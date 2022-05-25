美國商務部傳出擬擴大對大陸半導體制裁，包括華虹半導體、長江存儲、長鑫存儲等科技大廠，均將列入實體清單，禁止美企出口半導體設備。無獨有偶，美國證券交易委員會最近也基於《外國公司問責法》，把嗶哩嗶哩、拼多多、京東、小鵬汽車等88家在美上市知名陸企，列入退市風險名單（原先僅40家）。

決心衝刺數位經濟

高達128家退市風險名單中，絕大部分都是擁有技術或市場的科技新創。美國的打壓，無非是不想讓陸企輕易從美國資本市場籌措資金，變相資助大陸的科技發展。美商務部與SEC的聯袂舉動不太尋常，意味著中美科技戰將是接下來中美對抗的重頭戲。即便近期陸續傳出美國可能因為通膨壓力，放鬆對大陸的貿易制裁、調降關稅，但顯然對科技管制，尤其是半導體相關產業，美方並沒有鬆綁的打算。

面對美國步步進逼，大陸打從一開始就沒想要束手就縛，反而在科技研發、技術創新及產業戰略上，展現出強大的韌性與企圖心。去年啟動的十四五規畫，明確訂定「科技自立自強」將是未來國家發展重要戰略，2019年成立、註冊資本高達2041.5億人民幣的大基金二期，更是把目標直接設定為打造自主可控的半導體供應鏈。

儘管外界對此多不看好，但最近華為公布2021年年報，獲利大幅成長76%，寫下1137億人民幣的歷史新高，已初步證明在美國的封鎖下，突圍而出並不是件做不到的事。華為絕境求生的關鍵在數位科技的應用，雲端業務獲利貢獻將近兩成，而其他如5G設備、智能裝置及自行研發的鴻蒙系統等，也都有顯著成長。這代表突破美國封鎖、達成科技自主目標，提升數位能力、發展數位經濟，是重中之重。

年初以來，習近平多次在公開場合表示，大力提升數位經濟對國家經濟增長的貢獻，刻不容緩。他把數位關鍵核心技術自主創新比喻成「牛鼻子」，要求中央及地方政府必須緊緊牽住，並鎖定半導體、通信設備、新型顯示及智能裝置等硬體製造領域，才能引導國家走向正確的科技強國之路。4月底，習近平進一步在中央政治局會議中強調，要促進與數位科技息息相關的平台經濟健康發展，隨後劉鶴更直接向市場喊話力挺數位經濟，一改過去強力監管網路巨擘與科技平台的態度，都可看出大陸衝刺數位經濟的決心。

面對經濟下行與美國科技制裁的壓力，運用各種創新科技、結合線上線下虛實整合平台與創新服務的數位經濟發展模式，已成為大陸突破內外困境的關鍵利器。這不只是科技實力的展現，也是長期經濟成長的壓艙石，更攸關未來大陸國家競爭力的提升，欲在中美對抗競合中脫穎而出，是必走的路。

重新審視脫虛向實

盱衡歐美經驗，成功發展數位經濟，硬體製造跟軟體服務缺一不可。但從當前大陸發展路徑來看，主要仍是側重硬體製造層面，不管是積體電路生產的大量投入，或是寬頻網路基礎設施的鋪設，抑或是雲端物聯平台的建置等，都還是沿用過去的硬體思維在運作。硬實力受重視程度明顯高於軟實力。更不用說去年針對網路平台（如阿里巴巴及騰訊）及軟體應用、服務廠商（如抖音及滴滴出行）的一系列高強度監管與整改措施，更令人強烈感受到大陸中央「脫虛向實」的堅持，恐不利未來整體數位經濟的均衡發展。

對此，北京需要適度地做出調整。硬體製造上持續加強力道，但也不能偏廢軟體應用與服務的市場，畢竟這才是大陸最大的優勢所在。大陸可以在科技新創獨角獸的競逐上趕上美國，原因並不是領先技術，而是龐大的市場應用場景與人口紅利，讓眾多結合科技應用的網路平台業者與軟體服務廠商，可以大展長才。過去如此，未來更不應該放棄此一大好優勢。

面對大陸數位經濟發展趨勢，台商需要更深入思考如何軟硬並進，從中找到利基市場與產業價值鏈，台灣最為欠缺的就是腹地與市場。特別是在中美長期競合的關係下，台商更要清楚知道自己定位，到底是要維持過去三角貿易模式、進行市場多元布局，或是側重在中國、為中國服務的（in China,for China）經營模式，將攸關未來台商的生存空間。這或許也代表，台商要遊走在中美科技競合的灰色地帶，恐怕更要預作準備，方能駛得萬年船。