我的小友大強，自從三月中旬進入上海，賃居地在下旬就被列入最嚴重的封控區，每天在斗室開視訊會議，至今為止快40天了，為了工作一頭撞到了槍口上，被打兔子摟草地連帶給「收拾」，這經歷已成了他這輩子跟性命攸關的，現在仍處於進行式的最嚴重功課。

一個上海外來客，在備受歧視下也不帶情緒地語帶保留，我只能以自認親友團的仗義，給這個曾在森林覆蓋率高達75%的地方長期工作的打氣，一心只盼他在獲得自由之前，千萬別得了幽閉恐懼甚至是憂鬱。

人間最美惜惺惺

沒有動詞或形容詞強化（或輔助）的單名，一看就是不必多作解釋的加乘義，大強的單名就一個強，我經常以長輩的資格連名帶姓喊，心裡早盤算著如有需要幫忙時，就添個有親暱味的「阿」，在人前無傷大雅時，就自動加個「大」，因為被他近來的遭遇嚇到，早已想不起是否曾跟這位博士解釋過，我不能名符其實稱他為「小」的原因。

小強（蟑螂）的威名在台灣無人不知，經典到可以拿來考問偷渡客知不知道，也因為這個有點書呆的經常在狀況外，加上娶的是公務員老婆，我平日沒太敢跟他亂開玩笑，怕成了他的「密切接觸者」之後，會害他哪天平白無故的被家裡罵：又在給境外勢力遞刀子。

跟大強的初次見面我永生難忘，那是在一場朋友的聚會上，我一說到剛幫親人辦完喪事，大概是腦子被煞壞，怎麼也想不起離台前拿到手的，全世界都可以領該國貨幣的國際金融卡密碼，也忘了去辦個大陸手機號，實在非常不方便跟大家聯絡，要約爬山或喝茶只能上網發郵件。大強一聽完立刻悄然離席，誰也不知他幹嘛去，過了半小時回來，遞給我一張提款卡跟新手機，看得在座的全都兩眼發直外加滿肚子狐疑。

我之所以對這樣的當場救援一點都不感到突兀，是因為向來很相信直覺，直覺告訴我，當兩個書呆相遇，那就是君子之交其淡如水，聰慧的人彼此之間的尊重跟寶惜，若要濃縮成兩字，那就是人間最堅固的基礎——信任。回台前，我原封不動把提款卡請李姐轉交，兩個月後她告訴我：我問了那傢伙，他存款只有三萬（人民幣，下同），一口氣就給了你一萬，我問他為啥要這樣？你知道他怎麼回？他說：惺惺相惜。

命中注定躲不過

我跟大強的聯繫後來全靠微信，我把走過的大半個中國足跡，慢慢回憶發而為文跟他分享，他是不落人後，率先響應中國的二胎政策生了第二個女兒，一張剛進家門就被左擁右抱的照片讓我十分讚嘆，我立刻提點：根據調查，有兩女兒的是最幸福的家庭。無法每天在家的大強是愧疚加疼惜，他說：我媳婦是真不容易。

3月28日浦東開始封，我一看新聞說原本只封四天的鴛鴦鍋，結果變成一大鍋，馬上微信大強：你囤食物了沒？

「放心！我囤了30斤大米。」

看得出這書呆沒犯傻，等我追新聞得知他所在的寶山區，是屬於只能下樓做核酸檢測跟拿物資的封控區時，北方的朋友不時傳給我吉林跟長春的慘況，大強的反應還真是強，因為他住的地方是上海外來人口最多的地區，他倒是看破、想開、放下一起來，雖然《傳染病防治法》（第四章）第41條有規定：「實施隔離措施的，人民政府應當對被隔離人員提供生活保障。」法雖如此，就連不懂此法的都知道只能靠自救，大強是靠著團購，他列給我的清單如下：90顆雞蛋、12斤黃魚、15斤蔬菜。

群聊裡的友友們群策群力，告訴我30斤大米夠讓中等身材的男生撐一個月，我這才肯定大強自行覓食的能力，長期在外生活的男生都知道如何照顧自己，話雖如此總有特例，先前被允許在防疫政策上「試錯」的上海人一聽到即將被封，在凌晨便犧牲睡眠開始到處買食物，朋友在第一時間發給我的視頻，雖然只有時間跟地點，沒有起因跟結果的說明，卻經常成了獨家上了隔天的新聞，半夜屯糧的上海有個畫面讓我十分感慨，一個身形頗為大隻的壯男，手上提拉著至少三個大型的透明塑膠袋，裡頭竟然全都是碗麵，標題是：浦東區一位不會做飯的單身狗壯烈的背影。

這壯漢如果是一個月滿打滿算，一天三碗也不夠吃啊！我不好問大強他團購來準備戰鬥一個月的東西一共多少錢，只很悲觀的想到富蘭克林的話：犧牲自由以換取安全（亦可指生活保障）的人，不配有自由和安全。

外來人口難度日

當全世界都準備與病毒共存，中國有「魔都」之稱，去年財政唯一正收入的第一城市，其防疫政策下的次生災害真是光怪陸離，我那些「大無畏」的朋友個個都是急先鋒，任何視頻發出前也不處理一下，有餓到跳樓、上吊，企圖逃出封鎖的被大白（防疫人員）圍毆，更有人多勢眾的小區居民衝破阻攔的關卡，大半夜的上街遊盪後乖乖回家睡覺，完整演練了易中天先生說的：現狀不可描述，未來無法預測，一切皆有可能。

在上海，原本就不住「山上」的外來人口將近1千萬人，以前的土匪在深山，現在的土匪在機關，為了對付這些專拔「電線桿」的外地人，寶山區書記竟然在4月17日下了軍令狀，說是3天後清零，於是照三餐狂篩核酸，這樣的庸醫治駝背，只管直不直，不管死不死，誰都預先知道結果會是數據造假下的自欺欺人。

到了4月20日，朋友發來視頻，說是有民眾吃了政府發放的物資拉肚子，我趕緊微信大強：要注意保供物資的品牌跟日期。大強除了很慶幸地發給我拿到的是第一品牌的食用油，還無奈地說小區仍在不斷做核酸。

在三區（封控、管控、防範）的劃分下，數十人因新冠重症死亡，因次生災害死去的卻有數百人，這個不成比例讓我猛然想起有人發給我蘇州車站的一個立牌，上書：「上海來的旅客原地返回。」連個「請」字都沒有，我立刻要大強算算日後從上海回老家得花多少銀子，規定是說從上海來的要就地隔離30天，一天費用最少500元。

上述的明顯歧視，讓所有參與建設上海有功的1千多萬人，開始知道要替自己發聲了，網上瘋傳他省援助的蔬菜被當垃圾處理，小區團購的天價菜在網上被天天曬，在三名幹部盜賣援助物資發國難財後，免費物資才總算到了大部份的外地人手裡，人在他鄉為異客，遇到災情之所以成了頭號敵人，全都因深植部份中國人骨子裡的階級鬥爭，上世紀的幽靈持續作祟至今，沒有平等遑論民主，更別說是自由了，寶山區書記的軍令狀跳票後，4月29日我問大強：你們小區有沒有參加28日的上海音樂節？

明珠不該被投暗

4月28日前，網上就有許多海報盛傳，上海人準備在28日晚上7點30分到8點敲鍋抗議，喊出要解封、要自由、要民主等口號，我看了後覺得全都不如一道發射到大樓樓身的五字雷射光束——我們要物資。我原本想叫大強別再囤糧解封有望了，誰知他回的是：現在連家門都不准出了。還很阿Q的說：我們小區沒敲鍋，有聽說別的區要在解封後在陽台開音樂會。

上海對外一再宣布的物資不缺，這絕非謠言，在民眾餓到自盡的消息頻傳下，官方是一貫採取闢謠的手法，下過軍令狀的寶山區，到了五月黃金週仍未解封，防範區的被允許限時出門購物，可交通仍未恢復，肩挑扁擔掛滿一袋袋的搖搖晃晃，這讓寶山區只能下來逛的等不及了，一聞到居委會所在的屋子飄出惡臭，弄開門才知道菜肉寧可放到爛也不發給民眾，又是三名幹部被起訴後，居民們隔天就又收到物資，有人就問了：上海是不是只會闢謠？樓下的答得妙：也不容易，天天闢謠，容易嗎？

莫列科夫，這個在2021年中俄軍演之後受到表揚的男人，一手主導了布查大屠殺，從此被稱為「布查屠夫」，他對50歲以下的烏克蘭男人一個都不放過，而當烏克蘭人在替400多位布查遇難同胞一一確認身分，記錄死亡日期跟原因時，中國最有驕傲感的城市，一批菁英老人卻因精準防疫變死磕清零，導致延誤就醫致死，與其他平民百姓被列入上海哭牆名單，同一時期，我95歲的阿母是整個台南殯儀館裡唯一掛紅障的喜喪，在進行各項儀式時，總覺得路過的給我們家投來羨慕的眼神，死者圓滿生者心安，這不該是最基本的人權嗎？

窗外不該只有陽光

閩南話的「龍一尾，較贏塗蚓（蚯蚓）一畚箕。」是形容有能力的決策者十分重要，在上海疫情裡躺平的官員固然可惡，而放任生命力旺盛的蚯蚓（特殊人員）作威作福，到處去考驗老百姓的耐受度，鬆動過久的，將會是難以挽回的民心。在武漢疫情時飽受批評的作家方方說：正是每個人都求自保，我們才活成這個樣子，說句話都害怕，你還幸福甚麼？

因為「家教」使然，我從不敢奢求大強跟我主動多聊，莎士比亞曾說：「人的一生是短暫的，但如果卑劣地過這一生，那就太漫長了。」五四（1919）已過百年，我仍覺得那是中國最有精神的日子，看著2022的五四靜聲滑過，我真不知該對大強這個歲靜派的漫長禁足ing說甚麼才好，每天騎腳踏車出門運動時，卻老想起他曾說的：今天窗口有陽光。

（朱言紫/台中市）