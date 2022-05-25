此次美國總統拜登出訪東亞，再度拋下保台論的震撼彈並掀起波瀾，事後仍然經由白宮官員緩頰，拜登本人也從善如流，表明對台的模糊政策沒有改變，但仍使得美國大老季辛吉都提出警告，拜登不要玩火燒身。

其實，拜登的所謂保台論，早在去年就已經提出過兩次，只是當時都是在美國，而事後都是由白宮等官員加以澄清，直稱對台政策未變。但是，日前是在與日本首相岸田文雄的記者會中再度被詢及，基於場景效應以及對日本的支持，拜登其實在當下沒有猶疑與退縮的空間，必須果斷明快。反之，若拜登表現模稜兩可，那如何向反中情緒甚高的盟友日本以及美國內部交代？尤其，目前拜登在國內的支持度已創下新低，面臨期中選舉的挑戰，打台灣牌刺激北京，已成為外銷轉內銷的最佳良方。

再者，拜登語出驚人的時間點，是在Quad峰會召開之前，如此亦可給予Quad定調，或可加強盟友的抗中氛圍。在Quad會後的聯合聲明中，討論內容廣泛，但在牽涉「和平與穩定」部分，只以「強烈反對改變東海與南海現狀」來影射台海，以及反對「危險使用海防船隻」來暗示大陸對南海島礁的行動，都未指名抨擊，此乃與拜登此次和韓日領袖所發表的共同聲明中，都分別提及要維繫台海和平，形成對比。由於Quad對中國的針對性強烈，又事關軍事安全，尤其澳洲新人新政，還是留有餘地為宜。

不論拜登是有心還是無意，此次的保台論一出，雖然事後還自己澄清，自然已形成進兩步退一步的策略效果，把模糊的政策向清晰的方向推進，當可確認。這主要就是美方對於已死守多年的「一中政策」的無奈表現，其實美方確實有意改變現狀，但顧及代價太高，因而陷入兩難困境。

至於美軍是否馳援台灣，還要看屆時美國的內外狀況而定。就算拜登講出了心裡話，屆時若美國自身難保，比如內部爆發激烈恐攻或對外參與戰爭，自己都窮於應付，那馳援台灣的機率就會降低。相對的，北京當然會選擇創造對自己比較有利的環境，來避免與美國直接衝突。

就在拜登訪問期間，大陸外長王毅曾與巴基斯坦外長在廣州見面，對印度的針對性明顯。此外，王毅還與南美洲三國外長視訊通話，再加上訪問南太平洋7國的計畫也正在籌畫中，可見美中博弈日益熾烈。

在拜登談話後不久，美國前國務卿季辛吉卻主張，美中必須避免因台灣問題直接衝突。尤其美方不應透過伎倆，來發展兩個中國的方案，而中方也應在對台議題上保持耐心，否則將會釀成大災，確實語重心長。

（作者為政治大學兼任教授）