兒童重症問題發燒，雙和醫院院長親自打電話給賈永婕，表明急需一台嬰兒影像插管器，賈永婕二話不說，立刻聯絡願意幫忙贊助的朋友買了一台，她還在臉書寫道：「希望一切平安」，看得出賈永婕極為心疼。賈永婕並沒有獨自攬功，她也寫下幫忙籌措器材的好友名單Erik and Jessica。

這已經不是賈永婕第一次捐贈醫療器材了，剛開始疫情最為嚴峻時，她捐贈多台｢救命神器｣HFNC，還經常送便當、飲料、口罩到醫院給醫護人員，因而獲得｢防疫女神｣的稱號。最近嬰兒重症爆發，又陸續收到很多醫院針對嬰幼兒醫療的需求，她又出面捐了XS和S的嬰兒管線，先補足亞東醫院的需求，她也透露這次幕後的金主是富邦集團董事長蔡明忠。

不管怎樣，現在民間缺少醫療器材第一個想到的就是賈永婕，我們想問的是，政府到底在幹什麼？為什麼疫苗沒有，民間買得到；醫療器材沒有，藝人搞得到，藝人現在正做著官員該做的事；而官員正做著藝人作秀的事。

賈永婕此舉引來3.5萬人在臉書感謝，有人甚至留言：「賈小姐，真希望總統是妳...」。賈永婕並不一定喜歡從政，但她有一顆善良、喜歡助人的心；如果咱們的總統和官員都有這個心，老百姓會多幸福呀！

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