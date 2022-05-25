新冠疫情已經出現南北交叉，剛好又逢中華民族必須南北串聯交流的大節端午，疫情不壞的難度非常高。所以指揮中心也早就用疫情頂峰尚未到來的預言，為民眾接種防疫預防針，但是並沒有同時告訴老百姓該如何處置。顯然自主應變的政策作為已經落實在指揮中心的日常行動中，但老百姓的自主應變還是要依據各地方政府的指示辦理，不能太過自由，否則真會亂了套。

目前台灣防疫的重點依然在「重症清零」，這項蔡總統明確宣示的防疫重點，卻遭到指揮中心有意無意的漠視。也是讓目前不該緊張的醫療量能，卻出現反常緊張的原因。正是因為指揮中心在減災過程中用了清零時期對待醫療機構的態度，對醫療人員過度匡列與過度隔離的結果，無緣無故的折損了大量醫療人力，當然造成醫療人力緊張。所以，將來假期前大小醫療院所的負責人都必須排除所有無謂的醫療人力折損，盡量只對感染的醫護同仁執行政府規定的隔離，其他的無謂限制能免則免，一切以維繫醫療量能為最大公約數。

醫院內過多的篩查要求也應簡化。最近碰到很多病人在排隊等篩查中就失去住院先機而亡，都是因為醫師滿腦子裡都是新冠病毒，竟然忘了醫護「救死扶傷」的天職。簡化危重症病人的就醫障礙，尤其是必須要等咽拭子篩查才能獲得進一步醫療的政策，必須立即改變，是端午假期各醫療院所必須最先優化的任務。絕對可以減少很多到院前死亡或延誤就醫的案例。

兒童腦炎重症在台灣快速浮現，加重了重症清零的難度。醫療院所必須加強第一線醫護病毒性腦炎的診治培訓，不要再等指揮中心那些慢郎中開專家共識會議，那時不知又要冤死多少國家未來主人翁。補充兒童重症的治療藥物及照顧病房的儲備。家中有孩子的，也應在假期前趕緊帶去打上疫苗。

對於家中感染發高燒的兒童病患，不要太相信指揮中心的指南，要看到腦炎症狀表現才警覺送醫。應該在高燒時毫不遲疑立即送醫評估，且一定要叮嚀醫師往對治腦炎的方向評估。因為我們真的看了太多高燒後立刻腦炎的悲慘案例，讓醫病雙方對防止台灣特有的新冠病毒性腦炎都能盡到一份心力。

至於一般民眾，蔡總統指示大家要正常過生活。所以班應該盡量照上，學應該照開，假也要照放，只要作好個人防護，就可以在最安全的情況下過正常的生活。如果自己出現呼吸道症狀，或已被政府匡列為接觸者，應盡量去醫療院所快篩，才能以最快速度取得確診的通報、投藥、或診斷證明等法定權利。自己在家趕時髦的快篩，能免則免，既勞神又傷財。

若不幸染疫，被要求執行居家隔離時，只需要做好基本防護及個人健康監測，病患監看體溫及血氧飽和度，同住家人監控任何呼吸道症狀，有症狀者去醫療院所執行快篩。全民通力合作，才能彌補指揮中心語焉不詳的減災方案。

（作者為中華民國防疫學會理事長）