概括總結人類社會迄今為止的發展脈絡與基本結構，大體包括傳統階段的政府統治，現代階段的市場管理，與後現代階段的社群治理。

隨著30年來外部的全球化與台灣自身的民主化，加上兩岸未開的發展受挫與自南而北的民主異化，這些元素在現今的台灣可謂交錯混雜俱皆可見。其中的主要部分，大概即是多年以來選舉動員與世代交替下普遍存在的個體意識。

在當前政府施政逐漸遠離民意，庶民經濟長期困頓不得發展，這些價值觀點中的畏威、逐利與共好，幾乎同時存在於每一位台灣同胞的內心世界。而所謂的台灣社會質變異化，當然也就隨著不同地域、年齡、階層、行業、界別，而形成存續著內外有別、有口無心、難有主見、遑論定見、表裡兩套與從眾心理等複雜因素與深層結構。

百年前在面對當時新成立的中國時，孫中山曾在三民主義中說過先知先覺、後知後覺與不知不覺，甚或因為阿斗太多難當推翻帝制後的主權在民。這些民族特性迄今似乎仍然存在兩岸，也大體即是台灣向上提升與向下沉淪的重要分野，大陸體制能否與如何改革的主要考驗，以及兩岸是拖是戰或是融合統一的真正挑戰。

據聞大陸有關單位已經備好多套統後治理方案，合理估計這些都是基於大陸乃至國際的理性前提發展經驗，然而除非準確掌握檯面下的真實台灣，否則未必能夠適用開展平順對接。在台灣多年以來所謂好心辦錯事辦壞事的經驗教訓已經數見不鮮。

大陸對台方面，2010年高調發佈的福建平潭即可算是顯著例子，如若當時完備佈局、準確掌握、認真操辦，在當前兩岸官方中斷，陷入困境僵局之際，應該正當其時正好發揮。著眼閩省南北平衡發展與對台試點經社融合本來可以兼顧，然而後者的重要性至少不應低於前者。要能吸引愈來愈多的台灣同胞前往觀光、休閒、投資、就業、定居，應是簡單明確的政策主軸。

換言之，就跟多次提及的兩岸全面深化融合一樣，創造共同家園與民間社會融合應是此等特區實驗的真正關鍵，這就需要不僅只是經濟產值與就業創造，而應係以後來提的以通促融、以惠促融與以情促融作為重點。台灣人願意來人多了才能談到其他，口耳相傳與近悅遠來的道理不難了解。沒有美日介入也無台獨掣肘的平潭現況，似應認真檢討乃至考慮究責，否則台灣同胞實在不易理解與合理期待更多的大陸對台政策宣示。

在多番變動迄未翻頁之下，多數台灣同胞僅能以自我本位的角度觀點權衡比較政府績效、經濟發展與社群融合的意義感受。對於基層青年與一般民眾而言，前者事關大局遙遠模糊，次者效益久已渺不可得，無奈之下只有牢牢把握虛幻感性的第三者。而這就是多年以來綠營在基層深耕時認真用心的工作重點，在這同時的兩岸交流對於他們而言的概念意象，大體即是於己關聯不大的藍營與大陸的送往迎來杯觥交錯，與專家學者馳騁縱論的中美俄烏。

兩岸繼續拖當然是雙輸局面，隨著愈多指標的黃金交叉已過，大陸發展與兩岸統一已經不大相容並且快速拉開。大量訊息與埋沙鴕鳥之間，多數民眾似乎只有選擇維持現狀。

近來大陸高層明確定調台灣問題純屬內政，亦即當以內政角度的民生發展，而不僅是外交觀點的主權和平，來看待與對待台灣。這就好似孫中山闡釋的扁擔與彩票的故事，在談世界主義前，應該先談民族主義。

複雜結構的台灣社會其實可以簡單解讀，如何換位思考自下而上地讓一般民眾與青年基層認識到兩岸融合才是康莊大道。然而勢必需要入島入心，並且淡化主權威勢與市場思維，多多著墨不該辜負的兩岸一家親與心靈契合等好詞。

說到底的兩岸人心工程不外三條路徑。一是日久見人心然而曠日費時，二是請教神佛然而難上檯面，第三條路則是由學界智庫共籌共建自個體群體以至整體的架構模型，作為兩岸融合統好的北斗南針。國家意識與民族意識已然淡化之下，個體意識與社群意識已是新生重點。

筆者與團隊多年以來在南台灣完成多筆有關地方各界對於兩岸交流與城市融合的認知觀點研究。在政治主權、經濟發展、與社會融合等比較評準中，穩定發現多數受試者較為關注的，是北京關心的政治，台北與大陸省市關心的經濟以外，被各方共同忽略的社會。這也符合當時三民主義中所強調的，其實即是非前沿地區在長期被鼓動引導之下，所形成的普遍深層關切與各種各樣的不平等感受。（作者為孫文南院院長）

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