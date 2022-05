總統蔡英文因為台灣本土疫情大爆發,度過了就職六年來最難熬的一個520就職紀念日。原本只想高高在上布局年底地方選戰的蔡英文,眼看原本把防疫工作都丟給底下的蘇貞昌和陳時中,卻被處理得進退兩難、民怨四起,連帶讓執政黨的民調與支持率直直落,也就只好自己跳下來親自下達指令,調度防疫。但當初撒手不管放任疫情流竄,如今再想掌握談何容易?況且如果一開始決定要下指導棋的出發點,不是真的想控制疫情、降低重症與致死率,只是想趕快排解眼前的反彈壓力,不想讓累積至此的民怨影響年底選情,最後成效到底會如何,或許也就可想而知了。

更令人感到諷刺的是,在台灣疫情正險峻的這個當口,蔡英文和陳時中還要為了參加WHA再度重提Taiwan Can Help和Taiwan Is Helping這幾個大內宣口號。所有明眼人都看得出來,照台灣當前的疫情管控政策,在確診人數比人家多、重症率和死亡率高於國際平均、防疫物資又沒有比別人充足的情況下,別的國家只會覺得現在是Taiwan Needs Help。可是蔡英文在對外有關這次台灣希望能參與WHA的新聞稿上,對台灣的現況根本隻字不提,反而一律沿用這幾年內容幾乎大同小異的官方制式說法。一樣的老調重彈、一樣的虛無飄渺,完全無法讓人感受到任何誠意與現實感。

蔡英文心裡也很清楚,台灣在現階段的國際情勢之下,根本不可能加入WHA,所以才沿用舊稿虛應故事。一如蔡英文也很清楚,雙北雖然是疫情的重災區,但畢竟不是執政黨執政的地區,也不是執政黨的鐵票倉,因此遲遲不願正視雙北提出的各種防疫問題和需求。一直要等到所有人都看出是因為中央擺爛,雙北才會變成如今的局面,而且雙北首長與前線醫療院所都在苦苦支撐的時候,蔡英文才終於發現自己再不出手,這把火就要直接燒到自己身上,於是才開始想要介入。

可是蔡英文介入的方式也不是直指問題核心,而是圍繞著非核心的問題,不斷開啟她的「多重宇宙」轉移焦點。比如新北疫情很險峻,但兩年多來只給侯友宜打過一通電話,並在Omicron疫情都已經發生好幾個月,才在上星期19日打給新北醫師公會協調防疫工作。如果真的擔心基層醫療量能會出問題,不可能這麼晚才想到要聯絡醫師公會協調調度。但如果說是想要「尊重」侯友宜的指揮權,在早就已經度過最混亂的時期,醫療前線終於逐漸上軌道的現在才打電話安排,卻未免又顯得刻意。蔡英文當初不做和現在決定要做的每個決定,都只是顯示了她此刻因為頂不住民怨壓力,不得不做給外界看的一種無奈與逃避。何嘗不是一種自欺欺人的鴕鳥心態?

