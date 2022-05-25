社會安全網包含許多層面，除了有交通、治安以外，有一區塊是常被忽略的，而這一部份就是「家暴」。家暴往往在社區是能夠被察覺的，但卻因為許多人認為那是別人的家務事而不插手處理，直到有天在社會新聞看見，才會嘆息為何沒有人能夠及早阻止這件事發生。

家庭暴力的議題，過往不會在檯面上討論。從前台灣曾發生許多家庭憾事，但在婦女團體及許多人士的倡議下，終於催生家庭暴力防治法。自此之後，家暴議題也漸漸的被重視，各縣市陸續增設家防中心，當家暴發生時的相關通報流程及保護令的配套措施都逐一的進步。

這幾年來因為疫情的影響，許多國家都採取封城措施。而封城連帶影響到家庭經濟及其他狀況，許多國家的受暴通報與緊急庇護安置增加數量不容小覷。以法國為例，封城後增加30%的暴力事件，美國、西班牙、德國的緊急安置也都相對提升。因為封城後，有部分民眾會有失業或減班的狀況，甚至也會因為長期待在家裡，而與家人間漸漸地有些許摩擦。長久下來，加上精神緊繃等因素，家暴的狀況更可能會出現。但這些並不是家暴的藉口，所以預防家暴及協助通報就相當重要。

台灣這兩年來因為疫情肆虐，許多學子改為在家遠距，但這兩年的兒少通報反而減少。當然有可能是因為隨著家暴相關資訊的普及，讓家長也重視這部分，但卻也有一些可能是「沒被通報」的兒少案件。此外，通報減少或許和遠距教學也有些許關聯—因為學校教師是兒少保護重要的責任通報人員，所以少了一群會先預防家暴發生或者發現家暴的人員把關。

暴力是循環的歷程，當發生家暴狀況時事實上可以適時的求助，但有時被害人會有所顧慮不願求助。這並不能怪被害人，而是要去思考為甚麼可以家暴？暴力行為不論對於何種性別都是禁止的，也不能因為家暴是別人家的事而不插手去管，暴力行為也有可能會被學習，最後造成更大的社會成本。

要有效減少家暴，提升「近鄰意識」是相當重要的。當我們發現周遭有人疑似遭到家暴，就可以請相關單位協助處理，及早發現就能避免更大的問題發生。當然，一般民眾對於家暴也要有一定認識，要知道家暴不是只有肢體暴力才算家暴，精神虐待也是屬於家暴的一種，所以政府在宣導預防家暴的管道是需要加強的。近年來政府陸續在推動社區防暴宣講師，透過最貼近民眾生活的社區人士來傳遞正確防治暴力觀念。這是正確的作法。此外，最了解居民型態的里長、鄰長對於家暴的預防也可以多留點心思，發現可能有家暴的狀況，可以詢問派出所或家防中心等單位該如何處理，相信政府相關單位也都會積極地協助熱心通報的民眾、里長、鄰長。

要讓民眾提升「近鄰意識」預防家暴發生，並對可疑案件進行通報，還有一件很重要的事情，就是相關單位要確實落實「保密原則」，才能夠讓民眾免於被報復的恐懼。另外，公寓大廈管理條例要求公寓式住宅或者是大樓要設置管理委員會，而通常管理委員會設置後也會有遴聘保全或相關管理人員。或許政府可以改變現今在大廈管委會評鑑的模式，將宣導家庭暴力防治的部分從獎勵加分更改成必要項目，讓預防家暴的正確觀念進入社區，或者政府相關單位亦能研擬與相關保全業者合作，甚至是修法將社區相關人員列為責任人員，當接到相關疑似家暴案例通知時應按流程通報。

預防家暴進而預防社會暴力的發生，不僅只有政府擬定相關政策來面對家暴問題，身旁的親友也是很重要的關鍵，當發生家暴時，不要再漠視，甚至不要再將家暴合理化，家庭是需要充分的溝通、彼此尊重才能夠和諧的。（作者為大九學堂二期學員、國立台南大學電機工程學系博士生）

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