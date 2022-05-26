在中常會毫無懸念地通過提名蔣萬安參選台北市長後，國民黨在直轄市六都市長人選上，僅剩高雄市的部分仍告缺席。國民黨並非沒有人選足可一戰高雄，至少目前傳出可能參選的高金素梅、黃健庭、張亞中、柯志恩、陳玉珍等人，或形象清新，或具備首長經驗，亦有極具聲量潛力的特質，惟是上述人選皆與高雄連結不深的情況下，能否重演2018那場「驚濤裂岸，捲起千堆雪」的逆襲成功，有待考驗。

但就現況而言，藍軍在高雄接連遭罷免成功、補選大敗，已是元氣大傷；且對手陳其邁甫上任一年餘，選民勉強接受連任的同情心理可能發酵。種種不利因素圍繞下，任何人選欲戰勝陳，都處於逆勢仰攻的局面，且最有希望與陳一戰的人選—民眾黨北市長柯文哲無意南下，藍白合破局後，國民黨對高雄戰場設定的勝利條件，如還是當選優先恐怕是緣木求魚。

退一步言，如國民黨欲借此一戰，將藍軍在高雄的利空一次出盡，而不是基於勝選，務實的進行長線布局者，則人選設定上相對就可大膽嘗試，而此人選應「同時」具備數項特質：

一、能與其他五都市長人選相互輝映，讓六都皆強棒話題發燒。二、能發揮圍點打援效果，自創聲量分擔全國性選戰議題推展。三、能保住藍軍自推議長的議會優勢。四、能吸引中間選民認同，讓選舉結果呈現敗而不潰、雖敗猶榮的成績。五、能讓傳統藍軍支持者「投得下去」，而不是含淚投票。

能夠同時具備上述特質的人選，才是國民黨在高雄最好的市長人選。而不以當選作為人選唯一考量，才能在沒有勝選壓力下盡情發揮候選人的爆發力。試想上一個當選人韓國瑜，不正是因為沒有勝選壓力「盡情揮灑」，結果反而是大勝而歸?

國民黨首要該做的，是把握選民愛看熱鬧的特殊心理，誰能在政治社會議題「語不驚人死不休」，誰能讓新聞台、紙媒天天發布新聞，誰能讓中間選民從一片死水轉而破涕為笑，也無須拘泥黨籍、在地與否，誰行就讓誰上，那麼此人就是國民黨的Mr.Right無誤。（作者為自由撰稿者）

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