決過程，他的判斷是台灣會是美中在將來10年內唯一會產生軍事衝突的導火線。他估算出的美中台戰爭風險概率大約在35%。

俄烏戰爭以來，這個風險概率可能有一些變化，但是問題不在於彼，而更在於美國內部也同時因為受到烏克蘭形勢的鼓舞而愈發堅持形成的一種台海必勝、壓制中國的決心。

針對台灣，兵家必爭，美中必鬥。大陸要統一，但美國要勝出，所以台灣怎麼還不會成為核心問題——除非是大陸戰略手段微調？

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