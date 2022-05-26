總統蔡英文因為台灣本土疫情大爆發，度過了就職六年來最難熬的一個520就職紀念日。原本只想高高在上布局年底地方選戰的蔡英文，眼看原本把防疫工作都丟給底下的蘇貞昌和陳時中，卻被處理得進退兩難、民怨四起，連帶讓執政黨的民調與支持率直直落，也就只好自己跳下來親自下達指令，調度防疫。但當初撒手不管放任疫情流竄，如今再想掌握談何容易？況且如果一開始決定要下指導棋的出發點，不是真的想控制疫情、降低重症與致死率，只是想趕快排解眼前的反彈壓力，不想讓累積至此的民怨影響年底選情，最後成效到底會如何，或許也就可想而知了。

更令人感到諷刺的是，在台灣疫情正險峻的這個當口，蔡英文和陳時中還要為了參加WHA再度重提Taiwan Can Help和Taiwan Is Helping這幾個大內宣口號。所有明眼人都看得出來，照台灣當前的疫情管控政策，在確診人數比人家多、重症率和死亡率高於國際平均、防疫物資又沒有比別人充足的情況下，別的國家只會覺得現在是Taiwan Needs Help。可是蔡英文在對外有關這次台灣希望能參與WHA的新聞稿上，對台灣的現況根本隻字不提，反而一律沿用這幾年內容幾乎大同小異的官方制式說法。一樣的老調重彈、一樣的虛無飄渺，完全無法讓人感受到任何誠意與現實感。

蔡英文心裡也很清楚，台灣在現階段的國際情勢之下，根本不可能加入WHA，所以才沿用舊稿虛應故事。一如蔡英文也很清楚，雙北雖然是疫情的重災區，但畢竟不是執政黨執政的地區，也不是執政黨的鐵票倉，因此遲遲不願正視雙北提出的各種防疫問題和需求。一直要等到所有人都看出是因為中央擺爛，雙北才會變成如今的局面，而且雙北首長與前線醫療院所都在苦苦支撐的時候，蔡英文才終於發現自己再不出手，這把火就要直接燒到自己身上，於是才開始想要介入。

可是蔡英文介入的方式也不是直指問題核心，而是圍繞著非核心的問題，不斷開啟她的「多重宇宙」轉移焦點。比如新北疫情很險峻，但兩年多來只給侯友宜打過一通電話，並在Omicron疫情都已經發生好幾個月，才在上星期19日打給新北醫師公會協調防疫工作。如果真的擔心基層醫療量能會出問題，不可能這麼晚才想到要聯絡醫師公會協調調度。但如果說是想要「尊重」侯友宜的指揮權，在早就已經度過最混亂的時期，醫療前線終於逐漸上軌道的現在才打電話安排，卻未免又顯得刻意。蔡英文當初不做和現在決定要做的每個決定，都只是顯示了她此刻因為頂不住民怨壓力，不得不做給外界看的一種無奈與逃避。何嘗不是一種自欺欺人的鴕鳥心態？

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