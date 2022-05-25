美國德州重大槍擊造成18學童喪命，拜登發表全國演說。

美國德州一所小學24日驚傳一起至少21死的大規模槍擊案，副總統賀錦麗表示「忍無可忍」，而總統拜登則呼籲民眾站起來，共同對抗強而有力的擁槍遊說團體。目前這名18歲的凶嫌行凶動機不明，但槍枝氾濫顯然是個老問題。

5月14日，在美國紐約州水牛城的一家超市，一位名叫詹德隆（Payton Gendron）的18歲白人男子對著黑人瘋狂開槍，結果造成10人死亡3人重傷。他的行凶動機，據警方認定是一起種族仇恨的犯罪。他行凶前曾在網路上發表充斥白人種族主義的言論，身上還配戴了攝影鏡頭直播行凶的過程。拜登總統隨後發表聲明，強烈譴責種族主義的暴力行徑，並稱種族仇恨犯罪非常「可惡」，「違反了我們美國所堅持的一切」。

但根據5月22日哥倫比亞廣播公司的新聞民調（CBS News poll）結果，在面對種族主義與族群衝突問題時，民主與共和兩黨的支持者存在著十分明顯的分歧。這凸顯了族群傾向與政黨立場激進化之間確實存在著密切的關係。

首先，有55%受訪者認為民主黨在為黑人爭取利益，而只有28%認為共和黨亦如是。在拉丁美洲裔（Hispanic）方面，51%認為民主黨確實為他們爭取利益，而共和黨只有25%。至於白人方面，卻一面倒的變成民主黨只剩下27%，共和黨卻高達64%。這證實了「民主黨代表少數族群、共和黨反映白人利益」的既定印象，已越來越明顯。

在性別議題方面，64%受訪者認為民主黨支持同性戀、雙性戀、跨性別（LGBTQ），而共和黨卻只有17%。在支持女性權益方面，民主黨是54%，共和黨則為29%。至於男性權益方面，卻又倒轉為民主黨28%，共和黨則是59%。

但在面對主流族群的民族主義問題時，卻又呈現極大的差異。在「政治領袖應否譴責白人民族主義」議題上，75%民主黨人認為非常重要，而共和黨人只有23%同意此一看法。相反的，認為不重要或完全不重要的，民主黨人只有10%，而共和黨人則是48%。

在「應否改變美國族群多樣性」的問題上，63%的民主黨受訪者認為這是「好事一樁」，共和黨人卻只有20%，由此可見，雙方立場南轅北轍。連帶的，這也影響到2022年底期中選舉的立場。民主黨選民認為最重要的三大議題是：解決通貨膨脹（89%）、徵收富人稅（86%）、研議族群正義（85%）。至於共和黨人最關心的則是：解決通貨膨脹（90%）、遏止非法移民（89%）、討論傳統價值（86%）。

由於拜登政府對嚴重的通貨膨脹迄今仍然束手無策，可以想見，民主黨在期中選舉上所面臨的最大挑戰將是物價上漲與荷包變薄的民生問題，而不是俄烏戰爭或北約東擴。但是，同樣重要的是，在這次民調中，詢問受訪民眾對兩黨的基本印象（可重複多選），其結果是：51%認為「民主黨軟弱」，54%則認為「共和黨極端」。

至於不斷惡化的族群衝突能否激起更多少數族群的危機意識並參與投票，支持民主黨候選人，卻仍在未定之天。

（作者為中國文化大學教授）