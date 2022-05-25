全球新冠肺炎疫情尚未平息之際，最近突然出現猴痘疫情，短短半個月時間，就有十多個國家同時爆發。會不會繼新冠肺炎之後肆虐全球？姑且不論，其發生與演變確實有許多地方值得玩味。

猴痘是1958年在猴子身上首次發現，而最早有紀錄的人類病例則於1970年出現在非洲剛果，多年來主要流行於西非與中非十一個國家的偏遠地區，最近卻突然在歐美出現，從五月七日英國首例出現以來，全球已有多達十六個國家同時出現超過180個確診病例，這是五十年來在流行地區之外規模最大、也最嚴重的一次。不過世衛組織認為，猴痘並不是一種非常容易傳播的病毒，過去並未造成太嚴重疫情，也沒有危險的致命性，因此目前並不需要大規模注射疫苗。

據丹麥天花疫苗製造商巴伐利亞北歐公司(Bavarian Nordic)表示，已有幾十個國家詢問天花疫苗庫存狀況，該公司將在未來幾個月生產更多劑量；美國在上個星期已訂購了1.19億美元的天花疫苗，並且計劃繼續採購價值1.8億美元，總訂單量將達到約1300萬劑。

表面看來，全球每年都會發生200件左右的流行病，猴痘爆發似乎不值得大驚小怪。不過深入探索，卻會讓人不寒而慄。

眾所皆知，天花已經絕跡四十年，美國對於天花疫苗的研發非但沒有停止，而且十分積極，其投入的時間與資金更令人咋舌。

——2001年11月，美國以4.28億美元向英國一家公司購買1.55億劑天花疫苗，聲稱是為了防範生物恐怖襲擊。

——2002年12月，小布希下令在高危地區服役的50萬美軍接種天花疫苗。

——2003年6月，美國出現猴痘疫情，有四個州發現81例類似和確診病例，這是在非洲地區以外首次爆發的案例。

——2017年美國跟Bavarian Nordic 簽訂一份價值5.39億美元的新型天花疫苗供應合同，其中3700萬美元資助該公司進行新疫苗的研究。

——2019年，這個由美國資助的新型天花疫苗Jynneos研發成功，不但可以預防天花，也可以預防猴痘病毒；同年9月24日，FDA迅速批准，並立即成為美國的國家戰略醫療用品儲備；10月16日，美國陸軍批准在德特里克堡進行測試，招募440名駐紮在韓國的美軍進行臨床試驗。

——2020年4月，美國生物研究發展局(B ARDA)訂購2億美元的Jynneos疫苗；計劃生產1300萬劑，預計從2022年開始生產，2023年交貨。

——2021年3月，位於美國的非營利組織核威脅倡議協會（NTI）與慕尼黑安全會議（MSC）合作進行了一場推演，內容就是恐怖份子使用實驗室的一種不尋常的猴痘病毒，進行恐怖襲擊；可怕的是，這個推演中設定猴痘病毒是今年5月15日在一個虛構的國家「Brinia」爆發，這跟現實中Britain 於5月7日出現首例何其相近？

——2021年6月4日， FDA 宣布批准抗病毒藥物Tembexa(brincidofovir)用於治療天花。

按照Bavarian Nordic公布的資料，早在2003年該公司就一直與美國政府合作開發、製造和供應天花疫苗；至今已經向美國衛生和公眾服務部（HHS)提供了將近3000萬劑冷凍版本的天花疫苗；其中絕大多數在2019年FDA批准疫苗前交付用於緊急使用。2009年，BARDA支持該公司研發有更長保質期的凍乾天花疫苗，並在2017年給予該公司價值5.39億美元的十年期天花凍乾疫苗供應合同。顯而易見，美國在這次猴痘疫情爆發前五年，就資助丹麥公司進行新型天花疫苗研發，並且早在兩年前就進行大量採購。同時，所謂美國向丹麥公司訂購的1300萬劑疫苗，根本就不是因應今年猴痘疫情才提出，而是2017年與2020年合約的部分。問題是，美國為什麼會未卜先知，知道今年會出現猴痘疫情？又如何算準五月從英國開始爆發？難道一切都是照美國的劇本推演嗎？

這樣的推測並不是無的放矢。2019年1至8月，美國衛生部開展了名為「赤色傳染」的流行病演習，模擬「始於中國的呼吸道病毒傳播到世界各地，結果導致1.1億美國人感染，58萬人死亡」；同年10月，美國進行一場代號為「事件201」的高級別全球流行病演習，假定一種病毒「潛伏期為五至七天，比SARS更容易傳播…迅速造成全球大流行」。其假定的狀況與事後新冠肺炎的發展高度吻合，試問，這些演習也是巧合嗎？

說穿了，一點都不奇怪！美國是目前全世界唯一一個仍然擁有化學武器的國家，卻經常譴責其他國家使用化學武器；美國也是唯一一個阻撓聯合國建立「禁止生物武器公約」多邊查核機制的國家； 美國經常要求調查其他國家的生物實驗室，卻從來不准其他國家調查美國的生物實驗室。美國在全球49個國家和地區中，建立了336個生物實驗室，許多都設在中國大陸和俄羅斯周遭。美國想做什麼？難道還不清楚嗎？（作者為前中央廣播電台總台長）

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