觀察美國總統拜登在訪問日本時，記者詢問是否「軍事涉入」台海衝突，拜登總統回答：「是的，我們一向遵守一個中國政策的承諾」。白宮及國務院隨後發表聲明，其中國政策沒有任何改變。所謂軍事涉入方式及程度則無詳細的說明。但是部分媒體則認為美國對台海政策有重大改變，將會採取軍事行動防衛台灣。

軍事涉入（involvement）與實際的軍事干預（intervention）是有相當大的差異，軍事干預是直接包括海、空武力的介入，甚至地面部隊的進駐。在目前沒有協防及外交關係的狀態下，亦欠缺美國國內法律的支撐，美軍進入台灣的可能性，幾乎是不可能。至於軍事涉入則有相當大的彈性，依據《台灣關係法》，提供足夠的防衛性能力即屬於此類。所以目前美國的中國政策，暫無改變的可能。四方對話（Quad）於5月24日結束後的記者會，美國總統拜登就再次說明，對台海政策持續保持戰略模糊及原有的承諾。

美國海軍戰爭學院在探討人類歷史上多次重大衝突及戰爭的結果，發覺大部分失勢戰敗的一方，都是政策與戰略的不搭配所致。政策是一指引，是期望未來發展的狀態及境界；戰略則是執行政策的方向及手段。美國軍事直接介入或干預台海的狀態，在沒有清晰的政策及軍事作戰目標下，實際的軍事行動如何開展？以目前美國亞太軍力部署數量及軍事整備能量，是難以支持其直接軍事干預。這可由美軍方或智庫所實施各式各樣的兵棋推演，其結論就可以約略驗證此一結論。美國目前政策與戰略不一致，此其一也。

台海風雲已經悄然而起，我們置身兩大強權交會的中心，與烏克蘭有極其類似之處。在情勢上，最有利的戰略態勢，就是避免成為衝突的起點，甚至避免成為國際間關注的焦點。若我們能低調，讓這次美國主導的四方會談在議題考量或媒體訪問時，能不列入台海，就是我們戰略上的最大成就。因為一旦戰端開啟，台灣就是戰場，而政治及軍事目標遭受攻擊後，其附近必然是殘垣斷壁，生靈塗炭。

先進國家都以自身的利益為考量，擬訂其國家安全戰略。生存利益就是我們國家安全戰略的起點，要讓國民了解國家發展及避免戰爭衝突的方式。小者事大不容易，國家安全政策及戰略相互配合，才能由上而下逐步指導國防、外交戰略及規畫戰時回復能力，否則又是政策與戰略不一致的不幸案例。

台灣四面環海，不少人甚至連蔡總統都認為海峽天險、登陸作戰不易。90年代以前，因為我海軍、空軍可以掌握台海，所以它是天險。但是今天制海及制空優勢，將無法與大陸軍事實力相匹敵，難以掌握海峽，甚至中線以東區域，海峽即不再是依託及天險。台灣西部人口密集，地形狹長，海岸線又距離山區不超過30、40公里，所以戰略縱深短淺。在現代化戰爭精準及發展快速之下，台灣沒有打持久戰的條件。

5月分《美國海軍》學術月刊，其中一篇文章就建議在台海衝突時，要美軍陸戰隊協助清除及破壞台灣的礎設施，如：資訊網路、道路視訊監控網路及相關資電設備，以避免其落入解放軍之掌控，有利於後續之城鎮游擊作戰。無論是半導體工業、輕重工業、石化業、電網及道路系統等基礎設施的被摧毀，將使台灣整體發展可能倒退20年，甚至30年。問題是即使大陸動用武力以失敗收場，台灣也將遭遇戰爭復原之苦果。但若10或20年後，大陸再來一次武力侵擾，未來台灣在國際社會的競爭力將不復存在。所以執政者宜就人民的利益，尋求政策及策略的長治久安，不要再讓大多數人還暈眩在台海安全的迷幻藥中。

（作者為國際應急管理協會台灣代表）