當所有人都在問何時疫情到高峰？沒想到確診死亡76例已創下新高，連日的新增確診人數都維持在8萬上下，但有公衛專家大膽預言「7縣市已過單日頂峰，全人口確診率都超過5%以上，不會有高峰，只有高原」。此斷言不知道哪來的自信？眼看端午節即將來臨，敢保證不會有下一波感染高峰？

根據美國染疫人口數已超過58%，付出慘痛破百萬確診死亡數都還沒達到所謂的群體免疫效應，不知道專家哪來的自我感覺良好？再以防疫模範生南韓總人口5178萬為例，換算確診高峰時期染疫人口是825萬，全人口確診率為15.93%；當確診數掉到谷底時，染疫人口數累計為1793萬，全人口確診率為34.62%。

總的來說，就台灣人口2357萬累積確診人數155萬，全人口確診率為6.57%，現在就高喊群體免疫與確診高峰恐怕言之過早。真的不會有確診高峰，只有高原？防疫可以有信心但不能過度腦爽！疫情高峰眾說紛紜之下，面對篩檢量能不足、黑數、高峰延後等猜測，群體免疫大話恐讓民眾過早鬆懈加劇染疫風險！

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