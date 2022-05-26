為求僵局之打破，馬歇爾與王世杰等連日和周恩來商談。認為僵局之所在，是由於政府要求中共退出蘇北行政。王曾兩次向蔣介石進言，先就已商定之交通等問題成立協議，不必堅持要求中共軍撤出蘇北，蔣不同意。馬歇爾方面之策士，對於中共區域行政問題，有主張用選舉方法暨由聯合國或美國監視者，蔣甚憤憤。

馬歇爾自調解東北問題以來，顯已無能為力，影響力大非昔比。周恩來亦認為「美馬作用亦值得重新評估。」馬亦感到他的任務困難，乃向其國務院建議，以司徒雷登為駐華大使，助其工作。蔣頗不喜其人，以其人無定見徒趨時尚也。惟照國際慣例，亦殊難拒絕之。

按美方曾內定以魏德邁為駐華大使，蔣亦表示歡迎。但據《華盛頓日報》社評，因魏出身軍人，且與蔣關係親密，為避免中共反對，故臨時改任司徒雷登為駐華大使。

1966年05月31日蔣宋美齡女士應魏德邁將軍夫婦之邀，出席在其馬里蘭州波伊茲地方瑰麗的「友言」農莊中舉行的大酒會。（中央社）

據馬歇爾自述，他建議以司徒為駐華大使，乃「因委員長完全為左右軍政極右派所包圍，中國局勢日見惡化，我（馬）遂感覺需要一位美國人，人格高尚正直，在中國服務多年，助我調處之工作。」

但司徒此人，似甚迫不及待，尚未到職，即於7月16日到中國外交部訪問，並對中國內政發表談話。國府中人頗不滿。

自7月中旬起，國軍在膠濟路沿線及蘇北地區，與共軍大衝突，戰事有燎原之勢。蔣自7月14日起偕夫人往駐廬山，一直到9月21日離牯嶺去南昌，26日回南京。這段期間，是在全力指揮對共作戰，馬歇爾和司徒雷登調停其間，八上廬山，兩方奔走。八次登廬的時日及其活動如下：

第一次：7月18日，馬與新任駐華大使司徒雷登到廬。蔣自記談話經過曰：「馬歇爾謂，彼對周恩來已不能置信矣！又民盟部分人士為昆明發生李（公樸）、聞（一多）被刺案，心懷疑懼，竟託馬歇爾、司徒雷登轉告彼等生命已無保障，談判難以繼續云。」

19日，蔣與司徒會議，告以共軍如不能統編為國家軍隊，則中國民主政治之障礙，無法消除。次日，又告以政協決議仍屬有效，待共方停止攻勢，方得實施。

第二次：7月26日，馬由京來廬。行前，周恩來向馬提出解決目前局勢兩項辦法：其一是馬上實行全面長期無條件停戰。其二為改組政府，按照政協原則，處理地方行政。

蔣認為各地共軍大部分為國軍阻截，周氣沮，故又醞釀恢復和談也。

馬歇爾回南京後，周恩來對馬說：「前天（7月30日）你（馬）回來後，我（周）想會有很多人來見你，所以沒有來，實際情形很嚴重，我簡單說明一下。」第一，立即宣布全國停戰。第二，派執行小組到衝突最嚴重地區。第三，軍事、政治問題一道解決。如被拒絕，證明政府要擴大內戰。

第三次：8月4日，馬來廬，向蔣報告與周恩來8月1日在京談話經過。蔣允由司徒雷登續與中共交涉。照6月30日以前所談之條件，作為最後之條件，以示政府不拒調解也。又囑祕書沈昌煥告知司徒：「所商談對共黨交涉之條件（即下述五條件），為政府最大限度讓步。如共方有一不能同意，則應斷然中止談判。」

8月6日午，司徒自廬山回南京，約周恩來晚餐，談5小時。司徒上山原定向蔣提議一面停戰，一面改組政府。蔣僅同意司徒提議先成立一非正式小組，由司徒及國共雙方商議改組政府。

但在商談前，中共須接受下列五條件：第一，讓出蘇皖邊區。第二，讓出膠濟線。第三，讓出承德及承德以南地區。第四，東北在10月15日前，退出黑龍江省、興安省及嫩江省與延吉。第五，魯、晉兩省須退出6月7日後占領地區。否則停戰、改組政府，都無從談起。

司徒問周：有無商量餘地。周答絕對不能接受。周問：蔣何以如此無理，愈要愈多。司徒說：蔣說情勢已變。司徒問：和平無望，似乎非內戰不可了。周說：蔣要求無厭，故內戰責任應由蔣負之。最後周告訴司徒：蔣逼我條件，較馬折衝時尤苛，證明對司徒毫無好意，故出難題。

8月8日，馬定下午自廬返京，蔣設午宴，並談共黨問題，蔣自記所感曰：「彼於言次雖表示對共黨不能信任，惟於達成調解任務，則仍存奢望也。」

據馬歇爾自述：

我在牯嶺與委員長作坦白的談話，我先說司徒雷登博士與周恩來接洽，不得要領。周將軍以為五條件，使談判重回到6月30日的僵局，且因其新增要求之苛刻，情勢轉惡。

【未完待續，蔣世安專欄每周四刊出】