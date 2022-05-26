日前行政院通過組織調整草案，將行政院環保署改制為環境部，並新設「氣候變遷署」、「資源循環署」及「環境管理署」，環保署官員指出，此次組織改造最主要目的在於提升氣候變遷因應法的執行量能，進而達成我國2050年淨零碳排目標。環境部的建置真能完成這項挑戰嗎？誠如行政院人事行政總處表示，本次通過法案是為因應環境變遷、國家整體發展及積極回應各界關心議題，配合環境政策由以往污染管制轉變為預防管理。然而，當前政府面對的挑戰是─如何復原我們的環境損害？甚至如何拯救我們的經濟競爭力。顯然，陳意頗高的預防管理目標並無法符合台灣當前迫切的需求。

台灣政府一向忽視問題的解決，組織的調整是為了提升功能，進而達成重要的施政目標，然而，過去環境問題一直都是被動式地因應外界的聲浪，而未能有主動積極的作為。這從淨零碳排路徑圖缺乏明確目標和策略就可看出此一被動心態。環保署執行層級固然是我國淨零政策推動的重要一步，但環保署官員職等及權力提升後，就能夠解決我國環境政策延宕、減碳執行成效不彰的問題嗎？我們更期待見到組織改造後能開創一個有效率、有執行力的環境政策新局面。

我國環境政策推動不力，主要原因在於全民的價值觀念；例如，企業認為能為國家賺進鉅額外匯的生產活動就有排放污染的權力，環保只會增加生產成本。企業不願意提高電價，認為遵守環保法規就已經很好，不願意政府進行排放總量管制，甚至擔心未來環保問題會造成綠色通膨問題。這些在國際上普遍被認證的錯誤觀念，仍有很多企業以之做為對抗環境措施的理由。又如碳費費率的討論，一噸碳300元的費率相較於歐盟碳價格約100歐元及台達電內部碳定價甚至以300美元做標準，其實並不算高 ，然而，似乎政府和企業代表都表達太高，可以再低一點，對於經濟活動所造成的環境破壞，環境付出的代價更高，全然無感，隱含在政府及民間心目中的環境價值，不言可喻。

眾所周知，氣候政策牽涉到的層面甚廣，無法依靠環保署一己之力來推動，需要持續與經濟部、交通部、金管會等各大政府機關協調整合。但是，過去的經驗告訴我們，各部會所執掌的經濟影響力決定了發言的聲量，也使得過去環保署在環境政策的推動上困難重重，如1999年我國「高屏空污總量管制」屢次遭經濟部杯葛而延宕多時，直至2015年才得以上路，上路至今市場反應冷清，亦未發揮成效，真正改善空氣品質。

此外，2020年環保署提出《氣候變遷因應法》草案，遭能源局回應草案對能源部門的管制，會對電力穩定供應造成衝擊，對各廠的排放限制也會對電力調度造成困難。由於各部會所執掌的市場規模差距，使得環保署在協調上就耗費了許多時間，更導致環境政策的延宕不前，如果無法正視此一問題，焉能期望經濟影響力有限的環保署在面對管理產值高達4,000億的能源局，或是管理金融、保險業的金管會時，因升格為環境部，就能承擔號令之責，協調各部會落實環境政策？

氣候政策要如實推動、發揮成效，除了提升組織層級以外，更重要的，應是建構金流的環境治理系統，提高經濟決策的正確誘因，改善環境部與其他部會在經濟層面的影響力差距。近年各國陸續推出碳邊境調整機制、碳排放交易系統、綠色金融等環境政策，目的是希望能夠發揮市場力量，達成企業淨零轉型。我國企業減碳成本高昂，市場手段的環境政策不但提供企業轉型誘因，更可擴大環保政策的經濟影響，在未來協調或考核績效上，讓環境政策的推動更加有力。

在根本問題無法得到正視與解決的情況下，即便將環保署升格為環境部，也只是重蹈過去政策延宕之覆轍，然而，面對愈來愈急迫的減碳壓力，倘環境部無法發揮金流環境治理力量，則犧牲的終將是台灣產業在國際上的經濟競爭力。因此，除了提升環保署層級之外，建構碳排放交易系統、綠色金融、甚至於碳邊境調整機制，使環保署擴大金融與市場上的經濟影響力、並提供企業減量誘因，才是我國真正邁向淨零碳排的關鍵之道。蔡總統若仍未看清此點，環保署的升格也僅造成多數官僚搶位之戰，毫無建樹。