疫情開始肆虐台灣以來，外送平台的業務呈現快速上升。據了解目前全體外送人員已達到10萬人，其中94%以上屬於兩大外送平台。外送事業的崛起，對於消費者而言是一種方便和進步。以後即使疫情消失，許多叫習慣的消費者可能還會繼續使用這個服務。基本上，消費者購買行為的生態，已經做了根本的改變。

在消費者享受更多便利性的同時，無可諱言的，外送事業也會產生外部成本，這裡面最重要的社會成本，應當是外送人員駕駛機車的時候會發出來的噪音，以及排放的空氣汙染和溫室氣體；另外，大街小巷交通使用密度的增加，也可能對於外送員本身以及其他人造成的意外危險。

目前全球各國都在密集推動企業責任，包含對於社會、環境及本身治理的責任，俗稱ESG。主要的會計揭露原則已經確立，至少就製造業而言，有三類的全球暖化的排放，以後會被要求逐步地在發表財報的時候同時揭露。

這三類裡面，第一類是生產過程中直接排放的二氧化碳，還有其他的空氣汙染。第二類是指這些製造事業所使用的能源，所間接造成的排放。第三類是雖然不直接屬於生產，但是跟企業本身有關的溫室氣體排放，例如員工上下班的時候，使用交通工具所造成的汙染排放。

服務業種類比較多，但是揭露原理也是一樣，也就是直接和間接造成的溫室氣體排放。可是當我們把這些標準應用到外送業者的時候，就不靈光了。外送業者的本體是一個軟體平台，他們直接聘用來維護這些軟體平台員工的人數，相較於它的外送員微不足道。真正對溫室氣體有重大影響的是外送服務員，但是目前為止，外送平台不承認他們是員工，強調彼此之間是承攬關係。

問題來了，如果外送員只是承攬人員，他們在外送過程中所產生的溫室氣體排放，和其他的社會成本，要算在誰頭上？難道算在個別外送員的頭上？外送員已經夠辛苦了，工作也夠危險了，如果還要把他們都當作自營作業者，把這些帳算在他們的頭上，顯然不合理。呼籲會計界先進們研究一下，以後如何要把類似外送平台的承攬關係所產生的溫室氣體效應，在財報上揭露出來？我相信是應該可以思考的方向。

不過，揭露也只是揭露而已，這只是履行社會責任的一小步。社會責任應當是任何一個現代企業，在自己的心態上先建立的觀念。很多責任不必等到有了具體的稅費法令才去因應，本身就應該評估自己企業的社會責任，盡量想辦法達到這些社會責任。

兩大外送平台都是跨國大公司，相信都非常珍惜自己的名譽，那麼是不是可以從主動履行自己社會責任的角度來做思考？不要因為把外送員定位為承攬關係，就對他們的溫室氣體排放，還有其他社會成本視而不見。

消費者也應當有他們的社會責任。消費者在享受外送平台便利性的時候，也應當考慮到，每一個訂單可能對社會造成負面的外部影響。你是不是也希望你所叫貨的平台，能夠多履行社會責任，盡量將社會成本降到最低。率先這樣做的平台，你是不是願意優先使用？

其實有一個最簡單的方法，可以達到很大的效果，解決絕大多數外送事業的社會成本問題：既然有這麼多的外送人員使用這麼多輛機車，如果能夠逐步地將這些機車都改成是電動機車，就踏出了很大的一步：可以減少溫室氣體排放、減少噪音，還可以有助於台灣電動機車相關新興行業的發展。

外送業者的車輛總數，相較於台灣機車的總數，看起來比率很小，但是我們不要忘記，台灣大部分機車是上班族使用，每天只有上下班跑在街上。外送機車不是，它是從業者的基本生活工具，從早到晚都在街上跑，就他們油料使用的密度、道路使用的密度而言，所占的比率應該相當大。如果外送平台業者願意帶頭就他們旗下承攬人員的交通工具，開始推動電動機車化，對整個社會會有非常正面的影響力。我們且拭目以待！

（作者為東吳大學講座教授、前行政院政務委員）